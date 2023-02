Zloba fanoušků? Nedivím se jim, uznal Hlava. Nedá se na to dívat…

Byl to veledůležitý zápas. Pokud by Severočeši uspěli, mohli soupeři pláchnout. Což neklaplo. Takže kabinu Vervy ovládlo rozčarování. „Musíme už zabrat!“ burcuje Hlava.

Jaké se ve vás mísí myšlenky?

„Co na to říct… Když budu ještě slušný, tak jsme si to podělali sami. Říkáme si, jak bychom měli do utkání nastoupit, jak se chovat na ledě. Ale přijdeme, a nedá se na to dívat. Každý hráč si musí sednout v kabině, uvědomit si, za koho hrajeme a začít hrabat! Už není na co čekat, aby z toho nebyl velký průser.“

Čím to, že se vám to tak nepovedlo?

„Nechápu, na co čekáme. Jako bychom se toho báli. Odpalujeme od sebe puky, nehrajeme u sebe. Nevím. Na něco se připravujeme, pak vlezeme na led a bohužel to tak není.“

Jaké to bylo, když jste stáli před kotlem, a slyšeli jste jejich skandování, že chtějí Chezu?

„Nedivím se jim. Když se podívám, kolik jich přijelo, zaplatili si lístky, a my předvedeme tohle… Musíme jim to vrátit jedině tím, že v neděli získáme proti Karlovým Varům tři body.“

Vy jste v Kladně hrával, jak vidíte jeho situaci?

„Bojují. Jako my. Bohužel tentokrát bojovali víc než my. Na spodku to teď budou dělat všichni. Záleží, kdo do toho dá víc.“

Je baráž velkým strašákem?

„Strašák je pořád. Je to hrozně těžký. Musíme dělat maximum, abychom v ní nebyli.“

Měli jste v kabině po porážce nějakou speciální promluvu?

„Všichni si k tomu musíme něco říct. Ale hlavní je, abychom o tom přestali mluvit a dělali to na ledě! Nikdo jiný nám nepomůže, nikdo jiný nás nezachrání. Na ledě jsme to jenom my.“

Jak reaguje vedení klubu?

„Teď jsme s ním nemluvili, ale každý si uvědomuje, co se děje. Uvidíme. Musíme zabrat už v neděli a potom počkat na reprezentační pauzu. Potřebujeme každý bod.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:57. Zikmund, 29:36. Michnáč, 31:27. Cibulskis, 56:37. Indrák, 59:23. Plekanec Hosté: 53:44. Estephan, 58:04. Kudrna Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Sotnieks, Dotchin (A), Cibulskis, Ticháček, Slováček, Babka – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Beran, Filip, Zikmund (A) – Melka, Pytlík, O. Bláha II – Michnáč. Hosté: Zajíček (35. M. Tomek) – Zile, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Demel (A), Jaks, Wesley – Kudrna, Sukeľ (C), Jícha – Abdul, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Havelka – Jurčík, Fronk, Hlava. Rozhodčí Jeřábek, Hradil – Ondráček, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3952 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 44 27 8 4 5 139:85 101 2. Vítkovice 44 22 4 9 9 134:108 83 3. Sparta 43 23 5 2 13 126:98 81 4. Třinec 43 19 4 5 15 121:93 70 5. Liberec 44 14 7 10 13 129:114 66 6. Mountfield 43 16 7 4 16 117:111 66 7. Plzeň 44 15 6 7 16 114:118 64 8. Olomouc 43 18 4 2 19 107:111 64 9. Brno 44 15 6 2 21 115:134 59 10. K. Vary 44 17 3 2 22 109:135 59 11. M. Boleslav 44 12 6 8 18 97:111 56 12. Litvínov 44 12 4 7 21 117:129 51 13. Č. Budějovice 44 12 5 5 22 106:129 51 14. Kladno 44 12 3 5 24 98:153 47 Generali Play-off

