Báječný Klimeš. 14 dní bez zápasu? Bez problému. Zastoupil hvězdu a ničil Dynamo

Nejdřív to působilo dost odvážně. Opravdu si Vítkovice dovolily posadit Aleše Stezku na lavičku? Místo reprezentačního gólmana nasadily v Pardubicích dvojku Lukáše Klimeše? Naprosto v klidu. Kouč Miloš Holaň evidentně věděl, co dělá. Klimeš vytasil při výhře 4:1 parádní výkon. „Vhledem k play off víme, že se s nimi dá hrát. Pro nás strašně cenné vítězství,“ užíval si brankář triumf nad Dynamem. Pomohl k němu 28 zákroky.

Nevypadalo to, že byste chytal podruhé za poslední měsíc. Jak šichta proti Pardubicím působila na vás?

„Cítil jsem se výborně. Dobře trénujeme a jen jsem doufal, že se to v zápase projeví. Navíc když vedete, gólmanovi to jedině pomáhá. Škoda jen gólu na 1:2, kdybych ho nedostal, mohlo být všechno ještě klidnější. Ale zápas jsme dotáhli, takže paráda. Celé se to takhle povedlo samozřejmě i díky klukům a taktice.“

Jednou jste se vrhnul k pravé tyči, kdy Zeman střílel do prázdné branky a vám se tam podařilo být včas. Nejlepší kousek zápasu?

„Někdy musíte mít i štěstí. Nešlo jen o tuhle situaci, lítalo hodně puků od modré, stačí teč a všechno je jinak. Tam taky potřebujete kliku a my ji dnes měli. Ve druhé třetině jsme byli asi pod největším tlakem, skočila tam i nějaká oslabení. Ale třetí třetinu jsme zvládli jako velké mužstvo.“

Je složité se nachystat na takhle silného soupeře, když jste v bráně stál naposledy na konci ledna?

„Když máte větší pauzu, složitější to je. Ale já se zase necítím úplně špatně, když třeba čtrnáct dní stojím. Pro mě to není rozdíl, stejně se připravuju na každý zápas. A vidíte, teď to vyšlo.“

Jde hlavně o mentální nastavení?

„Asi je to jedna z nejdůležitějších věcí. Ale jak jsem říkal před chvíli, i když se nachystáte sebelépe, přijdou věci, které v zápase stejně neovlivníte. Puk se odrazí třikrát v první třetině od nohy a je po zápase. Nemělo by hlavně zapadnout, že kluci přede mnou podali opravdu skvělý a obětavý výkon, blokovali střely.“

Nezapadne. Nepřekvapilo ale, že vás trenér Miloš Holaň poslal do akce zrovna proti Pardubicím, ne třeba o kolo později s Českými Budějovicemi?

„Tohle neřeším. Chystám se vždycky, jako kdybych měl chytat, nezáleží, jestli jdu do branky, nebo ne.“

Dobře, ale na papíře se proti vám rýsovala solidní palební síla, ne?

„Soupeř, který je na prvním místě. Jo, to v hlavě máte. Ale zase se nic extra nedělo.“

Dá se brát zápas třeba i tak, že před play off je vidět, jak jste za Alešem Stezkou nachystaný? Ať se stane cokoliv, vy si věříte na každého soupeře.

„Vyhrát nad takhle těžkým soupeřem je samozřejmě strašně cenné i pro mě. Vážím si toho.“

Prozradíte, jestli se Vítkovice chystaly na lídra tabulky nějak extra?

„Klidně, nic jiného tam nebylo. (usměje se) My se koukneme na každého soupeře, ale hlavní akcent je na naši hru. Od toho se všechno odvíjí. Budeme realisti, asi nezačneme vykládat, že Pardubicím sebereme Prezidentský pohár. Je ale každopádně dobrý pocit, že dovedeme hrát se soupeřem, který je na prvním místě a má takový náskok.“

