Gulaš dusil Spartu, Novotný štěkl na Hořavu. Jen emoce, mávl rukou kouč

Rval se za Motor tak, jak se na kapitána sluší. Milan Gulaš dvěma luxusními trefami trápil Spartu, v závěru třetí části mu Jakub Kovář skvělým zákrokem sebral zvonivý hattrick. Být z toho gól, Budějovice by v 57. minutě utekly do vedení 4:3 a jejich hráči by až do sirény ryli led. Nestalo se, vášnivý střet putoval do nastavení, které Pražané rozhodli po 18 sekundách a vyhráli 4:3. „I za bod jsme vzhledem k vývoji šťastní,“ pravil autor srovnávací branky Tomáš Čachotský.

Po tříbodové výhře Kladna v Plzni se v prodloužení hrálo o to, zda Motor udrží 13. příčku, anebo sletí na dno. Byl to rychlý proces, druhé přesné zacílení Michala Řepíka Spartě přiválo extra bod. Hosté byli herně a pohybově výrazně lepší, chvílemi dominovali, na střely vyhráli 34:17. Ale pokazili si to ke konci pobytem na trestné, byť o přestupku Michala Kempného by se dalo svým způsobem diskutovat. „Konec jsme moc nezvládli, trošku chyběla disciplína. Ale za dva body z těžkého utkání jsme rádi,“ bral výtěžek kouč Miloslav Hořava.

Vítěz prokázal, že je v pohodě a hokej ho baví, zatímco Motor je v křeči a v nejistotě. „Sparta má výborný mančaft. Jsou na vlně vítězství, hraje se jim dobře, vycházejí jím kombinace. My jsme… ne úplně v křeči, ale od nás je každá akce upracovaná. V tom je vidět rozdíl,“ srovnával Čachotský.

Jeho parťák Milan Gulaš jako obvykle po utkání mlčel, zato na ledě řádil. V prvním oslabení si v brejku počkal na dojíždějícího Lukáše Pecha, aby se bránící protihráč musel rozhodovat, koho bránit. Zůstal stát na půli cesty, čehož lídr Motoru využil k parádnímu švihu jako z nejlepších let. Obecenstvo po chvíli explodovalo podruhé. A znovu díky Gulašovi, jenž skvostnou dělovkou z jedničky zvedl skóre na 2:1. Hosté obrat moc nechápali, avšak nespadli do paniky a po Sobotkově mazácké zadovce do konce první třetiny srovnal Řepík.

Emoce natáhl na špagáty Gulaš ve druhém dějství poté, co ho rozhicoval hit Pavla Kousala. Sparťan odhodil rivala na mantinel a padl k zemi. Hned se však postavil a Kousala sundal zápasnickým chvatem. Došlo na melu, ale i na dvojnásobné oslabení Motoru, trvající 101 sekund. To hůř rozdýchával Jiří Novotný, asistent hlavního kouče si popošel ke sparťanské střídačce a začal cosi pořvávat. Což si pro změnu nenechal líbit Hořava a Novotnému vracel slovní výpady. „To jsou emoce, já si je zažil taky, když se nedaří,“ pousmál se náčelník Sparty po boji.

Domácí se v menšině výtečně ubránili, jenže dopředu neměli moc čím hrozit. Na rozdíl od oponenta, z jehož tábora David Tomášek šikovně tečoval pobídku Kempného na 3:2. Střely na branku po dvou dějstvích vyzněly 30:13 pro rudé a ještě ve třetím dějství to bylo 34:17. Než přišla dvojnásobná přesilovka Motoru, řekněme hodně přísná vůči hostům. Jak Miroslav Forman, tak následně Michal Kempný nechápali, jak je sudí mohli potrestat.

Kempný dostal dvojku za krosček po odpískání. Ano, faul to byl, ale v extralize se občas pískne, jindy ne. „Vůbec jsem atak nečekal, bylo už po odpískání, chtěl jsem odjíždět od branky a v ten moment mi dal zezadu krosček. Když to nečekáte, je těžké to ustát. Určitě jsem nespadl schválně. Jasná chyba hráče, nesmysl,“ popsal Čachotský.

V převaze srovnal právě on, poté v doznívající výhodě pět na čtyři se Gulaš málem postaral o dokonalé povstání. Ale nebylo mu přáno. „Mohla tam ještě jedna padnout,“ mrzelo Čachotského. „Guli má fantastickou střelu. Je to pan střelec.“

Motoru nezbývá, než dál tvrdě dřít a doufat v obrat. „My se nemůžeme moc dívat okolo nás, musíme se snažit každý zápas posbírat body. Přestože Sparta byla lepší, povedlo se nám s ní uhrát jeden bod a ten je super. Potřebujeme jich víc, ale aspoň takto… Nevzdali jsme se až do konce a aspoň bod jsme uhráli,“ doplnil ještě Čachotský a na závěr popsal aktuální rozpoložení v týmu. „Jsme v situaci, kdy soupeři proti nám potrestají každou chybu. Bohužel, stává se nám to každý zápas. Doufám, že příště uděláme co nejmíň chyb, abychom posbírali víc bodů než dnes. Je tady spousta hráčů se zkušenostmi z těžkých zápasů play off. Nezbývá nám než každý zápas odmakat na sto procent a utéct z toho spodku,“ vyhlásila posila z Jihlavy.

