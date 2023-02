TOP potvrzené přestupy: Motor zbrojí, Káňa i odchod, co nebude po chuti

Tenhle odchod nebude po chuti ostravským fanouškům. Elitního lotyšského střelce z Vítkovic přivábí Kometa. Roberts Bukarts si po Zlínu, Třinci a Spartě zahraje za další velkoklub. Ve své druhé sezoně v dresu s rytířem Vítkem zatím prožívá nejlepší ročník. Teprve podruhé se dostal přes hranici dvaceti branek. Úderné duo by mohl vytvořit s Petrem Holíkem, s nímž už dříve válel ve Zlíně. Pro Kometu bude Bukarts dalším zkušeným hráčem do kádru.

Většinu sezony jste ho mohli na tribuně O2 areny vidět, jak pajdá s berlemi. Když je ale David Kaše fit, dovede na ledě skvělé věci. Není střelec, umí ale vykreslit geniální přihrávky. Hokej vidí, má ho v sobě. Od nové sezony bude chtít rozdávat radost v Litvínově. Smlouva je podepsána. Teď se čeká na bonus. Tím by mohl být bratr Ondřej, který po řadě zranění opustí NHL. Mohl by jinak, ale láká ho spolupráce s bráchou. Potkají se spolu v černožlutém?

Adam Kubík

24 let, útočník

Kladno → České Budějovice

v sezoně

zápasy 37

body 30 (16+14)

Čekalo se, jestli dokáže navázat na skvělou sezonu 2021/22, v níž se dostal až na dvaadvacet nastřílených gólů. A Adam Kubík to zvládl. Taky tentokrát bude atakovat dvacítku, zaútočí na své bodové maximum. Z Kladna prchne. Upsal se Motoru. Nejde ani tak za penězi, podle informací Sportu by se jeho gáže měla pohybovat kolem 200 tisíc korun měsíčně. Nic, co by nebylo v silách Kladna na svého top hráče sehnat. Jenže Jaromír Jágr začal jednat pozdě.