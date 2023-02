Hradecký hokej se blýská, výhra číslo 9. Rozdováděný kouč Martinec? Ne!

Mountfield hokej se zase blýská. Před rokem klub vyhrál základní část. Teď tak vysoko nedojde, ale na konci základní části vyhrál podeváté v řadě. Vítězství nad Plzní 2:1 znamená razítko na nejúspěšnější sérii v historii klubu. Navíc nejde jen o body pro nějaký dobrý dojem. Hradec díky nim živí největší naději, že si uhraje přímý postup do čtvrtfinále. Drží čtvrté místo.

„Jste ve větším klidu, uvolněnější. Na druhou stranu na to nesmíte myslet moc, aby se pak zase všechno rychle nepokazilo,“ popsal útočník Kevin Klíma náladu v hradecké kabině. Když proti Plzni vstřelil v 52. minutě vítězný gól, sledovali jste u něj erupci nadšení. Poklekl, všechny emoce ze sebe vyřval.

Tenhle zápal nechal ale na ledě. Svlečený už mluvil hlavně o celé partě: „Všichni držíme spolu, ať jste zdraví, nemocní, všichni se podporujeme. Víme, co máme hrát, všechno se podřizuje týmu.“ Plzeň nastoupila hodně důrazně, v soubojích měla navrch. Rvala se, po necelých 185 minutách navíc dala konečně gól, zlomila svoje prokletí, když v Hradci srovnal na 1:1 Ludwig Blomstrand.

Stejně hráči v modrých dresech dupali do kabin s hlavou dole. Dřiny předvedli dost, jenže nestačila. Ubránili i 74 sekund oslabení tří proti pěti, co se týká zápalu, těžko něco vytknete. Jen jak zápas postupoval, byla Plzeň méně a méně nebezpečná.

Mountfield HK - Plzeň: Klíma v přesilovce prostřelil Pavláta. Hradec podruhé vede, 2:1 Video se připravuje ...

A pak ty počty... Na led skočila v šesti, což odměnil gólem Klíma. „Týmu nelze vytknout nasazení. Kluci dřeli, jen zbytečnou technickou chybu nám Hradec potrestal. Nám se nedaří, ale zápas jsme odehráli se ctí,“ glosoval pak kouč Petr Kořínek.

Hradec zvládl náročný týden, kdy měl v kalendáři čtyři zápasy v sedmi dnech. Všechny zvládl, všechny vyhrál. A že celá šňůra je na devíti vítězstvích? Hádejte, uvidíte trenéra Tomáše Martince v aspoň lehounké euforii? Správně, určitě ne: „S pokorou je třeba pracovat dál. V každém zápase, který jsme vyhráli, se dalo i prohrát. Stále je co zlepšovat.“

Velký úspěch v základní části si klub užil už před rokem, na triumf v dlouhodobé sezoně se nezapomíná. Jenže jak pak hned Hradec vyndala Mladá Boleslav, taky ne. „Minulou sezonu jsme si žádným vážnějším problémem neprošli. Byli jsme celou sezonu v pohodě, žádná zranění. Teď se na nás marodka nabalila šíleně, navíc jsme na začátku sezony moc nevítězili, nehráli jsme náš styl. Možná to nakonec bylo dobře,“ zamyslel se Kevin Klíma, že Mounftield by mohl jít do koncovky silnější než před rokem, kdy měl víc bodů.

Hlavní teď pro něj je, jestli urve čtyřku. Třinec od sebe odtrhl dvěma výhrami v uplynulém týdnu, čtyři body pod ním visí Liberec. „Víme, jaký styl potřebujeme hrát. Jestli ho dodržíme, stoupá šance, že můžeme být úspěšní,“ přidal Klíma.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:58. McCormack, 51:01. Kev. Klíma Hosté: 21:50. Blomstrand Sestavy Domácí: Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – R. Pavlík, Lalancette, Chalupa – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Okuliar, Zachar, Smoleňák (C). Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Piskáček (A), Baránek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss (C), Mertl (A), Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – M. Beránek, Holešinský, Blomstrand – Bitten, Honejsek, Adamec. Rozhodčí Hribik, Pilný – Hynek, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4424 diváků