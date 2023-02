Zklamaný kouč Motoru: Náš výkon ve Varech se mi strašně těžko skousává...

V pátek dojde na schůzku s osudem. Do Budvar arény přijede Jágrovo Kladno a kouč David Čermák musí připravit tým na vítězství, jinak bude mít velice blízko do baráže… Lehké plus? Lepší vzájemná bilance Motoru (6:3 na body, skóre 13:5). Ten jistotu 13. příčky získá při tříbodové výhře. Při výhře v nastavení mu v posledním kole bude stačit bod bez ohledu na výsledek Rytířů.

Ve Varech jste nezanechali vůbec dobrý dojem, od Motoru se čekalo mnohem víc. Jak se vám drsná porážka polyká?

„Strašně těžko se mi to skousává, náš výkon nebyl vůbec konkurenceschopný. Do zápasu jsme se vůbec nedostali, ani jsme neměli šanci ho za celou dobu otočit.“

Jak je to možné? Jedna věc je absence Pecha s Čachotským, kvůli níž se rozbila elitní lajna. Ale i tak… Nemusí se dařit, ovšem v žádných parametrech jste se Energii nevyrovnali.

„Hlavně mi tam chyběla bojovnost. Jsou tam i nějaké další věci, ale ty nechci rozebírat a ventilovat.“

Ne snad, že by o duelu mohla rozhodovat situace ze 7. minuty, přesto se na ni zeptám i s vědomím, že ji nemůžete moc komentovat. Domácí útočník Redlich podklouzl a zezadu složil nic netušícího gólmana Strmeně. Nebezpečnější zákrok nebyl v utkání k vidění. Trest nepřišel. Váš pohled?

„Nevím přesně, jaká pravidla na tento moment sedí, nicméně když nám minule bylo řečeno, že hráč je zodpovědný za svou hůl, kterou mu přitom soupeř vyrazil… Tady náš brankář o přijíždějícím hráči vůbec nevěděl, a byť podle všeho Réďa nešťastně uklouzl, vypadalo to hodně špatně. Nedokážu však říci, zda je to podle pravidel faul, nebo ne.“

Po utkání byla nálada v kabině Motoru všelijaká. Hráčům už jste rovnou něco pověděl?

„Hodnocení si nechávám vždycky až na další den, ať už vyhrajeme, nebo prohrajeme. Nechci zápas před hráči hodnotit bezprostředně po zápase.“

Přesto všechno musíte zůstat optimistický, jak dostat tým i sám sebe do bojovného módu? Nyní už jde skutečně o všechno.

„Máme pět dní na to, abychom se připravili na Kladno. Zatím jsme s ním dvakrát vyhráli, jednou prohráli. To asi ale v pátek nebude hrát žádnou roli. Podstatné je, abychom byli na zápas stoprocentně nachystaní, protože jedině tak budeme mít šanci uspět.“

Hráči přiznávají, že na nich leží deka. Máte podobný pocit?

„Vím, jaké to je, když tým hraje dole a nastupuje k zápasům o život. S tím se musíme umět vyrovnat a jít do zápasu perfektně připravení.“

S Lukášem Pechem je to vážnější, než se před pár dny doufalo. Asi si nedovedete představit, že ho na pátek nebudete mít k dispozici. V nadsázce řečeno: dojedete si pro něj až domů a vytáhnete ho z postele?

„No já doufám, že ho budeme mít na tréninku už v úterý…“

Kladno jste ještě v minulé sezoně vedl jako hlavní kouč, je to vaše výhoda před pátkem?

„Výhoda to není. Upřímně, asi bych radši bojoval proti někomu jinému, Ale je to dané takhle. Budu bojovat za Budějovice a budu chtít v zápase uspět. Dneska všichni všechno vidí na videu, co o druhém týmu potřebujete, to si zjistíte.“

Říká se, že Kladno má nervy v lepším stavu, protože bitvy o všechno hraje v podstatě každý rok. Bude na tom mentálně líp než vaši hráči?

„Nevím. Jdeme bojovat my, jde bojovat Kladno. Kdo má výhodu na své straně, je těžké soudit. Spíš může být rozhodující, kdo dá první gól. V předchozích vzájemných utkáních platilo, že kdo se trefí první, zvítězí. Kladno jakoby nemá co ztratit, ale má. Stejně jako my.“

Baráž je nepříjemnost sama o sobě. Co s vámi navíc dělá vědomí 41 dnů čekání na její start?

„Není to hezká představa, sám moc dobře vím, jaké to je. Hráči si uvědomují, co by je čekalo. Jsem si jistý, že udělají všechno proto, aby se tomu vyhnuli.“

