Ten, který složil Spartu: Padali jsme po držkách! Víme, že čtyřka je blízko

Vynikající duel před parádní kulisou přinesl sladký triumf. Liberečtí hokejisté před 7500 náruživými diváky přelstili Spartu 2:1 a sebrali kompletní bodovou nabídku v rámci 48. extraligového kola. V čase 58:10 rozhodl Jan Ordoš přesným zacílením u brankoviště, kde nebyl dostatečně hlídán. Pražané to pak ještě zkusili minutu bez brankáře, ovšem nedělní přesčas se nekonal. „Takhle se hraje play off, v tomhle duchu musíme pokračovat,“ pravil nadmíru spokojený liberecký útočník.

Jak chutná zastavit Spartu, která po sérii třinácti utkání poprvé nebodovala?

„Super! Je to skvělý pocit dotáhnout zápas do vítězného konce. Navíc se hokej musel divákům líbit. Nebylo to jako posledně s Třincem, kdy zápas spočíval v hodně soubojích, v nahazování puků a podobně. Dnes se hrál hokej, což bylo vynikající.“

Vypadalo to, že jste hodně hladoví, do Sparty jste se pustili od prvních vteřin…

„Jo, měli jsme obrovskou motivaci. Víme, že čtyřka je blízko, k tomu Sparta je vždycky motivace navíc. Hned jsme si řekli, co chceme hrát a to jsme plnili. Měli jsme jeden z nejlepších vstupů do zápasu v celé sezoně. Celý jsme ho odmakali, padali jsme po držkách a uhráli to. Pro nás jsou poslední zápasy už jako play off, je fajn, že zápasy uhráváme. Potřebujeme v tom pokračovat.“

Liberec - Sparta: Rozhodující gól? Ordoš se trefil v čase 58:10, 2:1 Video se připravuje ...

Rozhodl jste necelé dvě minuty před koncem, jak se akce zrodila vašima očima?

„Viděl jsem, že TJ (Melancon) sbírá puk na modré, já u brankoviště odskakoval, hodil mi to na hůl a já do toho nějak plácnul. Měli jsme trochu štěstí, ale to k tomu patří.“

Podobně skóroval Michal Birner v první třetině. V prostoru u brankoviště je nutné být co nejvíc, vyplácí se to, že?

„Určitě. Góly padají ze slotu a z míst kolem brány. Zrovna takhle se hraje play off, v tomhle duchu musíme pokračovat. Byla parádní atmosféra, lidi nás hnali k vítězství. Doufám, že vyprodáno budeme mít až do konce sezony.“

Liberec se prokazatelně zvedá v pravou chvíli, chybí tomu vůbec něco momentálně?

„Nevyužili jsme dnes přesilovky, na nich musíme ještě zapracovat, abychom byli stoprocentně vyladění. Vždycky se něco najde, nějaké chyby. Jde o detaily. Ty si pak vždycky rozebereme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:18. Birner, 58:10. Ordoš Hosté: 16:37. M. Forman Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, Flynn, Ordoš – Jelínek (C), Rychlovský, Vlach – Šír (A), Dlouhý. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Krejčík, Moravčík, Polášek (A) – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Tomášek, Horák, Konečný – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, Kaše, E. Thorell. Rozhodčí Mrkva, Úlehla – Ondráček, Kajínek Stadion Home Credit Arena, Liberec