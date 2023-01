Slovenský vítěz bodování extraligy? Daňo stíhá dětský idol z fotografie

Vítkovický Dominik Lakatoš a třinecký Marko Daňo vstoupili do poslední čtvrtiny Tipsport extraligy jako lídři dvou nejsledovanějších individuálních statistik. Lakatoš průběžně vede kanadské bodování (39 bodů/16+23), Daňo je nejlepší mezi střelci (22 gólů). Přičemž slovenský útočník Ocelářů je vysoko i v bodování. Na Lakatoše ztrácí jediný bod (38 bodů/22+16). V poslední čtvrtině by mohl prolomit letité čekání na slovenského vítěze bodování. V historii samostatné ligy se to nepovedlo nikomu, posledním slovenským vítězem bodování základní části je Branislav Jánoš ze závěrečného ročníku federální ligy 1992/93.