Percy skončí v Motoru! V Česku ale zůstane. Agent: Chtějí ho TOP kluby

Konstruktivního zadáka, který vám udělá skoro bod na zápas, by bral každý trenér. Proto je o Stuarta Percyho v české nejvyšší soutěži zájem v týmech ze špičky tabulky. Rodák z Oukville, jehož před dvanácti lety draftovalo Toronto Maple Leafs v prvním kole jako 25. v pořadí, lehce najde dobré angažmá. Na jihu Čech to však už nebude. „Soustředím se na zbývajících šest kol základní části. Chci s týmem postoupit do předkola a dál se uvidí. Čekám, jak tato sezona dopadne,“ reagoval obránce, jehož v nynějším ročníku zabrzdilo zranění.

rysavykuchar

Doteď stihl Percy odehrát dvacet zápasů, v nich nasbíral 16 bodů. (7+9) „Už jsem po návratu zase sebevědomý,“ hlásí s tím, že se nevzdal ambicí na průnik do play off. A to přesto, že náskok třináctých Českých Budějovic na poslední Kladno už se smrskl na jediný bodík.

V Česku se Percymu líbí a nemá v úmyslu měnit zemi za každou cenu. „Jsem otevřený tomu zůstat. Extraliga je hodně kvalitní soutěž s výbornými hráči a vysokou intenzitou hry,“ prohlásil. Interes o něj projevila mimo jiné Kometa, kde působí jeho bývalí trenéři Jaroslav Modrý a Patrik Martinec. S nimi vybojoval zkušený zadák v předchozím ročníku bronzové medaile. „Užíval jsem si to,“ přiznal chlapík se dvanácti starty v NHL.

Podle zdrojů iSport.cz však Brno jeho příští štací nebude.

Liberec - České Budějovice: Percy si nádherně sjel před branku a srovnal, 2:2 Video se připravuje ...

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE