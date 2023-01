Brno se s Furchem chytá. Trefili se sváteční střelci. Kdy se vrátí marodi?

Listí ze stromů sice dávno popadalo, i tak se do Brna vrátil podzim. Ten hokejový. Přesně takhle vyhrávala Kometa v říjnu, kdy naposledy táhla sérii tří triumfů v řadě. Skvělý brankář (tentokrát Dominik Furch) a góly z přesilovky (všechny tři). „Dominik nám pomohl, zavřel to. Bylo to výborně odbojované,“ uvedl bek Radek Kučeřík, jenž ukončil své čekání na první gól v ročníku při výhře 3:0 nad Libercem.

Nevšední zakončovatelé udrželi Kometu na vítězné vlnce. „Nic proti nim, ale nejsou to žádní střelci,“ pousmál se asistent Jaroslav Modrý nad trefami Kučeříka, Kima Strömberga a Marka Ďalogy. Dva obránci skórovali poprvé v sezoně, finský centr po patnácti hluchých zápasech. „Je pěkné, že se tak kluci odmění. Jsou pak lepší v detailech,“ lebedil si Modrý.

V přesilovkových šancích si všichni tři počínali jako excelentní snajpři. Kučeřík se trefil dokonalým švihem, Strömberg rychlým bekhendem u brankoviště a Ďaloga úplně na konci precizní ránou z mezikruží. „Z beků už jsme čekali na gól jenom já s Ďalem. Už jsme to sfoukli a smazali,“ ulevil si reprezentant Kučeřík, jehož důležitost se při dlouhodobějším zranění Tomáše Kundrátka zvýšila.

Jde na Kometu konečně forma? Martincův a Modrého soubor se vyhrabal z těžké krize. Zvládl klíčové partie s Českými Budějovicemi, Kladnem a přetlačil i Bílé Tygry. Ti na rozdíl od soupeře totálně zpackali přesilovky, zazdili i více než minutu a půl dlouhou výhodu pět na tři. „Vyrovnaný zápas rozhodla naše nemohoucnost v přesilovkách. Hlavně ta dvojnásobná byla velkým problémem. Hrubě se nám nepovedla. Soupeř v ní chtěl víc, byl nachystanější,“ postřehl ze střídačky liberecký kouč Patrik Augusta.

Udatně bránící Flek a spol. čtyřikrát vyhodili puk a otrávili Severočechům konec druhé třetiny. „Dobře jsme bránili oslabení,“ líbilo se Kučeříkovi, jenž v kritické chvíli dřepěl spolu s Rhettem Hollandem na trestné. Odtud sledoval, jak skvěle si vedou jeho parťáci při bránění. „Rozhodující moment, výborná práce od kluků. Paráda! Tam se ten zápas zlomil,“ mínil.

Při závěrečné děkovačce s fanoušky byli na ledě i potomci hráčů, hrdina Furch držel na rukou oba své syny. Do „Ronda“ se vrátila dobrá nálada a mírný optimismus pro zbytek sezony. Mužstvo si pod drilem bývalého výtečného beka Modrého udělalo pořádek v obranném pásmu, nepouští soka lehce do šancí. „Měli jsme na to mítinky. Přenášíme to do tréninku a do zápasů. V tomto se to začíná zvedat a vypadat. Blokujeme střely, což je o osobní vůli tam jít a chtít pomoct,“ pochvaloval si autor vítězné branky. „Chvíli trvalo, než hráči pochopí, co chceme dělat. Ale ti kluci umí hrát hokej. Předtím byli v nějaké křeči. A když nejsi odměněný za tvrdou práci, přestáváš si věřit. Nějaké věci jsme si ukázali a začíná to fungovat. V takovém prostředí je příjemnější pracovat,“ prohlásil Modrý.

Puky, které proletí na bránu, gólman obyčejně vidí a zakryje je. Furchův výkon proti Liberci neměl chybu. „Teď je na vlně,“ podotkl Modrý. „Tým se cítí úplně jinak, když ho má před sebou. Tímto super výkonem si řekl o další start,“ přiznal. Takže v pátek proti Třinci zase s Furchem…

Vítěze aktuálně nejvíc trápí zdravotní stav tria Zaťovič , Kundrátek, Gulaši . „Nejsem doktor, ale vypadá to na dýl. Je to týmový sport a je to šance pro dalšího kluka, aby ukázal, co umí,“ sdělil Modrý, jenž musel s kolegou Martincem skládat nové obranné páry a útočné trojice.

Klapat začala druhá přesilovka, kterou osvěžil produktivní živel Kristián Pospíšil. „Konkurence je nádherná. V tom je potom ta síla. Ať se kluci poperou o čas na ledě. To je přece krásný,“ vyzval druhý brněnský kouč, jemuž se zamlouvalo nasazení všech hráčů. „Celý tým bojoval, pracoval. Šli jsme si za vítězstvím,“ shrnul třetí vítěznou partii v řadě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:28. Kučeřík, 51:57. Strömberg, 59:43. Ďaloga Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, L. Forman, Ščotka (A), Hrbas, Kučeřík, Holland, Fajmon – Okál, Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (C), Strömberg, Koblížek – Dufek, Zbořil, Šalé. Hosté: Neužil (Kváča) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A). Rozhodčí Hradil, Mrkva – Rampír, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 6224 diváků

