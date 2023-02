Jágrova oslava: roztomilá žádost z Francie, obdiv i novinář z Ameriky

Před rozbruslením postával u kabiny klučina s nápisem: Jaromir Jagr. The Legend.

Doprovodil to vtipnou prosbou v češtině, že za slavným útočníkem přijel z Francie a rád by získal fotku s ním nebo jeho zadkem… Že by to pro něj byla čest.

Klapla první varianta! Jágr se k němu sklonil cestou do kabiny. Malému fanouškovi zajiskřily oči. Mám fotku s legendou!

Po utkání ji ulovilo i víc domácích šťastlivců. Mohli být spokojení, Rytíři přetlačili Boleslav a dotáhli se na jediný bod na budějovický Motor. „I pro nás je to speciální. Chtěli jsme uspět právě pro něj,“ reagoval i drsňák Jake Dotchin, klíčový kladenský bek. Ten na rozhovor přišel i s malou dcerkou v náručí.



„Ale musíme už myslet na další zápas, máme před sebou ještě hodně práce," dodal Kanaďan.

Narozeniny nemohli opomenout ani kladenští fanoušci. Během první reklamní pauzy roztáhli obří transparent. Jágr byl zobrazený ve stylu Terminátora, byla mu vidět jenom část obličeje. Dole byl nápis: „I´m still here.“

Ano, legendární útočník je pořád tady. Na jevišti, na němž se odehrává hokej nejvyšší úrovně. V jednapadesáti letech. Někteří jeho vrstevníci těžko vylézají z postele, kroutí se bolestí, když si jdou zlehka zasportovat. „Sám ráno vstávám po čtyřech,“ směje se velký kamarád Petr Nedvěd.

Jágr stále válí. Když příznivci Rytířů vyvěsili obří pozdrav, hrála k tomu známá melodie od Karla Gottta. Být stále mlád… Potom lidé povstali a nachystali číslu 68 aplaus vestoje. „Je to prostě borec. To je slovo, které ho vystihuje nejvíc,“ říká Lubomír „Čužák“ Rys, jeho dlouholetý kamarád. V zámoří mu byl neustále po ruce.

Bavil ho, povzbuzoval, dělal mu řidiče. „Je pořád stejný. On prostě nestárne! Dělá mi velkou radost,“ směje se známý bavič, jenž hokejové ikoně složil k narozeninám básničku, kterou poskytl i Sportu.

„Určitě to nejsem jenom já, kdo mu přeje všechno nejlepší. Ale věřím, že i celý český národ. Jsme na něj všichni pyšní!“ hlásí Rys.

Oslava i reportér z Ameriky

„Ať hraje klidně do šedesáti. Mám rád rekordy, takže doufám, že jich překoná co nejvíc. I takové, které nemáme ani šanci zaregistrovat,“ říká bývalý kouč Slavomír Lener, jenž spolu s Ivanem Hlinkou dovedl reprezentaci k památnému zlatu na olympiádě v Naganu.

Kouč si Jágra vybavuje z té doby jako bezstarostného kluka, který už tehdy říkal, že se chce loučit s reprezentací….Užíval si života, dokázal se bavit. „Vůbec bych si netipnul, že bude hrát tak dlouho,“ vybavuje si Lener.

Střih do reality. Píše se rok 2023 a nestárnoucí matador nastupuje v extralize v první formaci.

Při nedávné exhibici v O2 aréně dostal otázku, jak by v Naganu reagoval, kdyby mu někdo řekl, že bude za pětadvacet let ještě hrát. Na chvíli se zamyslel, pak s lehkým úsměvem opáčil: „Bych mu řekl, že je druhý, který to ví.“

Jágr vždycky věřil v sám sebe. I tahle slova to dokazují. „Když jsme se spolu bavili, říkal mi, že bude hrát do pětapadesáti. U něj fakt nikdy nevíte,“ reaguje „Čužák“ Rys. Také on byl spolu s dalšími kamarády pozvaný na menší oslavu, která se odehrála po utkání ve VIP prostorech nově zrekonstruovaného zimáku.

Na utkání dorazil i reportér z prestižního deníku The New York Times. Přiletěl popsat ojedinělý příběh čísla 68. Muže, jenž obelhává čas, a poté, co si podmanil v devadesátých letech NHL, v padesáti stále dokáže vyprodávat arény v Česku.

„Pokud mi to vyjde, pojedu se podívat i do Plzně,“ hlásí zámořský novinář, jehož láká napojení na Martina Straku, další ikonu, která si po Jágrově boku udělala velké jméno i v New York Rangers.



Byl to velký kladenský večer. Pro Boleslav hořký. Prohrála popáté v řadě a prožívá krušné časy. „Bolí to hodně. Rozhodla naše nedisciplinovanost. Měli jsme několik šancí, ale bohužel je neproměňujeme,“ zlobil se boleslavský obránce David Štich.

Ani Boleslav nemá vyhráno, je na jedenáctém místě a i ona ještě bude mít v závěru základní části honičku...

Lubomír „Čužák“ Rys: Jaromír Jágr 51 Ať stále Tě provází ve Tvé mysli touha

překonat rekord Gordie Howa.

Máš velké srdce borce,

proto si vkročil opět na ledové dvorce.

A lidé si připravují polárkový dort,

opět si povýšil ten hokejový sport.

15. únor to znamení vodnáře,

s úsměvem hledím ti do tváře,

neboť vztah ke sportu je tvoje vyznání,

s úžasem sleduji to tvoje doznání.

Jenom já prostě tě jako Tvůj kamarád,

zůstaň vždy idolem, život měj rád.

Překonal jsi Gretzkého, to není práce snadná,

další branku ještě navýšíš, přeji já i fandové z Kladna.

Dobrou náladu, štěstí, zdraví do dalších let

přeje Ti Luba Rys, už hokejový kmet.

