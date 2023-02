Strmeň měl „doma“ extra motivaci. Jarůšek hromoval: Všechno špatně

Šest kol před koncem základní části Tipsport extraligy spadly České Budějovice na poslední místo. Bronzový tým uplynulé sezony se oprášil rychle. V Ostravě vybojoval ve 48. kole tři body. Po velmi dobrém výkonu.

„Pro nás je teď extrémně důležité bodovat v každém zápase,“ oddechoval Strmeň. „A když prohrát, tak aspoň s bodem. Za tohle vítězství jsme moc rádi, body potřebujeme, už hrajeme trošku play off. Kluci výborně blokovali, byla disciplína, všichni jsme plnili, co jsme měli. To přineslo úspěch.“

Sám měl proti Vítkovicím extra motivaci. Narodil se v nedalekém Havířově, na region má hodně vzpomínek. „Ve Vítkovicích jsem dělal první krůčky, ještě se hrávalo na Ledňáčku, co už ani není,“ popisoval. „Byl jsem ve třídě s klukama jako Mrázek, Kovář, Kučis, Kolouch a spousta dalších, byl to výborný ročník. I proto teď pro mě byl zápas v Ostravě specifický, přijela i rodina.“

Že by Strmeňovi obsadili jeden ze sektorů Ostravar Areny a byli vidět a hlavně slyšet, jako rodinný kotel jiného havířovského rodáka Roberta Říčky, když do Ostravy jezdil jako soupeř? Vůbec ne. „Jsem už nějakou dobu pryč a rodiče jsou starší, takže jsou v ochozech spíš nervózní. Jen se potichu koukají a drží palce,“ pousmál se brankář.

Vazba na region ovšem při Strmeňově nominaci, který je v Budějovicích dvojkou za Dominikem Hrachovinou, roli podle koučů nehrála. „Honza chytal už minule proti Spartě (3:4p) velmi dobrý zápas, proto šel do brány znovu,“ potvrdil trenér David Čermák.

Po vybojovaném vítězství gólman v prvé řadě zmiňoval týmový výkon. „Výborné oslabení, bloky, musím klukům poděkovat,“ vypočítával Jan Strmeň. „Takhle musíme hrát i dál. Minule jsme spadli na poslední místo, máme to v hlavách a víme, o co hrajeme. Řekl bych, že nás to semklo. Hrajeme víc jako tým. Doufám, že to tak bude pokračovat. Chceme bojovat o něco jiného, než o záchranu.“

Vítkovice nenavázaly na předešlé vítězství z Pardubic (4:1). Přejely prvního a padly s posledním. Podcenění? „To ne, i když to tak možná mohlo vypadat,“ komentoval trenér Miloš Holaň. „Nechci snižovat výkon soupeře, ale nám neprošlo skoro nic. Neměli jsme tutovou šanci, neměli jsme se od čeho odrazit, v hlavách jsme šli dolů. A neměli jsme čím překvapit.“

Útočník Richard Jarůšek, jediný vítkovický střelec, byl ještě konkrétnější. „Všechno špatně! Hned od začátku,“ hromoval. „Dělali jsme moc chyb, nebylo tam nic. Odskakovaly nám puky, zaslouženě jsme prohráli. Oni hráli zodpovědně, všechno vyhazovali ven a těžili z přečíslení. Hráli zodpovědně, dobře. To se o nás říct nedá.“

