Rytíř Kehar před bojem o přežití: Snad má Jarda něco v zásobníku i na pátek

Je to kladenský patriot. Bojovník, který by na ledě vypustil duši. Obránce Martin Kehar dobře zná, jak chutná boj o hokejové přežití. Další díl se odehraje v pátek na ledě budějovického Motoru. „Musíme do toho jít statečně, se zdviženou hlavou,“ hlásí kladenský bek, jenž litoval, že se jeho mužstvu opět nepodařilo srovnat. S Vítkovicemi Rytíři prohráli 1:2.

V kladenské kabině bylo ticho. Někteří hráči dlouho seděli s hlavou schovanou v ručníku. Zase byli blízko. Ovšem zůstává ALE. Jako kolikrát v sezoně… Srovnat už se Rytířům nepovedlo. Zápas roku je čeká v pátek. „Uděláme maximum, abychom ho zvládli,“ burcuje Kehar, jenž s podobnými koncovkami sezony má košaté zkušenosti.

V závěru jste tlačili, ale zase nic z toho.

„Opět nám to uteklo o kousek. Tenhle vzorec se bohužel opakuje celou sezonu. Teď to musíme rychle hodit za hlavu, ponaučit se z chyb a mířit se zdviženou hlavou na páteční závěr sezony.“

Čím to je, že vždycky jste kousek k vyrovnání, ale nedotáhnete to?

„Je to těžký. Nebudu lhát. Marně přemýšlím, čím by to mohlo být. Netuším. Je vidět, že hokej dokážeme hrát konkurenceschopně, ale prostě nám chybí závěrečný krok. Kdybychom ho získali, sezona může vypadat celkově úplně jinak.“

Problém je v koncovce?

„Těžko se mi to hodnotí, zase bych to neházel jenom na ni. Týmy dokážeme i přestřílet, dostaneme se do střelby. Ale nejsme efektivní.“

Co jste říkal na Jaromíra Jágra , jenž trefil chvíli před koncem naději?

„Věřím, že má Jarda ještě pár gólů v zásobníku na pátek.“

V Kladně jste toho zažil spoustu, jaké je neustále hrát o přežití?

„Už jsem to několikrát říkal. Je to naše město. Je náročný být v takové pozici každý rok, ale pro nás je čest, že můžeme za Kladno bojovat. Klub si každopádně zaslouží být výš.“

Může být vaší výhodou, že se ve spodních vodách dokážete pohybovat?

„Věřme, že jo! Je pravda, že s tím zkušenost máme. Snad to urveme.“

O všechno se bude hrát v pátek v Budějovicích. Co to s vámi dělá?

„Musíme střemhlav mířit k vítězství. Víme, o co hrajeme. Je to důležitý zápas pro všechny. Pro nás hráče i fanoušky. Musíme do toho jít statečně. Uděláme maximum, abychom vyhráli.“

V Budějovicích jste v roce 2019 dotáhli vítěznou jízdu baráži, Jágr se trefil čtyřikrát. I tahle vzpomínka může hrát roli?

„Já jsem byl rozsekaný na tribuně, kvůli zranění jsem nemohl hrát. Což si dobře pamatuju. Ale Jarda to tam evidentně umí. Jak už jsem říkal – doufám, že má nějaké góly v zásobníku i na pátek. Budou se nám hodit.“

Podobný zápas, v Litvínově, jste hráli před třemi lety, ale nezvládli jste ho. Může se i tak zkušenost hodit?

„Párkrát jsme si to zažili. Doufám, že budeme čerpat ze zkušeností a urveme utkání na správnou stranu.“

SESTŘIH: Kladno - Vítkovice 1:2. Rytíři bez bodů. Kontaktní gól Jágra přišel pozdě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:04. Jágr Hosté: 06:31. Raskob, 44:15. Kotala Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Kehar, Dotchin (A), Sotnieks, Cibulskis, Slováček, Babka, Veber – Kubík, Plekanec (C), Jágr – Brodecki, Klepiš, Indrák – M. Procházka, Filip, Zikmund (A) – O. Bláha II, Pytlík, Michnáč. Hosté: Klimeš (Stezka) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Gewiese, Prčík, J. Stehlík – Bukarts, Lindberg, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – Lednický, M. Přibyl, Dej. Rozhodčí Hradil, Stano – Frodl, Lhotský Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4073 diváků

