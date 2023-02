Ubytovna, zápisné… Málo to nebude, smál se Malát po prvním gólu od října

Jen co změnil pracovní adresu, odhodil ze sebe tuny závaží. Sebastián Malát se těsně před úterní uzávěrkou přestupů přestěhoval z Plzně do Mladé Boleslavi. V pozici, kdy 25 zápasů v řadě nedal gól a v posledních třinácti nebodoval. Dvacetiletý útočník se našteloval rovnou do extraligového derby v Liberci, kde klíčovou trefou v čase 39:57 srovnával na 3:3. Bruslaři nakonec brali bod za porážku 3:4 v prodloužení. „Čekání na gól bylo těžké na hlavu,“ přiznal bývalý mládežnický reprezentant, jenž od nových koučů dostal ve třetí formaci přes 13 minut času.

Přijdete a hned dáte gól, to vám Boleslav rychle sedla…

„Jo, takhle to vždycky bývá. Přijdete do jiného týmu a chcete se hned ukázat. Ondra Beránek taky dával gól za Plzeň, to je fajn. Doufám, že změna prospěje nám oběma a dodá nám to nový impuls. Snažil jsem se to v Liberci hlavně odmakat a pomoci týmu. Škoda, že jsme vytěžili jen bod, zápas se vyvíjel tak, že jsme sahali spíš po dvou. Ale v prodloužení nám odpískali špatné střídání a inkasovali jsme. Což je škoda.“

Pro vás ovšem důležitý počin, uvést se gólem se hodí, zvlášť když u Bruslařů budete působit i po sezoně, co říkáte?

„Souhlasím, je to fajn. Boleslav byla v jednání, v úterý mi volal pan Vlasák (manažer Plzně), že se mám zastavit na zimáku. To už jsem tušil, že půjdu sem. V Plzni se mi líbilo, ale takový je hokejový život. Změna někdy neuškodí.“

Vaše trefa byla unikátní, téměř ze záporného úhlu, přitom asi deset sekund před ním jste spálil tutovku, Kváča vám ji betonem skvěle zneškodnil. Proč to nevyšlo hned?

„Měl jsem to dávat z jedničky místo zpracování, protože puk už jsem nedokázal zvednout. Moje chyba, že jsem se snažil dávat to pod víko. Naštěstí jsem to odčinil za těch deset vteřin. Je to paradox, že z nešance padne gól, z velké příležitosti ne, ale tak to bývá.“

Na regionální derby přišlo skoro 7 tisíc lidí, dýchlo na vás specifikum bitvy rivalů?

„Ani ne, teprve si budu muset zvyknout. Zatím to se mnou nic nedělalo… (usmívá se) Postupem času to budu určitě prožívat víc a víc. Každopádně naši fanoušci byli skvělí a hlasití po celý zápas. Po gólu jsem taky k našemu kotli hned jel, jak jsem byl v laufu.“

Stiháte se v Boleslavi za pochodu zabydlovat?

„Zatím bydlím na ubytovně, byt ještě nemám, ale shání se mi. Boleslav je fajn město, studuju, co kde je. Kabina je samozřejmě fajn, všichni mi usnadňují nástup. Bude mě čekat zápisné, tu částku radši ani nechci vidět. Málo to nebude.“ (usmívá se)

Na gól jste čekal od 28. října, bylo těžké nenosit to v hlavě?

„Bylo to těžké na hlavu, tu situaci vnímáte. Ale snažíte se na sobě makat, na ledě všechno tlačit na bránu a doufat, že to tam propadne.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:37. Kolmann, 16:13. Filippi, 34:12. Flynn, 61:39. Birner Hosté: 31:20. Fořt, 37:03. Šťastný, 39:57. Malát Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Štibingr, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Jelínek (C), Rychlovský – Vlach, Šír (A), Dlouhý. Hosté: Krošelj (Novotný) – Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Pýcha, Čech, Pláněk (A), Štich – Söderlund, O. Najman (A), Lantoši – J. Stránský (C), Bičevskis, Šťastný – Přibyl, Malát, Kel. Klíma – Lunter, Fořt, Dvořáček. Rozhodčí Úlehla, Sýkora – Brejcha, Lhotský Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6732 diváků

