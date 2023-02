Stezka potvrdil reprezentační formu. Možná jsem mohl být tvrdší, přemítal

Challenge? Protesty a následná prověrka u videorozhodčího? Na to si Aleš Stezka z brány upozorňovat netroufal. Nechal situaci posoudit analytika týmu, který zápasy sleduje z ochozů a s trenéry na střídačce je v online kontaktu. Ti se do trenérské výzvy nepouštěli.

„Sám za sebe ani nevím,“ přiznal Stezka. „Až z opakovačky na kostce jsem viděl, že jsem byl půlkou těla mimo brankoviště, byl tam na zemi i náš bek... Netroufnul jsem si radit našemu člověkovi u videa nebo trenérům na střídačce. Je to na nich, tohle není má kompetence. Mým úkolem je chytat, oni to z videa vidí líp.“

Stezkovi širokou brankářskou hokejku vyrazil dravý útočník Jan Káňa. Byl v souboji se soupeřem, oba spadli na zem. „Možná jsem mohl být tvrdší,“ uvažoval zpětně vítkovický brankář. „Vjel mi tam, já pak asi nebyl v brankovišti. Stalo se, byl to smolný gól. Přišel jsem o hůl a střela šla zrovna po zemi. Bohužel. Naštěstí jsme se z toho oklepali.“

Vítkovice - Olomouc: Mareš vyrovnal po přihrávce Bambuly, 1:1 Video se připravuje ...

Pro bojovnou Olomouc to byl jediný gólový moment. Obránce Lukáš Mareš vyrovnával ve 34. minutě na 1:1. Další šance a závary už Stezka ve spolupráci se svými parťáky vyřešil. Znovu měl i několik zákroků vyloženě do hightlightů. Potvrdil parádní formu z reprezentace.

„Beru hlavně to, že jsme doma vyhráli za tři body,“ oddechl si. „Byl to náročný zápas, musel jsem si zvyknout na jiné tempo a styl hry. Olomouc je nepříjemný, kvalitní soupeř. Nedá nic zadarmo. Navíc jsme na konci hráli ve třech. Zvládli jsme to, kluci mi pomohli. Blokovali. Lehali do střel, co to šlo, krásně tam jednu střelu chytil i Laky (Lakatoš). Velký dík, ukázali jsme týmovost. Bez spoluhráčů by to fakt nešlo. Tady, ani v repre.“

Nicméně i od soupeřů sklidil vítkovický brankář poklonu. „Je na něm vidět, že si hodně věří a jde mu to,“ přitakal Lukáš Mareš. „Jestli to proti němu bylo těžké? Bylo to těžké. Měli jsme tam i šance do prázdné a neskutečně nás vychytal.“

Na druhou stranu, Olomoučtí tentokrát vyloženě nezvládli přesilovky. Bez zkušeného obránce Jiřího Ondruška, technika Jakuba Orsavy nebo bojovníka na brankovišti Rostislava Olesze nevyužili ani jednu. Ani když hráli v závěru 36 sekund proti třem.

„V přesilovkách jsme naprosto selhali,“ měl jasno trenér Jan Tomajko. „To rozhodlo. Přitom jsme tady začali dobře, první třetina byla dobrá, až výborná. Bohužel šance, co jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Stezka chytal dobře, bylo těžké ho překonat. I Braňo (Konrád) chytal dobře, jenže vítkovičtí střelci si poradili líp.“

Stínem duelu bylo zranění prvního vítkovického centra Petera Kriegera. Ve 27. minutě ho u hrazení sestřelil Alex Rašner, dostal pět minut plus do konce. Krieger to pak ještě zkusil, ale nedohrál. „Jel na vyšetření, uvidíme další den,“ dodal vítkovický trenér Miloš Holaň.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE HC Olomouc Vše o klubu ZDE