Lev po otočce: Vítkovic je mi trochu líto. První třetinu jsme byli strašidelní

Proč výsledek neodpovídá?

„Naše první třetina byla strašidelná, všechno špatný! Až pak jsme trošku výkon zlepšili a se štěstím otočili. Tři body bereme všema deseti. Přály nám šťastné odrazy, jeden gól byl od holení, druhý po teči od hokejky. Na druhou stranu – měli jsme zápasy, kdy jsme tlačili, dominovali, měli padesát střel a dali jeden gól. Říká se, štěstí přeje připraveným, ale je mi trošku líto Vítkovic, protože nehrály vůbec špatný zápas.“

V první třetině byli domácí daleko pohyblivější, byl to váš klíčový problém v úvodu?

„Všechno vychází od pohybu. Když nemáte pohyb, jste pozdě v soubojích, druzí na puku a nemůžete souboje ukončovat. Pohyb je základ. Nevím, jestli jsme pak rozjeli nohy, ale první třetina byla opravdu strašidelná. Měli jsme tam i hrozné ztráty, přečíslení, nebyli jsme důslední, prohrávali souboje... Čekali jsme, že na nás Vítkovice vletí, že hrají dobře, jsou druhé a mají sebevědomí. I tak si o tom ale budeme muset promluvit.“

Co jste si po první třetině v kabině říkali?

„Trošku jsme na sebe zvýšili hlas. Trenéři nám nemuseli nic říkat, protože jsme to viděli sami. Zkušenější hráči jsme si řekli svoje. Co se nám nelíbí, co jsme dělali špatně. Zafungovalo to.“

Ve 40. minutě sudí za stavu 2:1 pro Vítkovice neuznali trefu se sirénou. Nezamávalo to s vámi?

„Rozhodčí říkali, že to byly dvě desetiny... Byli jsme zklamaní, ale to je hokej. Měli jsme to udělat rychleji, aby gól platil. Šli jsme dál.“

Cenné body po takové otočce?

„Vždycky jsou to cenné body proti týmům, co jsou nahoře. Jeli jsme tady trošku s respektem, vidíme ofenzivní sílu Vítkovic. Výborně jim chytá gólman, dobrý tým. Jsme rádi, že jsme to zvládli."

Nedávná výsledková krize, kdy jste prohráli čtyřikrát za sebou, je pryč?

„Tak pryč... Když se sbírají body, tak se říká, jak se hraje dobře. Nebyla to herní krize, spíš nás trápila koncovka. Teď jsme nějaké góly konečně dali. A výborný byl opět Kiviaho. Předvedl fantastické zákroky, držel nás v zápase. Jsme rádi, že jsme mu to konečně mohli vrátit.“

Mountfield HK Vše o klubu ZDE