Rozhodne bitva s Motorem. Pro Kubíka nepříjemné: Ale jdu bojovat za Kladno!

Stačilo málo. Jeden zbloudilý puk v závěru, aby hokejové Kladno při mocném finiši srovnalo se Spartou. Jenže byl to marný boj. Karty jsou rozdané tak, že se Rytíři budou muset o to, aby se vyhnuli tradiční baráži, ještě porvat. „Musíme si jít pro tři body každý zápas,“ burcuje útočník Adam Kubík. Nejspíš rozhodne vzájemný duel s Motorem. Zápas roku. A právě pro kladenského odchovance pikantní, protože v zákulisí se má za hotovou věc, že od příští sezony bude hrát právě za Budějovice…

Kdyby Rytíři proti Spartě od první minuty hráli jako v poslední třetině, mohli si z vyprodaného zimáku odnést body.

„Zezačátku jsme nastupovali s moc velkým respektem,“ litoval útočník Miroslav Indrák. Až když prohrávali o dva góly, sešlápli plyn naplno a dali favoritovi zabrat. Bylo už ale pozdě. „Síla tam je, nikdo nic nevypouští. Škoda, že jsme to nedotáhli alespoň do prodloužení,“ dodal kladenský bojovník.

Všechno se blíží k tomu, že se osud Jágrova týmu rozsekne na poslední chvíli. Ve hře je stále i postup do play off. Ale také baráž. Tabulka je na chvostu zamotaná. „Musíme sbírat už jenom tři body, podřídíme tomu úplně všechno,“ burcuje Kubík, jehož motivuje i to, že při souhře okolností by si ještě mohli zahrát i play off.

Do něj postupuje dvanáct týmů. „Já na to čekám celou extraligovou kariéru,“ hlásí Kubík. „Každý by si chtěl zahrát vyřazovací část...“ Kladenský útočník litoval, že proti Spartě neproměnil několik šancí. Hlavně při početní výhodě, kdy se snažil pálit z první, což je jeho parádní parketa.

„Ale gólmani už to asi čtou, vědí, že to tak budeme hrát, mají videa. Připravují se na to. Možná budu muset něco změnit, nestřílet z první, ale překvapit soupeře nějakým jiným řešením,“ plánuje kladenský patriot, jenž ocenil sparťanskou hru.

„Sparta se po příchodu trenéra Hořavy zvedla, jede parádně. Ukázala, že to umí. Hraje kompaktně,“ chválí rozjetého rivala, jenž uspěl v Kladně 4:3 a ovládl i čtvrtý vzájemný zápas v sezoně.

Takže je zřejmé, že Kladno čeká klíčový zápas proti budějovickému Motoru. Příští pátek půjde na jihu Čech o všechno. Buď, anebo. Právě pro Kubíka to bude pikantní. Už prosáklo na veřejnost, že právě za tenhle tým bude s největší pravděpodobností hrát v příštím ročníku.

Teď proti němu nastoupí v bitvě roku. Jak to bude vnímat?

„Bude to o všechno. Je to pro mě možná nepříjemný, ale nepřipouštím si to. Půjdu do toho na sto procent. Jdu bojovat za Kladno! Chceme to urvat, uděláme pro to maximum,“ tvrdí Kubík, jenž ale předesílá, že Rytíři musejí zvládnout i nedělní domácí utkání s Vítkovicemi.

„Musíme se na to nachystat a pokusit se získat tři body. Už si nemůžeme dovolit nějaké zaškobrtnutí,“ dobře ví Kubík, který je důležitou postavou mužstva. Kanonýrem, jenž těží ze spolupráce s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem.

Právě na nich to bude stát.

Kladno se v posledních letech pohybuje ve stejných vodách. S vypětím všech sil bojuje o záchranu. Neříkají si Rytíři, že by se na ně tentokrát mohlo usmát štěstí a vyklouznou z toho? „Samo nic nepřijde. Když tomu nepůjdeme naproti, můžeme si říkat, co chceme. Hrajeme to na ledě jenom my, nikdo jiný to za nás neodehraje,“ reaguje Kubík.

Pro jeho výběr by mohlo hrát to, že jsou na tlak v závěru sezony zvyklí. „Ale nemyslím si, že je to zas tak velká výhoda, protože je naopak náročný hrát celou sezonu dole. Každopádně věřím, že to zvládneme,“ dodává Indrák.

Kladno si pořád může chystat tři scénáře. Play off, klidné třinácté místo, nebo baráž.

Budou to ještě nervy.

