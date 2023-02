SESTŘIHY: Jágrův gól i potyčka! Padla Sparta, Dynamo ovládlo základní část

Je hotovo. Pardubice se s jistotou stávají nejlepším týmem základní části v extraligové sezoně 2022/23. V nedělním 48. kole Dynamo hladce porazilo Karlovy Vary, následná klopýtnutí pražské Sparty v Liberci a domácích Vítkovic proti Motoru znamenají, že Východočeši slaví zisk poháru Jaroslava Pouzara. V dalších zápasech Litvínov v prodloužení udolal trápící se Třinec, Hradec prohrál s Plzní, Mladá Boleslav posílila vidinu setrvání na postupových příčkách do play off na ledě Brna a kladenští Rytíři v domácím klání podlehli Olomouci. Gólově se prosadil Jaromír Jágr, stihl i potyčku u mantinelu. SESTŘIHY ze všech zápasů sledujte na iSport.cz.

Dynamo je vítězem základní části, přejelo Vary

Hokejisté Pardubic vyhráli v 48. kole extraligy v Karlových Varech 5:0 a definitivně si zajistili triumf v základní části. Získali tak premiérově Pohár předsedy APK LH Jaroslava Pouzara a zajistili si účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Po dvou gólech Dynama dali Robert Kousal a Lukáš Sedlák, brankář Roman Will udržel popáté v sezoně čisté konto.

Úvodní třetina mezi přinesla trvalý tlak favorita z východu Čech a i přesto, že počet střel na branku byl 13:2 ve prospěch favorita, žádná z nich za zády domácího gólmana neskončila. Nejblíže k otevření skóre byl v 15. minutě před Lukešem zcela osamocený Radil, ale svoji šanci nevyužil.

Na druhé straně se do zajímavého přečíslení dostala dvojice Koffer a Redlich, který ale střelou po ledě těsně minul levou tyč Willovy branky.

I prostřední dějství se neslo ve znamení trvalé herní převahy Dynama. Hned na úvod se na Lukeše řítil Hyka, ale jeho střela skončila jen mezi betony výborně chytajícího karlovarského gólmana. Domácí odolávali tlaku favorita velkou bojovností a obětavostí.

A mohli otevřít skóre, osamocený Hladonik však v předbrankovém prostoru bekhendovou kličkou na Willa nevyzrál. Ve 33. minutě našel Čerešňák ideální přihrávkou přes celé hřiště na útočné modré Kousala a ten střelou po ledě otevřel skóre zápasu a ukončil tak Lukešovou 93 minut trvající neprůstřelnost.

Velkou šanci na srovnání průběžného skóre dostali Západočeši mezi 35. a 36. minutou, kdy byli krátce po sobě vyloučeni hostující David Musil a Vondráček, avšak 104 vteřin trvající přesilovou hru pět na tři nevyužili.

Převaha Východočechů se naplno projevila a to i střelecky v závěrečném dějství. Ve 41. minutě se v předbrankovém prostoru výborně zorientoval Sedlák a za pomoci teče brusle karlovarského obránce navýšil vedení hostů o dvě branky.

O 37 vteřin později po pěkné kombinaci druhé pardubické formace svou druhou brankou v zápase potřetí překonal Lukeše Robert Kousal. Efektivní sedmiminutovku Pardubic v závěrečném dějství zakončil ve 47. minutě Sedlák rovněž svou druhou brankou v zápase.

V 52. minutě se do sebe pustili Dlapa se Sedlákem za což karlovarský obránce vyfasoval trest pěti minut a do konce zápasu. Domácí dopili kalich hořkosti v 56. minutě, kdy se v pětiminutové početní výhodě Vondráček, na podzim ještě kapitán Energie.

Ohlasy trenérů

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „První dvě třetiny jsme neodehráli úplně špatně. Myslím si, že kdybychom při přesilovce pět na tři dali gól na 1:1, tak se s tím utkáním dalo něco dělat. Špatně jsme ale vstoupili do třetí třetiny, ve které se rozhodlo a Pardubice zaslouženě vyhrály.“

Richard Král (Pardubice): „Dnes jsme podali velice dobrý a koncentrovaný výkon, Will byl spolehlivý v bráně a všichni hráči podali velice slušný výkon od první do poslední minuty. Byli jsme lepší a zaslouženě jsme vyhráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 32:42. R. Kousal, 40:39. L. Sedlák, 41:16. R. Kousal, 46:58. L. Sedlák, 55:14. Vondráček Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Havlín, Huttula, M. Kočí, Stříteský, Rohan, Dlapa, Mikyska – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Hladonik, Kofroň – Mat. Adámek, Kružík, Kohout – Redlich, Koffer, Šmajda. Hosté: Will (J. Růžička) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Tvrdík – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Paulovič, Poulíček (C), T. Zeman – Rouha, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Šír, Ondráček – Gerát, Zíka Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3626 diváků

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice, 0:5. Východočeši dnes vyhráli s nulou v zádech Video se připravuje ...

Mizérie Ocelářů trvá, v Litvínově přišli o náskok

Hokejisté Třince podlehli v 48. kolo extraligy v Litvínově 3:4 v prodloužení a připsali si čtvrtou porážku za sebou. Úřadující mistr tak vyhrál jen dva z posledních dvanácti utkání. Verva po sérii tří porážek podruhé za sebou uspěla v nastavení. V čase 62:40 rozhodl svým druhým gólem v utkání lotyšský obránce Janis Jaks.

Vstup domácích byl jako z hororu. Už po 51 vteřinách Oceláři vedli zásluhou Nestrašila, který vjel do útočného pásma a švihem zpoza pravého kruhu překonal brankáře Tomka. Puk umístil ke vzdálenější tyči. Bez vteřiny za dvě minuty se Litvínovu přitížilo ještě víc, to když Hudáček si od mantinelu sjel bez povšimnutí mezi kruhy a puk pověsil do šibenice branky Severočechů.

Opaření domácí se nemohli dostat do tempa a naopak ještě v závěru střelecky chudé první třetiny mohli znovu inkasovat při dvou šancích soupeře.

Po první přestávce Litvínov zapnul motory a začal se prosazovat. Chvíli před polovinou zápasu Sukeľův pokus z úhlu cinknul do jedné, pak i druhé tyčky a před brankou se po něm vrhnul Abdul, který skončil i s pukem v ní. Vyrovnal při přesilové hře Stránský, před nímž zívala odkrytá branka. Rozhodčí ještě u videa řešili, zda puk při jeho dorážce přešel čáru. Přešel - a bezpečně.

Po siréně oznamující konec druhé části se ještě strhla bitka mezi hostujícím Draveckým a domácím tvrďákem Havelkou, který rvačku skončil bez rukavic i helmy. Oba dostali pětiminutový trest. Vyloučení byla hlavním motivem třetí částí. Litvínov završil obrat z 0:2 na 3:2 gólem ve dvojnásobné početní výhodě, když se ujala Jaksova rána bez přípravy zpoza kruhu, Mazanec neměl nárok.

Oceláři opláceli stejnou mincí, při přesile pěti proti čtyřem přenesli hru k druhé tyčce a Marcinko skóre dorovnal, brankář Tomek se nestihl přemístit. Opatrnější prodloužení rozhodla první vážná akce Vervy, Jaks se dostal před Mazance, udělal mu kličku a rozjásal bezmála čtyři tisíce diváků na tribunách.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „V posledních třech utkáních s Třincem to je vždycky o remíze. V naší situaci, ve které jsme, si bodů navíc extrémně vážíme. Zvlášť s takovým soupeřem. Bohužel vstup do utkání byl jednoznačně v režii hostů, hrál velice jednoduchý, účelný, řekl bych play off hokej. A my absolutně nedokázali reagovat. Zlepšeným výkonem jsme si řekli za plichtu.“

Zdeněk Moták (Třinec): „V první třetině jsme si vytvořili slušný náskok, bohužel jsme nepřidali další gól, který by pro domácí byl smrtící. Ve druhé třetině jsme o náskok přišli nedisciplinovaností, a když šli pak domácí do vedení, byla to poměrně složitá situace. Nicméně jsme se nadechli k závěrečnému kroku v přesilové hře, kdy jsme srovnali. Bohužel o extra bod jsme přišli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:00. Abdul, 36:14. Š. Stránský, 45:10. Jaks, 62:40. Jaks Hosté: 00:51. Nestrašil, 02:50. Hudáček, 49:23. Marcinko Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Strejček, Freibergs, D. Zeman, Demel (A), Jaks, Šalda – Š. Stránský, Sukeľ (C), Zdráhal – Kudrna, Estephan, Abdul – Fronk, Straka, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Kaňák, J. Jeřábek, Čukste, Roth – Daňo, Marcinko, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Voženílek – Chmielewski, Vrána (C), Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Hrňa – Kurovský. Rozhodčí Hejduk, Jaroš – Lhotský, Hnát Stadion Litvínov, Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 3965 diváků

SESTŘIH: Litvínov - Třinec, 4:3p. Schylující se odchod domácích fandů nakonec Vervu nakopl ke dvěma bodům Video se připravuje ...

Bílí Tygři pokračují na vlně, rozhodl o tom Ordoš

Hokejisté Liberce zdolali ve 48. kole extraligy na svém ledě pražskou Spartu 2:1. Bílí Tygři si tak připsali páté vítězství v řadě a i nadále zůstávají ve hře o elitní čtyřku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play off. Naopak Sparta prohrála po pěti výhrách za sebou a bodově vyšla naprázdno po 13 zápasech poprvé od 6. ledna, kdy prohrála rovněž s Libercem. Dlouho vyrovnaný duel rozhodl v čase 58:10 Jan Ordoš.

Liberec začal před vyprodanou arénou velmi zostra a hned po několika vteřinách měl dvě dobré šance Birner, Kovář byl ale připraven. Vzápětí se do rychlého brejku dostal Melancon, proti jeho zakončení stál Kovářův beton. První přesilovku si zahráli Bílí Tygři, Sparta se ale dobře ubránila. V 8. minutě už ale šli Severočeši zaslouženě do vedení. Filippiho přihrávku usměrnil za Kovářova záda aktivní Birner.

Na rozdíl dvou branek mohl brzy zvýšit Flynn, z mezikruží ale těsně minul. Poté hráli početní výhodu také Pražané a Kváča byl poprvé v permanenci, se střelou Kempného si ale bez problému poradil. Krátce po skončení početní výhody se ale Sparta dočkala vyrovnání, když chybu v rozehrávce domácích potrestal střelou nad Kváčův beton Forman. Hosté mohli jít ještě před první sirénou dokonce do vedení, střelu Buchteleho ale zastavila levá tyč Kváčovy branky.

Zkraje druhé části hrála Sparta dvě přesilovky v řadě, Liberečtí v čele s Kváčou se ale dokázali výborně ubránit. Poté měli sami Bílí Tygři k dispozici početní výhodu, největší šanci měl ale z rychlého brejku hostující Konečný. Nedokázal však najít mezeru mezi Kváčovými betony. Na opačné straně se až před Kováře prodral Ordoš, také sparťanský brankář však svůj tým podržel.

Ve třetím dějství se nejprve v dobré šanci ocitnul Řepík, Kváča jeho střelu vyrazil. Na druhé straně zase prověřil Kováře přízemní ranou Frolík. Následovala přesilová hra Pražanů, Kváča byl ale prakticky bez práce. Poté faulovali také hosté a Liberec disponoval krátkou přesilovkou pět na tři, Kovář ale s vypětím všech sil svou branku uhájil.

Oba týmy se pak soustředily především na obranu a hra se tak odehrávala hlavně ve středním pásmu. V 59. minutě ale Liberečtí využili dobrého napadání a po krásné přihrávce Melancona propálil Kováře mezi betony nikým nehlídaný Ordoš. Minutu před koncem třetí třetiny ještě sáhli hosté ke hře bez brankáře, domácí už ale svou výhru ubránili.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „K vidění byl parádní zápas s perfektní kulisou. Navíc se Spartou, která vždy táhne. Jsem rád, jak hráči k zápasu přistoupili a posílám jim pochvalu do kabiny. Vítězství si velmi ceníme.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Byl to výborný zápas z obou stran. Domácí měli skvělý nástup do zápasu, zatlačili nás a my jsme je nestíhali. Pak se ale hra postupně vyrovnala a hrál se opravdu vynikající hokej. Domácí byli malinko lepší a dokázal potrestat dvě naše chyby. Prohráli jsme, ale to je prostě sport a neděláme z toho žádnou vědu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:18. Birner, 58:10. Ordoš Hosté: 16:37. M. Forman Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, Flynn, Ordoš – Jelínek (C), Rychlovský, Vlach – Šír (A), Dlouhý. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Krejčík, Moravčík, Polášek (A) – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Tomášek, Horák, Konečný – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, Kaše, E. Thorell. Rozhodčí Mrkva, Úlehla – Ondráček, Kajínek Stadion Home Credit Arena, Liberec

SESTŘIH: Liberec - Sparta 2:1. O výhře Tygrů rozhodl v závěru Ordoš Video se připravuje ...

Motor zaskočil Vítkovice a přerušil svou krizi

Hokejisté Českých Budějovic ukončili téměř měsíční čekání na plný bodový zisk a ve 48. kole extraligy zvítězili ve Vítkovicích 4:1. Hosté na úspěch zadělali v prostředním dějství, ve kterém po gólech Romana Vráblíka a Michala Vondrky odskočili do tříbrankového vedení. Motor si tak připsal po sedmi zápasech výhru v řádné době, venku za tři body zvítězil po necelých dvou měsících. Zato Vítkovičtí doma prohráli popáté z posledních šesti utkání.

Ostravský celek opět potvrdil, že v poslední době se na domácím ledě spíš trápí. Už ve třetí minutě inkasoval z hole Tomana, který pohotově dokončil Dzierkalsův výpad zpoza brány. Vítkovice zahrozily v první přesilovce zásluhou Raskoba, jeho švih však jen zazvonil na tyč. K trvalému tlaku se Ostravané ale nemohli dostat, a když v úvodu druhé části propasíroval kotouč za Strmeňova záda přece jen Mueller, padl jeho gól už po odpískání.

Hosté pak převzali aktivitu a těsné vedení se odhodlali bránit ofenzivou. Za to byli odplaceni v 31. minutě v přesilovce, kterou dělovkou od modré čáry využil Vráblík. Vítkovicím v této fázi zápasu nešlo nic a soupeř rychle své převahy využil k dalšímu navýšení náskoku, o nějž se po přečíslení dva na jednoho postaral ve 34. minutě přesnou dorážkou Vondrka.

Úplný knokaut pak mohl zasadit Ostravanům dokonce v oslabení Valský, ale jeho únik Stezka zmařil. Až v závěru druhé části se domácí usadili v útočném pásmu a Jarůšek jim vrátil naději přesným švihem do horního růžku.

Obrat k lepšímu však nenastal a Jihočeši soupeře v závěru nepustili do žádného výrazného tlaku. Selhal i poslední pokus Vítkovic s šesti hráči v poli, při němž riskantní Lakatošovu přihrávku napříč vlastním pásmem zachytil Gulaš a svou dvaadvacátou trefou sezony zpečetil překvapivý úspěch Motoru.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Po pátečním utkání v Pardubicích to byl diametrální rozdíl, po třech kvalitních zápasech přijde taková ťafka. Víme, že Budějovice hrají o všechno, s tím jsme do toho šli. Ale ve třetí minutě dostaneme gól a to nám vzalo vítr z plachet. Nevyužili jsme dvě přesilové hry, kde jsme si to mohli uhrát. Ve druhé třetině se rozhodlo o výsledku. Neměli jsme tlak do brány, nebyli jsme aktivní, nebyli jsme tak důslední. Dneska jsme si absolutně nezasloužili vyhrát.“

David Čermák (České Budějovice): „My jsme věděli a vycházeli z toho, že Vítkovice jsou nepříjemný soupeř, a obzvlášť když se dostanou do vedení, tak si to umí pohlídat. Proto jsme do toho šli s cílem co nejdéle držet stav 0:0 a pokusit se dostat do vedení, aby se Vítkovice nemohly zatáhnout a to se nám povedlo. Druhá třetina rozhodla o výsledku.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:58. Jarůšek Hosté: 02:36. M. Toman, 30:11. Vráblík, 33:08. Vondrka, 59:30. Gulaš Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Prčík, J. Stehlík, L. Kovář – Bukarts, Lindberg, Mueller (A) – Fridrich, L. Krenželok (C), Lakatoš (A) – Kotala, Chlán, Kalus – Dej, Marosz, Jarůšek. Hosté: Strmeň (Hrachovina) – Štencel (A), Vráblík, Bindulis, Percy, Hovorka, Kachyňa – Čachotský, Pech (C), Gulaš (A) – Vondrka, Hanzl, Valský – Dzierkals, M. Toman, Doležal – Strnad, Přikryl, V. Tomeček. Rozhodčí R. Hradil, A. Kika – M. Hlavatý, V. Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 525 diváků

SESTŘIH: Vítkovice - České Budějovice 1:4. Poslední Motor překvapivě loupil v Ostravě Video se připravuje ...

Hradec přepsal klubový rekord proti Plzni

Hokejisté Hradce Králové poprvé v historii klubu vyhráli devět extraligových zápasů v řadě. V utkání 48. kola porazili výsledkem 2:1 Plzeň, rozhodující gól vstřelil v 52. minutě v početní výhodě Kevin Klíma. Indiáni prohráli popáté za sebou.

Mountfield před utkáním poblahopřál Jakubu Lvovi k metě 700 startů v extralize. Vyvolávali ho i fanoušci Plzně, za kterou bude od léta hrát. Indiáni vstoupili do zápasu s větší chutí, Hrabík měl šance v prvních dvou střídáních, nicméně domácí převzali otěže a ve 12. minutě šli do vedení. Kombinační akci Lva s Eberlem zakončil obránce McCormack.

Hostům přitížila i dvojice oslabení, v tom prvním nedokázal Klíma bekhendem zakončit do prázdné brány. Na druhé straně zazvonil Pour na tyč, ale po přestávce už Blomstrand využil Beránkovu nahrávku a po dlouhých 184 minutách ukončil čekání indiánů na gól.

Plzeňského brankáře Pavláta bolestivě napálil do masky Jank, přesto se svou defenzivou ustál i 74 sekund dlouhé oslabení tří proti pěti a naopak ve vlastní přesilovce další šanci Klímy. Početní výhody nešly ani jednomu týmu, v té hradecké nevyužil přečíslení Pour.

Kevin Klíma nakonec přece jen zlomil střelecké trápení, když v 52. minutě využil sedmou hradeckou přesilovku. Důrazný Jergl potom trefil tyč, stejně však hosté nenašli na klíčový moment odpověď, a to ani v dlouhé power play. Poprvé v probíhající sezoně vyhrál vzájemný duel těchto soupeřů domácí tým.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Byl to strašně těžký zápas, oba týmy měly play off nasazení. Na nás bylo maličko znát, že jsme hráli čtvrtý zápas v týdnu. Klobouk dolů před týmem, vydal se úplně do dna. Výborně jsme hráli oslabení a přestože nám nešly přesilovky, tak se nám nakonec podařilo jednu proměnit a zápas v ní rozhodnout. Za tři body jsme šťastní.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Utkání bylo vyrovnané a týmu nelze vytknout bojovnost. Kluci makali, oddřeli to, ubránili i spoustu oslabení. Přesto jsme nakonec dostali branku, když soupeř potrestal naši zbytečnou technickou chybu za hru v šesti. Potom už jsme asi neměli sílu na zvrat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:58. McCormack, 51:01. Kev. Klíma Hosté: 21:50. Blomstrand Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Lalancette, Chalupa – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Okuliar, Zachar, Smoleňák (C). Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Piskáček (A), Baránek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss (C), Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – M. Beránek, Holešinský, Blomstrand – Bitten, Honejsek, Adamec. Rozhodčí Hribik, Pilný – Hynek, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4424 diváků

SESTŘIH: Mountfield HK - Plzeň 2:1. Hradec udolal Indiány a slaví devátou výhru v řadě Video se připravuje ...

Boleslav zabrala po sérii nezdarů v Brně

Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v 48. kole extraligy v Brně 4:1 a zabrali po sérii šesti porážek. Gólem a asistencí k tomu přispěl slovenský obránce Adam Jánošík a dvě přihrávky zaznamenal útočník Tomáš Fořt. Kometa prohrála třetí z posledních čtyř duelů.

Před zápasem vedení brněnského klubu přivítalo a ocenilo legendárního útočníka Františka Mašlaně, který přesně dnes slaví devadesáté narozeniny. A zároveň měl jedenáctinásobný mistr republiky tu čest vhodit úvodní buly.

Jenže pak to byla v první třetině jedná velká nuda v Brně. Pokud natěšení fanoušci očekávali příděl šancí a gólů, museli být mírně zklamaní. Byť byli domácí sice o něco aktivnější a byli častěji před Novotným, mnoho pokusů na něj nevyslali. Za zaznamenání lze vyjmenovat dvě střely Pospíšila a jednu velkou šancí Holika z mezikruží. Na druhé straně byl k vidění nepříjemný pokus Bičevskise, ale ve formě chytající Furch neměl žádný problém.

Ve druhé části se už přeci jen obraz hry malinko zlepšil. Slušnou šanci měl po brejku Zbořila se Zaťovičem druhý jmenovaný, ale brněnský kapitán těsně minul. Boleslavští poprvé výrazně zahrozili ve své početní výhodě, Lintuniemi ale střelou od modré neuspěl. Hostům se však úvodní gól dát podařilo. Hosté šli do přečíslení tři na dva a nebezpečný kontr zakončil sám před Furchem ještě nedávno plzeňský útočník Malát.

Kometu výrazně dostaly do hry přesilovky. Hned tu první dokázala velmi rychle zhodnotit a dokázala tak, proč je má nejlepší v extralize. Holík si najel z pravé strany mantinelu a místo své tradiční přihrávky, tentokrát volil ránu a puk zapadl nad Novotného beton. Následovala další přesilovka modrobílých a v ní mohlo překlopit na stranu Brna obránce Kundrátek, jenže trefil pouze tyč. V závěru druhé třetiny dostala k dispozici půlenou početní výhodu i Boleslav, Lantošiho v samotném závěru však chytal Furch.

Hosté si část přesilovky přenesli do poslední třetiny, Brňané však dokázali všechno důležité ubránit. Jenže ve hře pět na pět se v 45. minutě měnilo skóre. Mladá Boleslav se vřítila do nenápadného brejku, z pravé strany našel Roman před bránou zaparkovaného Jánošíka a ten překonal Furcha mezi betony.

Kometa se proti Bruslařskému klubu dlouhodobě trápí a potvrzovalo se i v tomto zápase. Ani jednou v této sezoně se Brnu nepodařilo proti tomuto soupeři bodovat, a že to tak bude i po tomto zápase, učinil rázným krokem Šťastný. Fořt mu předložil ideální přihrávku mezi kruhy a autor třetí trefy nadvakrát procedil kotouč do sítě.

Závěrečná více než dvouminutová power play přišla vniveč, tým Patrika Martince se prakticky k ničemu nedostal a bylo jasné, že tři body tentokrát povezou domů hosté. Razítko výsledku dal navíc 13 vteřin před koncem gólem do prázdné Stránský.

Ohlasy trenérů

Patrik Martinec (Kometa): „Výborní byli fanoušci, ti byli skvělí. Náš výkon dnes neměl parametry. Vůbec. Boleslavi jsme nestačili, že to bylo po dvou třetinách 1:1. To bylo jen díky Furchovi a štěstí, jinak jsme podle mě byli celou dobu horší a zaslouženě jsme prohráli.“

Jiří Kalous (Boleslav): „Myslím, že to bylo vyrovnané utkání, šance byly na obou stranách. Nám to tam konečně spadlo, vstřelili jsme branky, což bylo rozhodující. Věděli jsme, že Kometa měla velkou šňůru, hrála výborně, bodovala. Věděli jsme, že jsou v laufu, měli jsme velký respekt, ale samozřejmě jsme se snažili dát do kluků zdravé sebevědomí, aby i v té sérii šesti proher v řadě měli hlavy nahoře. Jsme rádi, že se nám to dnes v Brně podařilo zlomit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:55. Holík Hosté: 33:37. Malát, 44:37. Jánošík, 52:47. Šťastný, 59:48. J. Stránský Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Němec – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič (C), Zbořil, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Strömberg, Koblížek. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), Štich, Bernad – Malát, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Fořt, J. Stránský (C) – Šmerha, O. Najman (A), Šťastný – Lunter, Bičevskis, Závora – Přibyl. Rozhodčí Jeřábek, Cabák – Rampír, Axman Stadion Winning Group Arena Návštěva 6169 diváků

SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 1:4. Bruslaři na jihu Moravy prolomili sérii porážek Video se připravuje ...

Jágrův jubilejní 1100. zásah na výhru nestačil

Hokejisté Kladna prohráli v 48. kole extraligy s Olomoucí 4:5 v prodloužení a klesli zpět na poslední místo tabulky. Hanáci jsou sedmí. Utkání rozhodl v čase 60:36 Lukáš Klimek. Domácím nepomohl ani gól a dvě asistence kapitána Tomáše Plekance, jubilejní 1100. branku v elitních soutěžích si připsal Jaromír Jágr.

Domácí byli v úvodu aktivnější, drželi se na puku, výraznější šance si však nedokázali vytvořit. O první větší příležitost utkání se tak v 8. minutě postaral hostující Pláněk, brankář Bow ale jeho střelu lapačkou vyrazil.

Kladenští se snažili často střílet, jejich pokusy však často končily po tečích mimo branku. Do vedení se tak v 15. minutě dostali Hanáci, když se krátce po buly prosadil z dorážky nejlepší střelec Olomouce Nahodil a připsal si 15. gól v sezoně. V závěru první třetiny mohl vyrovnat Plekanec, Lukáš ale jeho samostatný nájezd zlikvidoval.

Na začátku druhé části byl vyloučen domácí Dotchin a hosté první přesilovou hru využili. Při střídání Rytířů posunul Lukáš dlouhou přihrávkou do šance dva své spoluhráče a Kusko po výměně puku s Musilem zakončoval do prázdné branky.

Ve 27. minutě Rytíři snížili, když se Plekancova přihrávka odrazila od Jágrových bruslí za Lukášova záda a kladenská ikona si připsala jubilejní 1100. branku v elitních soutěžích. Místo vyrovnání ale přišel další olomoucký gól, při Indrákově vyloučení se prosadil opět Kusko.

Středočeši ale také dokázali odpovědět v přesilové hře, Ondruškův faul potrestal ve 45. minutě Procházka, jenž tečoval Dotchinovu střelu od modré čáry. Snížení Rytíře povzbudilo a ve 49. minutě se jim podařilo vyrovnat. Ideální Filipovu přihrávku zužitkoval při hře čtyři na čtyři Sotnieks.

A ze strany Kladno to nebylo vše, v 52. minutě dostali výhodu přesilovky čtyři na tři, ve které na sebe vzal zodpovědnost kapitán Plekanec a posunul domácí do vedení. Olomouc se ale dokázala z tvrdého úderu oklepat a o 38 sekund později potrestal chybnou Dotchinovu rozehrávku Navrátil. Hanáci se prosadili z první střely na Bowa ve třetí třetině.

Domácí mohli ještě v přesilových hrách získat vedení zpět na svou stranu, dvě výhody ale nevyužili. Muselo se tak prodlužovat. Druhý bod nakonec získali zásluhou Klimka hosté.

Ohlasy trenérů

Otakar Vejvoda (Kladno): „Když soupeři dovolíte 16 střel, tak je to těžká prohra. První třetina byla relativně vyrovnaná, pak jsme dostali góly v přesilovkách, kdy jsme katastrofálně střídali. Osobně jsem ale celý zápas cítil na střídačce pozitivní atmosféru, pořád jsme hráli nátlakový hokej a vyplatilo se nám to. Byla škoda, že jsme poté, co jsme dali na 4:3, hned dostal gól. Šlo o jedno střídání. S výkonem jako takovým rozhodně nejsem nespokojený, jen je škoda, že jsme to nedohráli do konce.“

Boris Žabka (Olomouc): „Věděli jsme, že Kladno doma na malém hřišti hraje nepříjemný hokej. Mají výborný forčeking. Snažili jsme se na to připravit, vycházet ze zabezpečené obrany a využít nějaký protiútok, což se nám podařilo. Pomohly nám k tomu přesilovky a zlé střídání soupeře. Do poslední třetiny jsme šli z dvougólovým vedením a možná jsme se trošku zbytečně pod vidinou tří bodů zatáhli. Soupeř toho využil. Velká pochvala za závěr a vyrovnávací gól (na 4:4) a za to, že jsme ještě dokázali zápas otočit. Jsme rádi alespoň za dva body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:48. Jágr, 44:29. M. Procházka, 48:27. Sotnieks, 51:53. Plekanec Hosté: 14:16. Nahodil, 21:33. Kusko, 32:35. Kusko, 52:31. Navrátil, 60:36. Klimek Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Melka, Filip, Zikmund (A) – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Hosté: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Ondrušek (C), Mareš, Škůrek, Švrček, Řezníček, T. Černý – J. Káňa (A), Nahodil, Bambula – Plášek ml., P. Musil, Navrátil – Klimek, Kusko, Strapáč – Anděl, Menšík, Rutar. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Brejcha, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3465 diváků

SESTŘIH: Kladno - Olomouc 4:5p. Rytíři obrat nedotáhli a jsou opět poslední Video se připravuje ...