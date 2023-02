Z kanceláře do výstroje! Bolí to, kousal prohru Novotný. Bude pokračovat?

V tomto roce jestli zvládl tři, čtyři tréninky pro udržení kondice? Někdejší kapitán národního mužstva měl z první ruky divoké představení, po němž Jihočeši polykali hluboké zklamání. Gólem z konce 59. minuty padli v předehrávce 49. extraligového kola 3:4 a předkolo play off se jim začíná vzdalovat. Nastává boj o holý život. „Překvapivě jsem se cítil docela dobře, i když jsem měl za poslední tři měsíce asi čtyři tréninky,“ hodnotil smutně 39letý centr, jenž odehrál přes 17 minut.

Hokej je sice hra chyb, ale stav 3:3 jste ke konci měli udržet, co říkáte?

„Určitě. Naše lajna byla na ledě, Štenclík mi to dával, ale já se k puku ani nedostal, liberecký obránce mi do toho sáhl… Někdy to tak je. Přišla střela za modrou, náš bek ji tečoval a brankáři to nějak prolítlo jako teploměr. Stane se, Steep (Jan Strmeň) nás držel celý zápas. Ale je to obrovská škoda. Sahali jsme po bodech a nemáme žádný.“

Špatně se o tom mluví, ale teď už je pozice Motoru v tabulce hodně nepříjemná, souhlasíte?

„Samozřejmě to tak je. Měli jsme blízko k bodům proti týmu, který momentálně hraje velice dobře, a nemáme nic. Moc nás to mrzí. Musíme si to uhrát sami v dalších zbývajících zápasech. Kladno máme doma, vypadá to, že půjde o rozhodující duel. Uděláme všechno pro to, abychom se baráži vyhnuli.“

Jak jste se na ledě cítil?

„Překvapivě docela dobře. Čekal jsem to daleko horší. Ke konci ubývaly síly, ale s tím jsem počítal. Šel jsem do toho, tak teď to mám.“

Nakonec jste ochutnal i přesilovku. Vhazování vám celkem vycházelo, z 27 jste jich 14 vyhrál a zůstal v plusu…

„Na buly to bylo těžké, Liberec je nejlepším týmem na vhazování, cítil jsem, že mi chybí správný timing. Chybí mi led. Uvidíme, co bude dál, nechci dál předjímat. Pecháček strašně chyběl, bylo to ohromné oslabení. Zda nastoupím i příště, to je teď bez komentáře.“

Jak přesně se váš comeback zrodil?

„Trenér David Čermák mi volal v úterý, že je možnost hrát, ale já byl pracovně pryč. Vrátil jsem se pozdě večer a ve středu ráno se to definitivně rozhodlo, když vyšlo najevo, že Pecháček nebude. Tak jsem do toho skočil. Poslední tři, čtyři tréninky jsem s klukama trénoval, předtím jsem na ledě byl jako trenér.“

Už před několika týdny bylo vaše nasazení ve hře, nehledě na zdraví hráčů, nebo ne?

„Bylo to ve hře, náš kádr nebyl nejširší. Ale už je to delší doba. Já si teď hlavně přeju, aby se dal Pecháček do kupy na příští zápas v neděli.“

Je jasné, že ho potřebujete, nicméně i přes porážku se vašemu týmu z hlediska nasazení a obětavosti nedá moc co vytknout.

„Nedá. Klukům v posledních zápasech není co vytýkat, fárali jsme. Liberec je výborně organizovaný tým. Ale bohužel jsme dostali gól, který se ani neurodil z šance. To tak někdy bývá. A teď to hrozně bolí. Byli jsme blízko.“

