Bruslaře čeká „čištění“ hlavy. Každý tady víme, o co hrajeme, říká Pletka

Po konci trenéra Ladislava Čiháka na začátku roku se Mladá Boleslav herně i výsledkově zvedla. V kabině proběhl průvan. Do nedělního zápasu naskočilo hned pět hráčů, kteří ještě na konci prosince v týmu nebyli. K tomu další dva nováčci do utkání nezasáhli.

Výraznější rozdíl v bodových přírůstcích ovšem všechny změny zatím nepřinesly. S Čihákem sbírali Bruslaři v průměru 1,21 bodu na zápas, po jeho odchodu a nástupu Jiřího Kalouse to je 1,33 bodu…

Prohra s Vítkovicemi znamenala už čtvrtý pád v řadě. Boleslavští přitom podobně jako i v předešlých utkáních rozhodně nepůsobili na ledě jako horší tým. Naopak. „Dostali jsme tři smolné góly. Šance, které jsme si vytvořili, jsme nedali. To nás stálo zápas. Klukům se ale nedá odepřít snaha, bojovali, ale jsme bez bodů. A my je strašně potřebujeme, teď jsme je zase ztratili,“ litoval další ztráty asistent Václav Pletka.

Mladá Boleslav - Vítkovice: Dvořáček v úniku faulován, nájezd proměnil Lantoši, 2:1 Video se připravuje ...

„Je to několikátý zápas, co jsme nedotáhli do vítězného konce. Je to škoda, musíme na tom zapracovat,“ dumal útočník David Dvořáček, jeden z lednových noviců v týmu. Host ze Sparty se zatím osvědčil, i ze čtvrtého útoku posbíral už šest bodů (3+3) ve 12 duelech. „Cítím se tady dobře a jsem rád, že jsou i nějaké body.“

V kabině Mladé Boleslavi mají každopádně jiné starosti. V tabulce se ohlíží spíš za sebe, než před sebe. Bitva o postup do play off je čeká zřejmě až do posledního kola. Po reprezentační přestávce je čeká klíčový duel na ledě posledního Kladna, na které mají Bruslaři náskok devíti bodů. „Máme teď během pauzy nějaké dny volna, tak ať si kluci vyčistí hlavu, užijí si čas s rodinami. Pak se musíme vrátit do tvrdé práce a těch sedm zápasů musíme zvládnout a body sbírat,“ zmínil Pletka.

Vítkovice se musely obejít bez distancovaného Dominika Lakatoše. I bez jednoho z lídrů dokázaly zastavit nepříjemnou sérii čtyř porážek a odrazit atak Sparty na 2. místo v tabulce. „Vítězství před pauzou je pro nás vzpruha,“ cenil si asistent Radek Philipp. Premiérovou extraligovou trefou, navíc hned vítěznou, se blýskl mladý obránce Matěj Prčík. „Pocity jsou úžasné,“ usmál se 18letý bek, kterému sháněl puk Peter Mueller. „Dám si ho třeba na poličku do obýváku…“

Mladá Boleslav - Vítkovice: Prčíkova slabá přízemní střela zaskočila Novotného, 2:3 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:49. Dvořáček, 26:41. Lantoši Hosté: 23:57. Bukarts, 28:53. Chlán, 45:03. Prčík Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Čech, Lintuniemi, Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Najman (A), Lantoši – Lunter, Fořt, Šťastný – Přibyl, Malát, Šmerha – J. Stránský (C), Bičevskis, Dvořáček. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Prčík, Raskob, Gewiese, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – Marosz, L. Krenželok (C), Kotala – Lindberg, Chlán, Kalus – Jarůšek, Dej, Fridrich. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Ondráček, Zíka Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3222 diváků