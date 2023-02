Sedlák o bitce s Dlapou: Za mě správné rozhodnutí. Tvrdě hraju celý život

Jaký je tedy váš pohled na bitku s Ondřejem Dlapou teď, pár dní po akci?

„Myslím, že je dobře, že jsem se do ní pustil. Ale zaznamenal jsem reakce, že jsem to dělat neměl.“

Ano, blíží se play off, riskoval jste v obyčejném zápase, že po bitce s karlovarským obrem skončíte na marodce.

„Jenže to by mě pak tady měli zabalit do bublinkový fólie a rozbalit až v play off. (usměje se) Ne, to nejde. Nemohl bych hrát pak hokej vůbec. Blokujete střelu, což je běžná zápasová věc, a zlomíte si třeba ruku. Vždycky může nějak zasáhnout blbá náhoda, že ani nevíte jak. Tady jsem dobře věděl, do čeho jdu. Svým způsobem můžu všechno ještě kontrolovat.“

Bitka se dá kontrolovat?