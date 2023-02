Zápas blbec? Ne, to Hrachovinův večer kuriozit nevystihuje. Motor je dál dole

Jde o hodně. Oběma. Ale zatímco Východočechům o co nejlepší pozici do vyřazovací fáze, Motor dál civí dole. Rád by výš, ale taky si musí hlídat spodek, vyhnout se baráži. Lopotí se za každým bodem, aby unikl prolínačce i 13. příčce, znamenající předlouhou dovolenou. Nálada v hale a v útrobách Budvar arény stála večer za starou belu, domácí to nedali. A mnohým se před očima dokola objevovala zvláštní inkasa do Hrachovinovy brány.

Běží 38. minuta, stav 1:1. Matěj Chalupa uniká po levém křídle, zbavuje se Stuarta Percyho a v nevlídné pozici zkusí gólmana překvapit. Plácne do puku, dojíždějící Percy svého brankáře špičkou hole lehce rozhodí, puk propadne mezi jeho tělem a pravou rukou k brankové čáře. Hrachovina jej chce rychle čapnout, ovšem z přemíry snahy hřbetem lapačky smolně postrčí kotouč za čáru. 1:2.

České Budějovice - Mountfield HK: Hrachovina si doťukl puk do sítě, radoval se Chalupa Video se připravuje ...

Nedlouho po srovnání Milana Gulaše na 2:2 ve třetí části dochází k tuctovému souboji o puk v rohu u hrazení, hole soupeřů do sebe třísknou tak, že puk tryskem a nevyzpytatelně vyletí směr Hrachovinův pravý bok. Brankář si hlídá pravou tyčku, jenže vrtící se kotouč si stejně najde cestu a prosmýkne se dovnitř pár centimetrů za čáru. 2:3!

V hale je rázem jedno velké ticho, slyšíte jen lehké výkřiky hradeckých hráčů, kteří jsou sami dost vedle z toho, že po téhle „akci“ znovu vedou. Autorství klíčové branky je přisouzeno Martinu Štohanzlovi.

České Budějovice - Mountfield HK: Kuriózní gól! Hrachovina si nepohlídal podivný odraz Video se připravuje ...

Pro něj to je první trefa sezona ve 43. duelu sezony. A pozor, taky první přesná rána mezi ligovou elitou. Klika? To slovo vynásobte stovkou. „Člověk si sní o prvním gólu v extralize, ale že padne takhle, to jsem určitě nečekal,“ usmíval se Štohanzl. „Šel jsem do souboje v rohu, puk jsem posunul Jordiemu (Perretovi), ale ani se k němu nedostal, jejich bek zametl puk směrem k bráně, trefil vlastního gólmana a přes nůž brusle se mu převalil do brány,“ popisoval později bizarní moment víc než šťastný střelec.

Gól z ničeho na domácím týmu nechává viditelné stopy a i na střídačce je vidět mírný šok. Zbývá 15 minut do konce třetí části, přichází jistý tlak, ale vše je marné. Motor smolně prohrál duel, v němž měl minimálně na bod. Odvedl poctivou šichtu, ale nebylo mu přáno.

Jindy velká opora s maskou na hlavě zůstala dlouho v kabině, na popisování kuriozit neměla náladu a slušně se omluvila. „Dominik nějaké šance chytil. Je to rozumný kluk, určitě ví, že třetí gól neměl padnout. Ale každý děláme chyby,“ podržel parťáka útočník Lukáš Pech. „Takováhle chyba je vidět nejvíc. Pokud se jí dopustí brankář nebo obránce, je to strašně moc vidět. Na rozdíl od toho, když útočník nedá z šance gól. To pak všichni řeknou: Nic, jede se dál… Přitom je to stejná chyba,“ pokračoval Pech, těžce zklamaný z výsledku. „Makali jsme, ale dostali jsme dva nešťastné góly. I když jsme hrabali a šance si vypracovali, Hradec byl bohužel šťastnější.“

Jásat nad dalším příspěvkem do extraligové produktivity, kterou ve 39 letech (!) ovládá, logicky nemohl. „Co s tím teď, když potřebujeme týmové body?“ pokrčil rameny.

