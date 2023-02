Kaše o přesunu do Litvínova: Neřeším, co bude. Teď chci titul se Spartou

Mají definitivní klid. Díky výhře 4:3 v Kladně si hokejisté Sparty zajistili postup do čtvrtfinále play off. Výkon proti Rytířům ale podle Davida Kašeho nebyl optimální. „Bylo to takové menší play off. Přijeli jsme pro tři body, což se nám povedlo. Určitě si ale nad tím ještě sedneme a rozebereme si to,“ řekl autor úvodního gólu. Šestadvacetiletý útočník by měl po sezoně zamířit do Litvínova. K případnému přestupu se ale odmítl vyjádřit. Nyní má v hlavě pouze jeden cíl: dojít si pro titul v dresu Pražanů.

Jak jste viděl duel s Kladnem? Bylo z Rytířů v čele s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem cítit, že se pořád rvou o záchranu?

„Věděli jsme při příjezdu, že to nebude vůbec jednoduché. Potvrdilo se to. Kladno hraje o přežití. Nemají co ztratit. Bylo vidět, že občas riskují i za hranou. Jsme ale rádi za výhru. Důležité tři body pro nás. Musíme se z toho i hodně poučit. Jeli jsme ale pro tři body a to jsme zvládli. V základní části jsme udělali první krok, ale chceme jít do play off z druhého místa.“

V utkání se ukázalo jako hodně důležité mít v týmu tříbodového Erika Thorella, který vám nahrál na gól, viďte?

„Erik hraje výborně. Je to playmaker. Hezky mě tam našel při přesilovce, hezky do prázdný. Myslím si ale, že každý hráč v tom týmu má svojí úlohu. Řekl bych, že zatím to každý plní. Daří se nám, ale proti Kladnu to nebylo optimální.“

Šlo proti Kladnu o menší trénink na play off?

„Nevím, jestli bych to nazval trénink. (usmívá se) Vím, že to bylo vyrovnaný utkání z obou stran. Kladno hrálo výborně. Myslím si, že to bylo menší play off utkání. Jsem rád a vlastně i kluci, že jsme ho mohli hrát.“

Cítíte rostoucí formu před play off?

„Pro mě je hlavně důležitý, že po pauze hraju. Teď máme lehce zraněného Vláďu Sobotku. Doufáme, že příští týden už bude ready. Jsem rád, když dostanu šanci v první lajně. Myslím si, že ani z mé strany to úplně nebyl optimální výkon. Bylo to trošičku trápení, ale cítím se dobře a pozitivně. Vyhráváme, což je pro nás nejdůležitější.“

Kladno - Sparta: Thorell v přesilovce krásně vyzval Kašeho, 0:1 Video se připravuje ...

A co jste říkal na atmosféru před vyprodanou kladenskou halou?

„Atmosféra byla parádní i z kladenské strany. Poděkovat ale musíme především našim fanouškům. Bylo jich tady hodně a byli slyšet. Patří jim velký dík. Doufám, že nás budou dál takhle podporovat.“

O vás se spekuluje v souvislosti s Litvínovem, kam máte zamířit po sezoně. Chcete se vyjádřit k možnému přestupu?

„Určitě ne. Mám smlouvu ve Spartě, chci vyhrát titul. Jsem tady od toho. Vůbec nepřemýšlím, co bude za měsíc či příští rok. Jsem ve Spartě a odvedu v ní nejlepším možnou práci. Doufám, že vyhrajeme.“

Zřejmě už se nemůžete dočkat, až začne boj o Masarykův pohár, viďte?

„Každý chce vyhrát titul. Kdo nechce, tak je asi něco špatně. (usmívá se) Předek je hodně vyrovnaný, budou rozhodovat detaily. My se na to pořádně připravíme. Věřím, že to všechno klapne.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:38. Cibulskis, 36:23. Dotchin, 54:12. Plekanec Hosté: 10:08. Kaše, 17:22. E. Thorell, 25:45. Polášek, 35:14. Vauhkonen Sestavy Domácí: Bow (27. Brízgala) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Jágr – M. Procházka, Klepiš, Indrák – Melka, Filip, Zikmund (A) – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Krejčík, Moravčík, Polášek (A) – Tomášek (A), Horák, E. Thorell – Řepík (C), Kaše, M. Forman – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Hradil, Kika – Frodl, Lhotský Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků