Budíček! Třinecký kotel se zlobil. Ozdravný efekt, pochvaloval si trenér

Sedm zápasů, jediné vítězství. Bilance mistrovského týmu od Winter Games v Bratislavě, kde smetl Kometu 6:1, byla tristní. Oceláři postupně padli s Olomoucí (1:3), v Mladé Boleslavi (0:1), v Českých Budějovicích (2:3), s Pardubicemi (0:4) a v Karlových Varech (1:4). Pětkrát za sebou naposledy prohráli v únoru 2009! Sérii ukončili ve Vítkovicích, doslova tam vydřeli vítězství 2:1. Jenže pak znovu padli v Brně 1:5, hattrickem je sestřelil teprve sedmnáctiletý Eduard Šalé.

Když se v nedělním duelu historickým gólem číslo 1099 trefil nejstarší hráč soutěže Jaromír Jágr, vytáhli fandové připravený transparent. Kromě trenéra Motáka si ho pochopitelně všimli i hráči. „K tomu se nebudu vyjadřovat,“ reagoval útočník Marko Daňo, který se blýsknul čtyřmi body (2+2) a k průběžně prvnímu místu v žebříčku střelců přidal i první místo kanadského bodování ligy (24+19). Sám ovšem řeší hlavně to, jak Oceláře znovu výsledkově nastartovat.

„Trochu jsme změnili lajny a sedělo nám to,“ zmínil například korekce v sestavě. Trenéři přesunuli Daňa do prvního útoku k Martinovi Růžičkovi s Tomášem Marcinkem, vedle Andreje Nestrašila s Liborem Hudáčkem hrál Daniel Voženílek. „Věřím, že to bude i v dalších zápasech fungovat, když to takto zůstane. Jsem rád, že jsme se i s Růžou (1+1) konečně nakopli a mohli pomoci mužstvu dobrým výkonem. Věřím, že to bude pokračovat.“

Třinec - Kladno: Růžička netrefil prázdnou bránu, v zápětí ale dal Daňo druhý gól, 2:1 Video se připravuje ...

Že se Oceláři s posledním týmem ligy opět tahali do posledních vteřin? „Oni hrají o život,“ upozornil Daňo. „Každý zápas proti nim je velmi náročný a znovu se ukázalo, že nemůžeme polevit ani na vteřinu. Dobré je, že jsme se nevzdali. Už to vypadalo, že jsme dobře rozehraný zápas ztratili, ale semkli jsme se a zvrátili výsledek na vlastní stranu. Klobouk dolů před všemi, co byli na ledě a věřili. Ano, měli jsme hodně nevydařených zápasů v poslední době, ale věřím, že nás i tohle nakopne. Oddechneme si a budeme po pauze lepší.“

Další zápas Oceláře čeká v pondělí 13. února, kdy budou dohrávat 8. kolo v Hradci Králové. Pauzu přivítal i trenér Zdeněk Moták. „Potřebujeme si odpočinout. V hlavě i fyzicky,“ přitakal zkušený kouč. „Od poloviny ledna procházíme těžkým zdravotním stavem, pořád jsme byli nemocní a přelévalo se to z hráče na hráče. Dva dny byli nemocní, pak nastoupili a zřejmě se to na jejich formě projevilo. Vydechneme si a dáme se do práce.“

