Duda ostře: Baráž hrozí klubům s bordelem v mládeži. Jak to dopadne?

Tři se perou, dva se budou smát. Ale i ten jeden dost kysele. V extralize se vyšponoval svár mezi nejhoršími celky. Jeho vítěz se ze šlamastiky vyhrabe do předkola play off, dalšímu skončí sezona a na nejslabšího čeká baráž o udržení soutěže. Obsazení nervózní koncovky? 12. Litvínov (56 bodů), 13. České Budějovice (55), 14. Kladno (54). Datová analýza iSport.cz predikuje baráž Rytířům. Co na to oslovení experti?

Dole je to zajímavější než nahoře, což platí i pro Tipsport extraligu. Stačí letmý pohled a vidíte nervy zainteresovaných. Web iSport.cz nashromáždil veškeré uchopitelné statistiky, lidově řečeno je „hodil do stroje“ a nechal si vyjet sčot. Šokující resumé základní části (asi) nečekejte. Jak jsou nyní týmy dole seřazené, tak by měly i příští neděli dosednout. „O poslední příčce rozhodne duel Budějovic s Kladnem v předposledním kole,“ míní expert Milan Antoš. „Baráž čeká Litvínov,“ domnívá se Marek Sýkora. A Radek Duda jde rovnou k příčinám bolestí. „Nikomu baráž nepřeju, ale odpovědní lidé v klubech aspoň uvidí, jak se jim bordel v mládežnických kategoriích promítá do áčka. A že nedokážou pořádné hokejisty vychovat.“

Kdybyste se na zmíněných adresách zeptali, zda by vzali nabídku předposlední pozice, šli by do toho. V Litvínově se skřípěním zubů, podobně v Budějovicích. Ale šli. Lepší vrabec v hrsti, než… Kladno bere cokoli jiného než poslední flek jako vítězství. Dvoubodový rozdíl mezi ponořenými výběry je miniaturní. V banku zůstává 12 bodů. Což je dost. V pátek večer může být vše jinak. A v neděli večer znovu…

Projekce iSport.cz ke konečnému umístění • Foto iSport.cz

PROJEKCE ISPORT.CZ Projekce vychází z hodnoty Isport Score, kdy se z aktivních hráčů vypočítává síla jednotlivých týmů, v potaz bere i zraněné hráče a výhodu domácího prostředí. S tímto základem proběhne 10000 simulací zbývajících utkání, z níž se získá pravděpodobnost rozdělení bodů i celkového pořadí.

Kladno trčí v suterénu dlouhé týdny, na druhé straně se pyšní velmi solidní aktuální formou. A hlavně, z baráže nemá takové trauma jako konkurence. „Oni v těchhle vodách umí chodit. V jeden čas byli poslední o sedm bodů, s baráží se smiřovali, ale dokázali se vytáhnout a cítí šanci. Vědí, o co jde, jak to hrát, co je čeká. Nebude u nich panika, nesednou si na zadek z toho, že hrají o záchranu,“ tvrdí Antoš.

S tím souhlasí i bývalý úspěšný kouč Marek Sýkora. „Otipoval jsem si zbývající utkání a baráž mi vychází na Litvínov. Do posledního kola to bude boj mezi ním a Kladnem. Víc věřím Rytířům, protože pro ně boj o přežití není nic nového,“ říká s tím, že do předkola play off se vmáčkne Motor. „Má v kádru pár skvělých hráčů, kteří vypjatou koncovku zvládnou. Moc jich není, ale vezmou to na sebe a postoupí. Týmu pomohl příchod Jiřího Novotného na střídačku, neocenitelné hráčské zkušenosti v kritických chvílích bodnou.“

Klopýtající Vervu nevidí Antoš jako spasenou, má však pocit, že by mírný náskok měla udržet. „Velice mě zarazilo, že Litvínov má nejmíň tříbodových výher ze všech,“ všiml si pouhých dvanácti kompletních zisků. „Vůbec bych se nedivil, kdyby do toho na poslední chvíli hupsnul…“

Pokud se na severu a na jihu Čech vyhnou zřícení na úplný spodek, hluboce si oddechnou. To ovšem nic nezmění na tom, že jejich sezony budou považovány za černočerné.

„Oba kluby jsou pro mě velkým zklamáním, přitom jsou na tom finančně slušně. Do dění v litvínovském klubu úplně nevidím, ovšem velmi mě překvapilo prodloužení smlouvy Pavla Hynka,“ zmiňuje Antoš čerstvou dohodu klubu se stávajícím generálním a sportovním ředitelem. „Překvapení z toho důvodu, že vůbec nehledají jiný směr při tvorbě mužstva. Během posledních dvou let se práce nepovedla. Chápu trpělivost managementu, že nechtějí zase vše měnit, ale jít krok po kroku. Ovšem vzhledem k tomu, kolik prostředků do toho dávají a netají se tím, tak tam je něco blbě.“

Sýkora to vzal více pohledem na samotnou hru a přiznal, že nejednou netajil údiv nad minelami v defenzivě Krušnohorců. „Dělají strašlivé chyby v obraně, některé námazy soupeřům jsou až zvěrstva. Do koncovky mají dobré hráče, ale obrana není vyladěná,“ soudí.

Černožlutí se motají v ligovém podprůměru delší čas, v případě Motoru je sesun o to choulostivější a do očí bijící, že loni bral bronz. „Budějovice zažívají to, co občas přichází po krásné sezoně. Něco podceníte, nedoděláte, přístup k práci nemáte stoprocentní. Něco z toho platí i na Motor. Poslední dobou se navíc nedaří Hrachovinovi. Loni byl skvělý, teď to není takové,“ pokračuje Sýkora.

V brankovišti už dostává přednost Jan Strmeň. „Všichni jsme Hrachovinu měli za gólmana reprezentačních parametrů, ale není to ono. Přestože pár hráčů před sezonou z Motoru odešlo, gró týmu zůstalo, nenapadlo by mě, že se budou tak trápit. Tým drží téměř čtyřicetiletí chlapi Pech s Gulašem, plus Čachotský a třicátník Hanzl. Zaráží mě, že se k nim nikdo nepřidá,“ diví se Antoš.

Radek Duda, jenž kdysi v Litvínově i Budějovicích působil, vidí i lehké plusy zpackaných sezon. „Aspoň jim to nastaví zrcadlo. V těch organizacích je sakra něco špatně. Podívejte se do jejich mládeže. Zrovna v těchto týmech na tom nejsou dobře, ten problém valí neustále před sebou. A dává logiku, že se špatný stav v mládeži promítne do chodu A týmu. Tam vše začíná,“ tvrdí Duda.

Extraligu juniorů hraje jen Litvínov a navíc podprůměrně. Motor i Kladno jsou o soutěž níž. Jihočeši nahoře, Středočeši se plácají dole. „Nikomu baráž nepřeju, ale odpovědní lidé v klubech aspoň uvidí, jak se jim bordel v mládežnických kategoriích promítá do áčka. Nedokážou pořádné hokejisty vychovat. Na draftu až na litvínovského Myšáka vůbec nic hromadu let dozadu. V dotyčných klubech nevidíte strategický koncept. Každá sezona je šitá horkou jehlou bez kloudné znalosti hráčského trhu. Českým týmům zoufale schází kvalitní skauting,“ dodává ostře kouč dovedností.

Soupeři do konce sezony Litvínov Mladá Boleslav (v), Plzeň (d), Pardubice (v), Olomouc (d) České Budějovice Liberec (d), Karlovy Vary (v), Kladno (d), Plzeň (v) Kladno Sparta (d), Vítkovice (d), Č. Budějovice (v), Karlovy Vary (d)