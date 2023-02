Moták ven! V Třinci skandovali jasný vzkaz. Mistři nezvládají boj o čtyřku

Přímé bitvy o čtvrté místo zajišťující postup do čtvrtfinále Tipsport extraligy úřadující šampioni z Třince nezvládli. Po prohrách v Hradci Králové (3:4) a Liberci (2:3 v prodloužení) padli s Mountfieldem HK i doma (1:2). Z posledních jedenácti zápasů mají pouze dvě výhry a nespokojení fanoušci se dožadovali hlavy trenéra Zdeňka Motáka. „Moták ven! Moták ven!“ neslo se Werk Arenou. „V Třinci jsou nároční fanoušci, za poslední roky jsou zvyklí vítězit, být nahoře. Takovou šňůru nezažili, nás to taky netěší,“ reagoval asistent Vladimír Országh.

Generálka na play off se vším všudy. Dva vzájemné zápasy v týdnu, přímý boj o elitní čtyřku, nastřádané drobné křivdy, časté strkanice i slovní přestřelky. Oceláři si s Mountfieldem HK nedarovali metr ledu. Ve 47. kole Tipsport extraligy uspěli Hradečtí.

Se štěstím. Oceláři čtyřikrát trefili tyčku, nevyužili 36 sekund dlouhou přesilovku proti třem, neproměnili řadu vyložených šancí. A rozjetý soupeř, který poprvé v historii klubu vyhrál osm zápasů v řadě za sebou, dvakrát v poslední třetině udeřil z předbrankového prostoru.

Další prohru a navýšení ztráty na elitní čtyřku těžce kousali třinečtí fanoušci. Ke konci duelu se několikrát ozvalo skandování: „Moták ven.“ Nejdřív od pár jednotlivců. Po závěrečné siréně se k tomu přidal i třinecký kotel.

„Tlak na trenéry je vždycky,“ reagoval asistent Vladimír Országh. „Nejen v Třinci. Když se nedaří, je to pochopitelné. V Třinci jsou nároční fanoušci, za poslední roky jsou zvyklí vítězit, být nahoře. Takovou šňůru dlouho nezažili, nás to taky netěší. Uděláme vše pro to, abychom se s tím co nejrychleji vypořádali a nastoupili na vítěznou vlnu.“

Třinec - Mountfield HK: Kanonýr Růžička selhal v jasné šanci! Trefil jen tyčku odkryté branky Video se připravuje ...

S aktuálními výsledky nejsou pochopitelně spokojení. Třinec od Winter Game v Bratislavě, kde smetl Kometu 6:1, vyhrál jen dva zápasy z jedenácti! O gól porazil Vítkovice (2:1) a Kladno (5:4). Skandování trenéři pochopitelně slyšeli.

„Je to běžná reakce fanoušků, když se nedaří,“ přitakal Országh. „Že hokej umíme, jsme ukázali několikrát v sezoně. Trochu nás zlomil Winter Classic, co se týká zdraví v šatně. Důležité zápasy se budou hrát v březnu.“

Pět kol před koncem základní části jsou Oceláři pátí. Co nevidět by se měl do hry vrátit kapitán Petr Vrána. Po operaci zápěstí těsně před startem soutěže zatím neodehrál jediný zápas. „Věříme, že se to blíží, je už v plné zátěži,“ doufá asistent trenéra.

Co poslední dobou Oceláře nejvíc sráží, je koncovka. Marko Daňo je sice nejlepším kanonýrem ligy, dal už 26 branek. A společně s Martinem Růžičkou jsou i v top čtyřce kanadského bodování, jenže celkově se teď tým střelecky trápí. Proti Mountfieldu dvakrát trefil tyčku Erik Hrňa, jednou Martin Růžička a jednou Miloš Roman.

Třinec - Mountfield HK: Chmielewski zasáhl při pokusu o střelu holí do obličeje Kalinu. Na ledě se objevila krev Video se připravuje ...

„Koncovka nám chybí,“ má jasno Erik Hrňa. „Nejsme schopni puky do brány dostat, nastřelujeme tyčky... Tohle musíme zlepšit! Snažíme se střelbu na tréninku pilovat, ale teď se to otočilo proti nám. Samozřejmě nás štve, že pak zápasy končí, jak končí. Vím, že to štve i fanoušky. Nám teď nezbývá nic jiného, než nastavit hlavy na zakončení. Cpát všechno do brány a ještě zabojovat.“

V elitní čtyřce byl Třinec poměrně dlouho. Dokázal se zvednout po slabším rozjezdu. Teď z ní ale rychle klesá. Přímý postup do čtvrtfinále už nemá ve svých rukou. „Z pohledu série, jakou teď máme, vypadá boj o čtyřku těžce,“ připustil Hrňa. „Jsme v útlumu, ale do dalšího zápasu půjdeme zase stoprocentně s tím, abychom vyhráli. Budeme se snažit do konce základní části ještě Hradec přeskočit.“

Nevypadá to jako reálná mise, protože Hradečtí jsou v laufu. Hrají kompaktně, rychle a drží je skvělý brankář Henri Kiviaho. „Boj o čtyřku nebalíme,“ burcoval trenér Vladimír Országh. „Tento zápas byl důležitý, typický playoffový, náročný fyzicky, nasazení tam bylo až do konce. Měli jsme hodně velmi dobrých šancí, kdy jsme mohli odskočit. Nedali jsme je, dostali dva góly z předbrankového prostoru. Je to škoda. Klukům není co vyčítat, nechali tam všechno. Ale body nemáme.“

