Drahé urážky. Pokuta pro šéfa Fürsta i Olomouc, ředitel vysvětlil výši

Deset a 75 tisíc korun. To jsou pokuty za urážlivé a ponižující výroky, jichž se dopustil olomoucký generální manažer Erik Fürst. Tryskaly na hlavního rozhodčího Romana Mrkvu po nedělním utkání s Plzní, a to bezprostředně po zápase a následně v ostrém rozhovoru pro deník Sport. Hanácký boss se v něm opřel rovněž o práci Vladimíra Pešiny , který řídí rozhodčí nejvyšší soutěže a zastupuje APK ve svazové komisi rozhodčích.

První peněžitý trest udělila Fürstovi extraligová disciplinárka. Jedná se o obvyklou dolní sazbu za porušení mlčenlivosti směrem k rozhodčím v den střetnutí. O druhém rozhodl v rámci svých pravomocí ředitel soutěže Martin Loukota a byl udělen HC Olomouc.

Podle příslušného článku v herním řádu totiž patří k povinnostem klubu zajistit, aby se nikdo z jejich hráčů, trenérů, členů realizačního týmu a funkcionářů v médiích nevyjadřoval tak, aby tím poškozoval dobré jméno a zájmy soutěže. Za nesplnění této povinnosti může být přitom udělena pokuta minimálně 50 000 korun. Určení její výše je v kompetenci šéfa soutěže.

Fürst nebyl jediný, komu se nelíbil výkon hlavního rozhodčího Mrkvy v nedělním duelu. Ale na sudí si počkal u kabin, až půjdou z ledu. Podle citátů uvedených v oficiálním zápisu o utkání padaly výrazy jako: „Přeju ti hezkou dovolenou ty buzerante jeden zasraný! Tady si už nezapískáš!“ Patřily Romanu Mrkvovi.

V pondělí poskytl Fürst rozhovor deníku Sport, který se původně měl týkat jiného tématu, a sice faktu, že Olomouc je nejtrestanějším celkem extraligy. Nevznikal v emocích bezprostředně po zápase, nicméně klubový manažer v něm pokračoval v útocích na hlavního Mrkvu a kritizoval práci šéfa extraligových rozhodčích.

„V neděli byli nasraní hosté, domácí i diváci. A pan Mrkva odchází s umaštěnou pusou od párku nebo od čeho naprosto spokojený, protože si domů veze výplatu. U spousty situací byl pozdě, proto je vyhodnotil nepřesně nebo špatně. Je tlustší než já – a to je co říct – tudíž mu chybí pohyb, který by na ledové ploše měl mít. Mrkva prostě nestačí na ledě pohybem. Tečka,“ řekl mimo jiné Fürst.

„Podle disciplinárního řádu se za tyto přestupky můžou udělit pokuty od tisíce korun do půl milionu. V herním řádu žádný strop za nesplnění povinností klubu není. Erik Fürst však v posledních dvou letech za nic potrestán nebyl, což je v disciplinárním řízení bráno jako polehčující okolnost,“ vysvětlil Sportu rozhodnutí ředitel Loukota.

V lednu 2019 dostal tehdejší šéf pražské Sparty Petr Bříza od disciplinárky pokutu 30 tisíc korun za to, že se o přestávce dobýval do kabiny rozhodčích a slovně je napadal. O dva měsíce později udělila disciplinárka trest ve výši 30 tisíc korun vítkovickému majiteli Aleši Pavlíkovi. I on přišel do šatny rozhodčích a verbálně na ně útočil. Za porušení dobrého jména soutěže za něj klub musel zaplatit dalších pokutu 50 tisíc korun, kterou vyměřil ředitel extraligy.

Zatímco Pavlík se později omluvil a chybu uznal. Není známo, že by Fürst za čtyři dny od incidentu projevil takový zájem nebo svého jednání litoval. Podle informací Sportu se proti pokutě chce patrně bránit.