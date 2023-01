Pavlovi přál i Procházka: Ať žije král! Dominátor ve flanelu, Vácha salutoval

Už během pátečních a sobotních voleb se sportovní osobnosti činily a dávaly na sociálních sítích najevo, že za prvé vyrážejí volit a za druhé Pavla. A Dominátor na to šel skutečně stylově. „Za cca 3 hodiny půjdeme volit. Oblékneme si flanelové košile (jel jsem pro ně 200 km) a budeme volit Petra Pavla. Přesvědčte své přátele, aby určitě dnes či zítra také dorazili volit!“ hlásil Hašek na twitteru už v pátek.

„Gratulace generálu Pavlovi k zvolení příštím presidentem naší země a držím palce do nové práce,“ mohl být spokojen v sobotu odpoledne.

Tím, že dají hlas Pavlovi, se netajili například ani hokejista Tomáš Plekanec a bývalá tenistka Lucie Šafářová, kteří vystoupili i na shromáždění na Staroměstském náměstí na Pavlovu podporu. „Kostky jsou vrženy,“ glosovala pak sčítání Šafářová.

O tom, koho si vybral, nezavdal pochyby ani fotbalista Lukáš Vácha. Ten na twitteru zveřejnil fotografii, jak salutuje a drží v ruce žlutý lístek s Babišovým jménem. Ovšem zrovna do volební urny ho nehodil.... „Andyho jsem doslova vytřídil,“ svěřil se.

Do koše nasměroval Babišův lístek i bývalý biatlonista Michal Šlesingr a pustil se do menší předvolební prognózy. „Tak jsem ti to tam hodil, Andy! Co jsem viděl vzorek několika horních lístků, tak to vypadá, že bys mohl mít 100 %!“ nadhodil sarkasticky. V biatlonové komunitě měl Pavel zastánce i mezi někdejší reprezentantkou Evou Puskarčíkovou nebo Jessikou Jislovou.

Z Pavlova vítězství se radoval rovněž olympijský medailista kajakář Vavřinec Hradilek. „Jsem hrdej na nového pana prezidenta. Je to po těch letech skoro jako sen,“ napsal na twitteru a svěřil se s tím, jakou úlevu cítí po desetiletce Miloše Zemana. „Vidět a slyšet prezidenta, který nikoho neurazí a je slušný. Ale to není laťka pro generála Pavla, ten si ji dá výš, protože na to má! A v březnu se konečně půjdu zvesela projít na Hrad!“

Vedle jiných se pak přidal i bojovník MMA Procházka, jenž se zotavuje ze zranění. A nutno uznat, že jeho gratulace měla nejvyšší společenskou úroveň. „Tak na našeho nového Prezidenta! ´Ať žije Král!” pozdvihl ve smokingu sklenku během prestižního Plesu jako Brno.