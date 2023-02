Plzeň i posila Honejsek od února na nule: Nemůžu se do toho dostat

Před uzávěrkou přestupů dorazil Antonín Honejsek ze Zlína jako možný plzeňský trumf. Jeho zlaté ruce by mohly pořád ještě kouzlit. Ve 32 letech změnil vzduch, z první ligy skočil zase do extraligy. Jenže od února se v Plzni jen prohrává, naposledy v Hradci 1:2. Honejsek v Plzni právě hraje od února. Za poslední dva zápasy navíc odehrál dohromady jen jedenáct minut. Tým i posila si procházejí na konci základní části těžkým obdobím.

Hlavní potíž? Plzeň se trápí v koncovce. „Veze se v tom celý tým. Co se týká gólů, nepomůžeme si, chybí nám větší klid na hokejkách. Zní to jaké klišé, ale to je to opravdu hrozně vidět. Třeba v Hradci jsme šancí měli víc, jen se nemůžeme prosadit,“ štve útočníka, který dorazil ze Zlína.

V neproduktivitě se Antonín Honejsek veze s ostatními taky. Do statistik se během pěti zápasů ani jednou nezapsal. „Jsem zklamaný, nemůžu se do toho pořád nějak dostat,“ přiznal upřímně. „Ještě mi zbývají čtyři zápasy do konce základní části, abych to ještě otočil.“

Myslí na to i trenérský štáb. „Extraliga je o level výš, Tonda přišel z první ligy, potřebuje se s tím trochu srovnat. Pevně věříme, že se do toho dostane. Ale nejde jenom o něj. Když to shrnu, dali jsme jeden gól za jedenáct třetin, což je strašně málo,“ řekl kouč Petr Kořínek.

V Hradci se Honejskův čas na ledě smrsknul na pět minut a třináct sekund. Pak sice hrál při power play, ale bylo na něm vidět, že tenhle režim mu zrovna nesedí. Nevymyslel v posledním střídání věc, která by zlomila zápas. Zkusil projet do pásma, ale přišel o puk. „Nebudu lhát, je těžký se pak dostat do zápasu. Obdivuju kluky, kteří to takhle mají třeba pravidelně, že nehrají tolik a jsou nachystaní na konkrétní situaci.“ Ale nestěžuje si. „To vůbec, jsem placený od toho, abych se připravil na každé střídání, i když jich bude méně,“ pronesl. „Snažil jsem se tam pořád nějak protahovat, rozcvičovat, abych byl pořád v zápase. Ale problémy jsem s tím trochu měl, nohy mi pak tak nejezdily. Ovšem čekal jsem to, nedaří se, sestava se mění a lajny se točí,“ pokračoval.

Porážka v Hradci se kousala dost těžko. Hlavně z pohledu, že Plzeň skákala do střel, dělala všechno proto, aby favorita složila. Stejně úsilí k ničemu nevedlo. Tým si aktuálně prochází těžkým obdobím „Nepřeje nám to. Přitom tolik zblokovaných střel jsem snad v životě neviděl,“ přiznal Honejsek. Hráči jich ještě před brankářem zastavili 24! „Bohužel na nás ale sedla deka, dáváme málo gólů. Co jsem přišel, dali jsme jich čtyři v pěti zápasech. To na body samozřejmě moc není,“ pokýval.

Nakonec pak ještě přidal: „Ve výsledku je jedno, kdo začne góly dávat, jestli to budu já, nebo někdo jiný. Hlavně, abychom je dali. Potřebujeme body.“

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE