Sedlák zazářil a Pardubice za 100. Ve vzduchu visí extraligový rekord

Ostatní se za nimi perou a berou si body. Pardubice mají stabilní formu celou sezonu, zbytku extraligy na čele pláchly. Výhrou nad Olomoucí se dostaly na 101 bodů a klidně mohou útočit na liberecké maximum (118 bodů ze sezony 2015/2016) „Každý se chce do historie zapsat. Ale když se budeme dívat na rekord, začneme prohrávat. Zásadní je se vždycky dobře nachystat na další zápas,“ komentoval jízdu svého týmu útočník Lukáš Sedlák.

S Olomoucí hrál skvěle, posbíral tři gólové nahrávky. Měli jste dojem, že je na ledě pořád. Prudil soupeře, nahrával, střílel. „Hraje výborně. Vidíte, že je lídr a má hodně zkušeností. Od chvíle, co k nám přišel, se celý tým zase o něco zvedl,“ chválil ho i spoluhráč David Musil.

Mimochodem, jedna ze Sedlákových nahrávek mířila právě i na Musilovu hokejku. Po ní dal svůj třetí gól, tím pádem prožívá nejplodnější sezonu kariéry. Blbůstka pro defenzivního rafana. Stejně se jí pod vousy aspoň trochu pousmál: „Je to hezký. Pro mě je vždycky ale důležitý vyhrát. Udělá mi radost, když pomůžu i jinak, ale svoji práci znám.“ Ta zní: jakkoliv soupeři zamezit, aby dal gól, proto si ho Pardubice vyhlédly v Třinci. Tady má být David Musil napříč extraligou výjimečný.

Kdybyste pátrali, proč je Dynamo tak odskočené, důvodů vyjmenujete víc. Jako první vás napadne našlehaná ofenziva, kde klidně Lukáš Radil a spol. můžou hledat střeleckou formu. Momentálně válí Sedlákova četa a klidně se k ní s góly přidají i pracanti typu Poulíčka nebo Pauloviče.

Pardubice - Olomouc: Nahození Nahození Davida Musila skončilo až v brance, 3:1 Video se připravuje ...

Mezi pilíře patří i brankář Roman Will. Bez něj by se velká čísla nerodila. Dynamo není vždycky stroj, který bezchybně dupe od první do poslední minuty a soupeř se jen krčí v koutě. Konkrétně Olomouc teď měla třeba silnější první třetinu, jenže pardubický gólman pochytal, co se dalo. Inkasoval až za stavu 2:0, navíc ze situace, kdy už ani jeho čáry fungovat nemohly. Skvělá a rychlá souhra páru Káňa + Knotek, kdy puk bleskově letěl přes osu, a následovalo rychlé zakončení, zaváněla dokonalostí.

Jenže to už favorit dupal, nenechal si zápas ujet. Beci výborně podporovali ofenzivu, Dynamo dostávalo Olomouc pod tlak až do konce zápasu. Nemít ale spolehlivého Willa? Hanáci mohli udělat paseku. „Začátek se nám povedl. Chtěli jsme k pardubickým hráčům rychle přistupovat. Jen jsme nechytli úvod druhé třetiny, dvakrát jsme tam inkasovali,“ mrzelo kouče Jana Tomajka.

Dynamo pak rozjelo ofenzivní hon. Rekordní základní část se v klubu moc řešit nebude. Potěšila by, ale hlavní mety jsou jinde. „Umístění je dobré, máme první čtyřku. My se musíme ale hlavně pořád zlepšovat, abychom byli na finální část sezony připraveni,“ vypíchl David Musil, který v předchozích třech letech vyhrál extraligu s Třincem. „Neustále se zvedáme. V play off je to sice pořád hokej, ale tam rozhoduje dobrá obrana. Hlavně musíte být kompaktní a pospolu,“ dodal svůj postřeh.

Bodový průměr nejúspěšnějších týmů extraligy

Pardubice (2022/2023) - 2,3*

Tempo na bodový zisk - 119

Liberec (2015/2016) - 2,27

Celkový počet bodů - 118

Pardubice (2002/2003) - 2,13

Celkový počet bodů - 111

Sparta (2013/2014 a 2015/2016) - 2,12

Celkový počet bodů - 110

*po 44 kolech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:37. Poulíček, 32:17. T. Dvořák, 40:13. D. Musil, 53:13. Cienciala Hosté: 34:37. Knotek Sestavy Domácí: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Bučko – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (C), Dujsík, Rašner, Škůrek, Mareš, Švrček, T. Černý – J. Káňa (A), Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, P. Musil – Plášek ml., Kusko, Navrátil – Olesz, Anděl, Rutar. Rozhodčí Šír, Veselý – Hlavatý, Lederer Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9126 diváků

