Další frustrující prohra Bruslařů. Koukat za sebe je blbost, hlásí Šmerha

Místo klidu přišel opět pád do bahna. Mladá Boleslav se ztěžka brodí závěrem základní části, v 49. kole Tipsport extraligy prohrála v klíčovém domácím zápase s Litvínovem 1:2. Bruslaři hrají jak o postup do předkola play off, tak o vyhnutí se baráži. Zapeklitá situace. „Máme to ve svých rukou, je to jen o nás,“ říká útočník Tomáš Šmerha. Boleslavští opět marně dobývali soupeřovu branku, posedmnácté v sezoně vstřelili maximálně jen jeden gól v utkání.

Jak se kouše taková porážka?

„Je to jako každá porážka. I kdyby to skončilo 0:7, i když to skončí takhle o gól, tak je to furt porážka. Furt jsme neudělali ani bod, teď jsou pro nás body hrozně důležitý. Kouše se to těžko, ale v neděli máme další zápas a musíme přivést tři body.“

Měli jste 39 střel na branku, 12 mimo, dalších 21 bylo zblokovaných. Čím to, že jste Mateje Tomka překonali jen jednou?

„Nevím, nevím… S góly se takhle trápíme celou sezonu, asi už to není náhoda. Ztratili jsme zápas. Měli jsme dost šancí, abychom to zlomili. Měli jsme i dost přesilovek, bohužel jsme nic neproměnili. Musíme na tom zapracovat, furt to máme ve svých rukou.“

Ve 12. minutě to bylo už 1:2. Čekal jste po divokém začátku, že už nepadne ani gól?

„Věřili jsme, že zápas zvládneme. Měli jsme na to dost šancí, i nějaké úniky. Je to náš celosezonní problém. Neproměňujeme šance, které máme.“

Rozhodl sporný gól, neúspěšně jste si brali trenérskou výzvu. Nahlodala vás ta situace?

„Nevím, k tomu gólu se asi nemůžu vyjadřovat. Každý na to má asi úplně jinej názor. Prohrávali jsme 1:2 a věděli jsme, že zápas chceme zvládnout. Věřili jsme, že ho otočíme.“

Ale neotočili… Ve hře je ještě devět bodů, jak na vás situace v tabulce aktuálně působí?

„Nijak… Furt to máme ve svých rukou, je to na nás. Když budeme v každém zápase bodovat, tak uděláme předkolo. Nikdo nám z toho nepomůže a koukat za sebe je podle mě blbost, protože když půjdeme zápas od zápasu, uděláme nějaké body, tak tam jsme.“

Je tabulka téma v kabině?

„Myslím si, že každý ji sleduje. Ale jak říkám, máme to ve svých rukou. Kdybychom byli předposlední nebo poslední, tak už to nemáme ve svých rukou. Takhle furt postupujeme. Je to jen na nás.“

Alespoň malé pozitivum ze zápasu je, že jste o jeden gól udrželi lepší vzájemné zápasy s Litvínovem.

„Na to my asi nemůžeme spoléhat, že budeme mít stejně bodů a bude se to rozhodovat na vzájemné zápasy. Teď nás čekají tři těžké zápasy. Když dva zvládneme, tak tam jsme.“

Prosadil jste se v extralize po více než pěti měsících. Alespoň malá útěcha z osobního hlediska?

„Těžký pro mě no… Je to náročná sezona, co se týče všeho, na hlavu a podobně. Nějak se s tím teď vypořádávám. Pomohla mi Slavia, protože jsem tam dřív hrával. Teď jsem přišel a snažím se co nejvíce pomoct týmu, protože na začátku jsem měl dost šancí a nevyužil jsem toho. Teď se to snažím oplatit a být platný pro tým. Jak bodama, tak herně.“

Ve Slavii jste dostával hodně prostoru, hrál jste v první formace kolem dvaceti minut za zápas. Ve 12 duelech jste posbíral 13 bodů (4+9). Pomohlo vám to hodně?

„Určitě vás to aspoň trošku nakopne. Když jste v extralize, tak chcete hrát extraligu a ne čekat. Než abych tady nehrál tři týdny, měsíc… Slavia mi dala šanci, hrál jsem hodně, trenér mi důvěřoval. To je to, co já potřebuju, aby mi trenér věřil a hrál mě skoro na všechny situace. To je pro mě důležitý. Tím se dostanu do tempa a začnu si víc a víc věřit.“

OČIMA TRENÉRA: Jiří Kalous

„Dlouhodobě se nám nedaří přesilovky, abychom využili a získali nějakou možná menší výhodu ve skórování. Jinak je to o vyložených šancích, které jsme si zase vytvořili, bohužel je nedali. Musíme pokračovat a dál věřit tomu, že práce, kterou děláme, nám přinese ještě nějaký dobrý výsledek. Koukáme na sebe, musíme koukat na sebe, musíme si uhrát výsledky sami, musíme si to zasloužit. Co vidím pozitivního? Určitě práci. Musím říct, že kluci pracují v tréninku velmi tvrdě, věnují se všem věcem, které potřebujeme. To velké ALE je proměňování šancí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:37. Šmerha Hosté: 06:14. Zdráhal, 11:11. Abdul Sestavy Domácí: F. Novotný (Krošelj) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), Štich, R. Jeřábek – Malát, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Bičevskis, J. Stránský (C) – Šmerha, O. Najman (A), Šťastný – Lunter, Dvořáček, Závora – Přibyl. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Strejček, Freibergs, D. Zeman, Demel (A), Jaks, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Fronk, Straka, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Zíka, Klouček Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3457 diváků