Starost Vítkovic. Ve finiši řeší zdraví opory. Rašner za tvrdý faul pyká

Vítkovice ve finiši základní části řeší zdravotní stav prvního centra Petera Kriegera (29). Amerického útočníka ve 46. kole proti Olomouci (3:1) sestřelil u mantinelu obránce Alex Rašner. Dostal za to trest na pět minut plus do konce utkání a následně schytal od disciplinární komise třízápasovou stopku. Krieger odjel na vyšetření už během zápasu, další absolvoval ve čtvrtek. Bude schopný naskočit do pátečního šlágru prvního s druhým v Pardubicích (18:00)? Dynamo si v něm může při shodě výsledků definitivně zajistit Prezidentský pohár.

„Peter ve čtvrtek absolvoval sérii vyšetření, zda a jak dlouho bude chybět, se zatím neví,“ zní z vítkovického klubu neurčitě. Pokud by Krieger do Pardubic neodcestoval, Ostravanům by se tím rozpadl fungující elitní útok s Robertsem Bukartsem (21+24) a Peterem Muellerem (16+16) na křídlech.

Peter Krieger je jedním z nejvýraznějších překvapení extraligy. Do Vítkovic přišel v létě ze slovenského Zvolenu, kterému v minulé sezoně výrazně pomohl k bronzu. Měl velmi dobrou sezonu (41/ 19+19, v play off 11/ 5+7), má i dva mistrovské tituly z univerzitní NCAA. Ve vítkovické přípravě sice zdaleka tak dominantní nebyl, ale soutěž rozjel výborně. Za 46 zápasů nasbíral už 34 bodů (16+18), v týmovém bodování je třetí.

„Když se daří týmu, pak dostáváte i odměnu v podobě individuálních úspěchů,“ pochvaloval si nedávno. „Myslím, že mi hodně pomohl a pomáhá fakt, že jsem hrál a hraju s výbornými hráči v lajně, kteří mají také velký podíl na tom, že jsme takto produktivní.“

Spolupráce s Muellerem a Bukartsem si váží. „Našli jsme mezi sebou skvělou chemii,“ přitakával. „V přípravě nám to tolik nešlo, jenže od začátku ligy to šlapalo výborně. Peter si řekl, co potřebuje. Když máte vedle sebe bombarďáky, jako jsou právě on nebo Roberts, prostě děláte to, co je v tu chvíli nejlepší. Hrát s nimi je obrovská zábava, hokej pak vypadá hrozně jednoduše.“

Jestli bude po ostrém nárazu Alexe Rašnera u hrazení schopný naskočit v Pardubicích, zatím není jasné. Trenéři čekali na podrobnější výsledky čtvrtečního vyšetření u lékařů. Faktem je, že Ostravané zatím lídra soutěže v sezoně porazit nedokázali. Všechny tři vyrovnané bitvy urvali Pardubičtí. Doma vyhráli 2:1, v Ostravě 5:4 po nájezdech a 3:2 v prodloužení.

Pokud dnes Dynamo doma vyhraje za tři body (a třetí Sparta v Českých Budějovicích získá maximálně bod), zajistí si Prezidentský pohár pro vítěze základní části. „Myslím si, že Pardubice to tak mají nastaveno,“ říká vítkovický trenér Miloš Holaň, který v klubu působil. „Hrají v domácím prostředí a mají šanci zaútočit na Prezidentský pohár. My se jim to budeme snažit překazit. Čeká nás bouřlivá atmosféra, určitě bude vyprodáno, takže to bude takový svátek hokeje a totální příprava na play off.“