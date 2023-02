Tomášek: Prohrát jednou za čas je vždycky dobré. Hořava nesouhlasil

Hrál se vynikající hokej. Nepřišlo vám, že jde už o předzvěst play off?

„Jo, nastoupili na nás. Trošku jsme koukali kolem sebe. Bylo důležité, že jsme tlak Liberce ustáli a třetinu uhráli 1:1. Bylo jasné, že oni se trochu zatáhnou, protože se trochu vycvakali. Byl to ale kvalitní zápas, kterému chyběly jen góly. Bohužel jsme o jeden gól prohráli. Nepohlídali jsme si to kolem brány, což je varovný prst směrem k play off. Moc chyb jsme jinak neudělali. Možná je i dobré, že jsme prohráli a nějaké chyby udělali. Bereme to s hlavou nahoře. Oni hráli taky o hodně, bojují o čtyřku, což utkání přidalo. Nejsme spokojení, ale nevěšíme hlavy. Prohrát jednou za čas je vždycky dobré.“

Spartě nevyšla ani jedna z pěti přesilovek, čím si to vysvětlujete?

„Ve druhé třetině jsme z nich měli šance, tam jsme to měli rozhodnout, byli jsme dost blízko. Některá předchozí utkání jsme dokázali otočit přesilovkami, tady to nevyšlo, byla tam i tyčka nebo zblokování střely. Radši teď než v play off... Zkoušeli jsme tam pak i různé varianty, když jsme trochu tápali. Oni to samozřejmě taky sehráli dobře. Na druhou stranu musím pochválit naše oslabení, druhý zápas po sobě jsme čelili ve třech proti pěti, což je vždycky těžké. Ač je to jakkoli sporné, zvládli jsme to a je to obrovské plus.“

Výborný výkon podal Jakub Kovář, především na začátku měl celou řadu skvělých zákroků, jimiž vás udržel s minimálním mankem…

„Jo, podržel nás ohromně. Měli jsme se ještě líp připravit na jejich začátek, bylo jasné, že na nás nastoupí. V play off to bez gólmana určitě nepůjde.“

Na trestné lavici jste si krátil čas dlouhou výměnou názorů s Richardem Nedomlelem. Dohrávali jste mezi sebou předchozí střet, po němž jste si šli oba sednout?

„Klasika, trochu emocí... Něco jsme si řekli, bylo to vyhecované, ale pak jsme si podali ruce a sami se tomu zasmáli.“

Nakolik je pro vás klíčové dostat se na druhou příčku před Vítkovice? Anebo to tolik nehrotíte?

„Je vždycky dobré mít nějaký cíl a za něčím si jít. Snažíme se za druhým místem jít, byť ztráta, kterou jsme na ně měli, byla obrovská. S vypětím sil to tlačíme, ale víc to teď bereme jako přípravu na play off. Pak už je to jedno, někoho dostanete a vy ho musíte porazit.“

Očima kouče Miloše Hořavy

„Že je dobré občas prohrát? To mi nedává moc smysl. Ale paniku z toho neděláme, hrál se skvělý zápas. Domácí začali výborně, zatlačili nás, my začátek nezastihli, pak se to postupně vyrovnávalo. Udělali jsme dvě chyby a domácí nás potrestali. Byli o kousek lepší… Souboj o druhé místo s Vítkovicemi? Říkal jsem už několikrát, že hrajeme zápas od zápasu. Soustředit se na něco jiného trochu odvádí od práce. Ať to bude jak to bude, jdeme zápas od zápasu a pak uvidíme, jak skončíme. Teď se hraje o hodně, je to paráda, play off bude vynikající.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE