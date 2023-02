Prezident Pavel ve Varech: potlesk i pískot. Pak jízda Sparty s unikátní akcí

Přes Aš, Cheb a Sokolov se dostal až do Karlových Varů. Od místní Energie dostal zvolený prezident Petr Pavel nabídku, aby vhodil čestné buly duelu se Spartou. Ponuku přijal. Už dlouho před utkáním bylo cítit, že se chystá něco speciálního, nezvyklého.

Na chodbách se to hemžilo kamerami. Tiskové středisko bylo už hodinu před startem zápasu narvané k prasknutí. To v KV aréně opravdu běžně nebývá. Většina novinářů tu však nebyla kvůli hokeji. Následují kroky prezidenta, referují o jeho cestě. „Zajímalo by mě, jestli tihle novináři vůbec ví, že se hokej hraje na tři třetiny,“ padaly fórky na jejich adresu.

Pár minut před půl šestou se všichni odebrali dolů k ledové ploše. Pořadatelé na led roztáhli šedý koberec s klubovým logem. Pak skrz box časoměřičů vstoupil do arény Petr Pavel s manželkou. Kolem krku měli oba dvě šály. Jednu varskou, druhou sparťanskou.

Domácí fans je přivítali většinovým potleskem, zároveň však bylo slyšet pichlavé pískání a nadávky. Že prezidenta na západě Čech nečeká nejvřelejší přijetí, se dalo předpovídat. Karlovarský kraj byl jedním ze tří, v nichž ve druhém kole prezidentské volby vyhrál Andrej Babiš.

Pak už dostal Pavel do ruky mikrofon. „Pěkný večer vám všem. I těm, kteří bučíte a pískáte. Jako fanda hokeje bych se taky netěšil na žádné projevy, ale na hokej. Nebudu mluvit dlouho, jen bych chtěl poděkovat, že dnes v téhle krásné hale můžu být. Chci vám popřát, abyste si užili krásný zápas. Ať vyhraje ten lepší a ať se vám všem daří. Děkuju,“ pravil.

Poté se k němu sjeli oba kapitáni Jiří Černoch a Michal Řepík, mezi které vhodil puk. Potřásl si s nimi pravicí a přijal dresy obou klubů. „Byl jsem docela nervózní. Byla pro mě velká čest, že jsem měl tu možnost si s ním potřást rukou. Dobře to ale dopadlo. Buly jsem vyhrál, Řepa věděl, že mi to má nechat,“ usmál se po utkání Černoch.

Ceremoniál s prezidentem si užili i další. „Není to úplně běžné. Moc si nedokážu představit bývalého prezidenta, že by takhle přijel na nějaký zápas,“ rozesmál se Jan Buchtele. „Bylo to hezké. Skvělý zážitek.“

Gól Sparty: tohle se mockrát nepovede

Přítomnost vojenského generála jako by předznamenala dělostřelbu, které se hned v první třetině na ledě strhla. Během ní viděli diváci pět branek. O branku napřed byli hosté.

„Upřímně, cítili jsme, že máme navrch. První část ale byla varovný prst. Potrestali každou naši chybu. Trochu nám chyběla koncentrace. Hráli jsme lehkovážně, dělali jsme hrubky. Zbytečně jsme přehrávali šance. Kdybychom se víc tlačili do střelby, mohli jsme nakonec vyhrát ještě vyšším rozdílem,“ přidal Buchtele.

Sám vstřelil dva góly, přidal jednu asistenci. Sparta domácí mlela. Na střely vyhrála drtivě 43:16. Na branky 6:3. Hlavně ta v pořadí druhá byla překrásná. Třetí lajna předvedla akci jako z učebnice, konkrétně z kapitoly rychlého přechodu do útoku. Puku se dotkla kompletní pětka Pražanů. Po ose Krutil, Kempný, Buchtele a Vitouch se kvapem dostal až k Pavlu Kousalovi, který se nemýlil.

Karlovy Vary - Sparta: V přečíslení Vitouch nabil Kousalovi, 1:2 Video se připravuje ...

„Tohle se mockrát nepovede. Bylo to sehrané opravdu jako podle učebnice. Každý se dotkl puku, za pár vteřin jsme byli z našeho pásma u nich a byl to gól,“ pokyvoval hlavou Buchtele, který se v posledních čtyřech zápasech prosadil pětkrát.

Energii trápí rozsáhlá marodka. Ve středu jí scházela polovina obrany i elitní forvardi Rachůnek s Grígerem. Čtyři junioři v extralize debutovali. „Sestavu jsme hodně záplatovali. Z tohohle pohledu jsme uhráli ještě slušný výsledek. Máme v šatně nějakou virózu, horečky,“ popsal trenér David Bruk.

Očima kapitána: Nemůžeme na to prdět, Černoch

„Nechci se vymlouvat, ale naše marodka je aktuálně veliká. V kabině je nějaká viróza. Čtyři kluci debutovali v extralize, zvládli to ale dobře. Já jsem naštěstí zdravý, jen jsem po akci s nároďákem cítil únavu, ale rozjezdil jsem to. Sparta byla bohužel jasně lepší, hrála výborně. Co se jim vrátil pan Hořava, šlapou. Naštěstí máme trochu nahráno. Hrozně jsme si pomohli před repre pauzou. Zvládli jsme zápasy s týmy, které jsou v tabulce kolem nás. Máme trochu náskok, lehký polštář. Není to tak, že bychom na to už mohli prdět, ale můžeme být pořád v klidu. Stejně však pořád koukáme hlavně pod sebe. Pár zápasů ještě určitě vyhrajeme. Do play off se musíme dát do kupy a správně se naladit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:46. Redlich, 17:18. Koblasa, 58:07. Redlich Hosté: 04:38. M. Forman, 11:53. P. Kousal, 17:08. G. Thorell, 28:38. Buchtele, 44:07. Tomášek, 45:49. Buchtele Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Bulka, Rohan, Mikyska, M. Kočí, Stříteský, Havlín, Tůma – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Šmajda, Kružík, Kofroň – Redlich (A), Hladonik, Kohout – Juusola, Koffer, Mat. Adámek. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Kempný, Mikliš, Krejčík, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Krutil – Tomášek, Horák, E. Thorell – Řepík (C), G. Thorell, M. Forman – Buchtele (A), D. Vitouch, P. Kousal – Konečný, Kaše, Safin. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Ondráček, Thuma Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4108 diváků