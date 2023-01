GM Hradce o příchodu Bartošáka: Dnes žije jiný život. Věřím, že jsme se trefili

Co všechno vedlo k dohodě s Patrikem Bartošákem?

„Dva roky jsme šli cestou, že chceme mít dva gólmany bez jasně dané role. Naposledy byl v pozici jasné jedničky Marek Mazanec. Tak jsme si řekli, že na příští sezonu bychom chtěli změnu. Primárně jsme stáli o českého brankáře, sondovali zahraničí, kdo by se mohl vrátit domů. Z extraligy se nikdo kvalitní nenabízel. Začal nás zajímat Patrik a poměrně dlouho jsme si zjišťovali, v jaké se nachází formě, jak funguje i nefunguje. Bylo nám jasné, že mediálně půjde o hodně sledovaný příchod.“

Sám přiznal závislost na alkoholu, kvůli které ho v roce 2019 vyhodil Třinec. Téma, jestli je z něj stoprocentní profesionál, jste taky řešili?

„Samozřejmě. O jeho sportovní kvalitě asi nikdo nepochybuje. Dva roky předvádí ve Finsku skvělé výkony, ale věnovali jsme se i dost tomu, abychom zjistili, jak pracuje a jak se chová mimo led. Vždycky jsme dostali jasnou odpověď, že poslední dva roky je vše naprosto v pořádku. Navíc ve Finsku měli velký zájem Patrika udržet.“

Tak proč se vrací do extraligy?

„Projevil zájem jít domů. Prim u něj hrají děti a rodina, čeká je školka. Takže i když dostal návrh dvouleté smlouvy ve Finsku, rozhodli se vrátit. Měli jsme spolu hodně dlouhých hovorů. Nakonec jsme si řekli, že do spolupráce půjdeme.“

Na druhou stranu ale taky dal v létě jeho táta podnět na policii, že ho syn fyzicky napadl. Patrik Bartošák se hájil přes právníka, že očistí své jméno. Jste si opravdu jisti, že nepřichází problém, ale výborný gólman?

„Jsem přesvědčený, že přichází výborný gólman a nic jiného. Patrik je naprosto v pořádku. Něco bylo medializováno, ale ne všechno, co se napíše, musí být vždycky pravda.“

Tím myslíte aféru z Třince, údajné napadení otce, nebo obvinění z domácího násilí v USA, které skončilo tak, že mu Los Angeles ukončilo smlouvu?

„Myslím všechno dohromady. Něco pravdy na tom nejspíš bylo, jiné věci se rozmázly naprosto zbytečně. Já ale nechci soudit minulost. Můj dojem z Patrika je, že všechno je za ním a dnes žije úplně jiný život. Pevně věřím, že jsme se trefili.“

Všichni fanoušci z informace, že jednáte s Bartošákem, neskákali radostí. Čekal jste negativní reakce?

„Čekal. Fanoušky chápu, co si přečtou, berou za pravdu. Nic jiného nezjišťují, nemají šanci se dostat k vyjádřením přímo od Patrika. Znovu říkám, že něco z jeho minulosti pravda být nemusela. Mám podstatně víc informací než fanoušci, a kdybychom si nebyli jistí, že vše bude v pořádku, s Patrikem se nedomluvíme. Rozhodli jsme se podle našeho nejlepšího svědomí. To je asi všechno, co k tomu mohu říct.“

Sami často tvrdíte, že Hradec nepatří k nejbohatším týmům ligy. O nějakého hráče stojíte, jinde vás přeplatí. Proč myslíte, že v případě Patrika Bartošáka se tak nestalo?

„Nevím. Možná zájem taky někdo měl, ale zase většina týmů v extralize má jasně danou jedničku a málokdo funguje na bázi jako my, tedy že ji hledá. Třeba se pletu, ale důvodem může být, že málokdo třeba sháněl brankáře takového typu. Na druhou stranu i Hradec musel něčím Patrika přesvědčit“

Napadá mě třeba ale Litvínov, který už pár let hledá. Dovedu si představit, že on by vás přeplatit dokázal. Není to třeba tak, že jméno Bartošák budí v Česku spíš nedůvěru?