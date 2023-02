Rozčarovaný Pech: Nejde mi to z pusy, ale… Musíme urvat aspoň 13. místo!

Se svými 41 body (8+31) je za vodou tak jako nikdo jiný v hokejové extralize. Po Lukáši Pechovi nemůžete chtít víc. Jen co se loni v létě přesunul ze Sparty na jih Čech, začal spravovat Motor. V jeho dresu až doteď ve 110 utkáních nabral skvělých 109 bodů (35+74), před rokem na jaře s týmem slavil bronz. Mohl by být těžce nad věcí. Ale není. Po čtvrteční porážce 2:3 s hradeckým Mountfieldem toho měl plné zuby. České Budějovice okupují třináctou příčku, ne a ne se dostat výš. Předkolo play off zůstává dál v mlze. „Je mi to fakt blbý říkat, ani mi to nejde přes pusu, ale teď musíme hlavně urvat třinácté místo,“ dívá se realitě do očí 39letý útočník v rozhovoru pro iSport.cz.

Dokážete si představit, že vám za měsíc skončí sezona, pokud zůstanete na třinácté příčce? Po loňském bronzovém tažení by to bolelo o to víc, že?

„Je hrozný, co se děje po loňském úspěchu. Je to obrovský zklamání. Strašně mě to mrzí. Víte, jak moc bych to chtěl zvrátit, ale bohužel se nám nedaří. Ani štěstí na své straně nemáme. Byla tu spousta negativních věcí okolo… Není to příjemné poslouchat. Ale musíme si s tím umět poradit. Někteří hráči to berou hůř, jiní se nad tím tolik nezabývají. Ale celkově je to hodně nepříjemný. Nikdo z nás takhle nehraje naschvál, nikdo nechce být třináctý. Chceme hrát o co nejvyšší příčky. Kdo mě zná, ví, že mám jen nejvyšší cíle. Tohle je bohužel realita, na někoho to spadlo a letos zrovna na nás.“

Co víra v obrat?

„Jasně, pořád si říkáme, že je dost zápasů, ale ono jich ve skutečnosti moc není. Z všeho nejdůležitější je vyhnout se baráži. Aby Kladno dole zůstalo. Chci ale říci, že to je jenom o nás, o hráčích, v nikom jiném chyby nehledám. Můžeme si říkat, kde se co mělo nebo mohlo udělat jinak, ale pravda je na ledě. Jsme zklamaní, jak zatím sezonu odehráváme. Je mi to fakt blbý říkat, ani mi to nejde přes pusu, ale teď musíme hlavně urvat třinácté místo. Aby byl trochu klid. Na Kladno máme teď sedm bodů, ale po pátku můžou být jen čtyři. Ale i s těmi sedmi body tam na nás vykukuje strašák.“

Jak to ustát v hlavě? Na vašem týmu je často vidět, jak moc chce, ale když to nejde, o to horší bývá zklamání. Jako po Hradci.

„Samozřejmě, že je to vysilující. Čekalo se posílení před uzávěrkou přestupů, bohužel nikdo nepřišel. Tak to holt je a my to tak musíme brát. To je otázka na vedení, jestli byla šance, nebo ne. My jsme kabina, makáme každý zápas a musíme si to uhrát sami. Pořád je nějaká naděje na dvanáctku, na spravení sezony, která je víceméně nepovedená.“

Bronzem jste si na sebe upletli bič. Každý vás vnímá jako špičkový tým a teď se ptá, co je s vámi…

„Jo, samozřejmě. Ale musíme si uvědomit, že po sezoně skončilo hodně hráčů, samí lídři. Nenahraditelní kluci, kteří odehráli své životní sezony. Někteří skončili, jiní šli jinam. A my, co tu zůstali, jsme nenavázali na výkony, které nás loni zdobily. Nikdo z nás netvrdí, že se na to teď vykašleme, jedeme dál. Já to tak mám. Každý den jedu naplno, s čistou hlavou. Já můžu ovlivnit, co se stane na ledě, ostatní ne. Pořád budu věřit, že to jako tým zvládneme, na konci tuhle sezonu hodíme za hlavu a budeme se soustředit na další.“

Přijde mi záhadou, že Motor aspoň na čas nějakou euforií a charakterem neurve víc zápasů po sobě. Máte vysvětlení?

„Já to nechci hodnotit. Ale tak to je. Odehrajeme jedno dobrý utkání, ale v dalším na něj nenavážeme. Vím, čím to je, ale nechám si to pro sebe, to nepatří do novin. Každý si musíme sáhnout do svého svědomí a makat tak, abychom se mohli podívat sami sobě do očí a řekli si, že jsme pro to udělali všechno. Nemám k tomu moc co dodat.“

Můžete vy a Milan Gulaš po konci sezony vahou své osobnosti dojít na vedení a pobavit se o budoucnosti, identitě Motoru? Zkrátka, abyste byli silnější pro příště.

„Já jsem hráč, ne sportovní manažer. Nejsem tu od vybírání hráčů.“

Jasně, ale vzhledem k tomu, jaké služby Motoru odvádíte, byste si mohl dovolit vyvolat schůzku v kancelářích, nemyslíte?

„Ne, je zcela v kompetenci vedení, co zamýšlí pro příští rok. Teď je potřeba soustředit se na zbytek sezony, na zbývajících osm zápasů. Abychom urvali co nejvíc bodů. Já se pořád ještě dívám nahoru. Věřím, že když uděláme dvě utkání po sobě, vrátíme se do hry. Bude to těžký, ale je to sport, stát se může cokoli. Vyjdou nám dva zápasy a budeme zpět. Samozřejmě, že to samé se může povést Kladnu. A my tam dole budeme namočení. Je to všechno otevřený. Kdybych to měl celé shrnout: Doufám, že půjdeme výš, ale hlavně, abychom nešli níž…“

Ve čtvrtečním zápase se vám osobně hodně věnoval robustní obránce Bohumil Jank, dal vám bezpočet krosčeků, sudí ani jeden nepovažovali za faul. Bylo vidět, že vás Jankova pozornost na ledě rozčiluje. Jak je těžké udržet se v takových chvílích?

„To ani nemá cenu hodnotit. Někteří z nich jsou arogantní, mně to zkrátka vadí. Před sezonou se objasňovala pravidla, říkalo se, že jakmile má hráč hůl v obou rukách a jde soupeři do těla, je to jasný krosček. Ale zase se to pouští a dělají si alibi vyjádřením, že to od něj (Janka) bylo slabé. Nic, my se musíme soustředit sami na sebe, bohužel taháme za kratší konec v každém utkání. Proto jsme tam, kde jsme.“

