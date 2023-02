Liberec nasadil obětavý play off mód, zničil lídra. Blokuj, vystřel, vyhraj!

Od Ještědu pořádně fičí! Liberec se tlačí na Hradec, útočí na přímý postup do čtvrtfinále. V dohrávce 50. kola Tipsport extraligy smetl Pardubice 5:1. Vítěz základní části působí, že hledá motivaci, nešlape jak dřív. Ale neberte to jako degradaci tygří jízdy. Je to první tým, který dal Dynamu v sezoně pět gólů. „Makali jsme jako jeden muž,“ užíval si velký triumf bek Richard Nedomlel. Sám na své mohutné tělo pochytal šest pardubických střel.

Když do sebe většina lidí hrne cukroví, kroužkuje v televizním programu pohádky a největším adrenalinem je, aby nezačal hořet vánoční strom, extraliga se nachází v jiné fázi. Kolem Štědrého dne houstne program, zápasy naberou tempo. Kvapík vás může semlet, i vystřelit vzhůru. Liberec je ukázkovým příkladem, jak se dá ve svátečním období sezona zlomit na správnou stranu.

Základní část se hrne do finiše a Bílí Tygři si brousí drápy, aby vystřelili ze čtvrtého místa Mountfield. Přitom do Vánoc byste na vysokou pozici sázeli určitě jiné tipy, v Liberci měli problémy. Byl to tým stylu „dvakrát dobré, dvakrát špatné“.

Teď? Dobré. Hodně dobré! Liberec porazil Pardubice 5:1, od 22. prosince pobral patnáctou výhru z dvaadvaceti pokusů. Dávno pryč je starý mýtus, jak tým buď drží na ramenou brankář Petr Kváča, nebo se zhroutí.

Třetí třetina začínala za stavu 1:1, za necelé čtyři minuty už domácí parta vedla 4:1. Tygři vypadali jak rozjetá tramvaj. „Létalo to tam z jedné strany na druhou, makali jsme všichni jako jeden muž a pomáhali si. Dobrý zápas,“ radoval se domácí bek Richard Nedomlel.

Pardubičtí fans si poměrně oblíbili hlášku kouče Radima Rulíka, který v jednom klubovém videu káže: „Nejlepší oslabení je žádné oslabení.“ Dokonce si s heslem vyrábějí trička.

Možná ho měl mít minimálně kustod Dynama při utkání na sobě taky. Důvod? V pěti jsou Pardubice silné, jenže poslední dobou zbytečně trůní na trestné lavici. V Liberci v tom pokračovali a domácí banda trestala. Tři góly z pěti naládovala v přesilovkách. Povedenou početní výhodou odpálila i závěrečnou dvacetiminutovku.

Liberec - Pardubice: Faško-Rudáš dokázal dorazit puk a poslal Tygry opět do vedení, 2:1 Video se připravuje ...

„Hráči si musí rozmyslet, co chtějí a co ne,“ procedil Rulíkův asistent Marek Zadina. Naštvaný? Dost. Dobrá prostřední třetina Dynama a dál? „Ve dvacáté sekundě třetí třetiny uděláme stupidní faul, dostaneme tři góly a je konec,“ pokračoval Zadina.

Dost práce na libereckých přesilovkách odvedl bek Janis Balinskis. Že jedna asistence není nic extra, na něj spíš normální stav? Fajn, jenže Pardubice se na něm třikrát vyfaulovaly. Aktivita libereckého zadáka byla hodně cítit.

Jak se Liberec rve o čtyřku, se dá dobře dokumentovat ale i na Nedomlelovi. Celý tým před Kváčou výborně blokoval střely, metrákový chasník zastavil šest puků. „Bolí to čím dál víc,“ usmál se. V poslední desetiminutovce šel na oslabení, vypadalo to, že puk chytil do velmi citlivých míst. Na lavičce křivil tvář, proklepával nohy. A za moment skočil na led zas. „Jo, do slabin jsem dostal, ale to prostě neovlivníte. Co se dá dělat? Hned je potřeba jít zpátky,“ ukázal svoje nastavení.

Aby si Liberec uhrál přímý postup do play off, potřebuje ve dvou zbývajících zápasech získat o tři body víc, než pobere Hradec. „Jde o hodně, věříme si a nekoukáme se dopředu, ani dozadu. Jedeme jen v přítomnosti a zatím nám to vychází,“ přidal Nedomlel.

Pardubické rozpoložení vypadá jinak. Vítěz základní části čelí soupeřům, kteří hrají ještě o dost, a sám se nemůže vymáčknout. Vypadá vlažně, dost fauluje. „Je důležité nějaký zápas vyhrát, aby si hráči začali věřit před play off. Potřebujete mít pocit, že výkon jde nahoru,“ dodal Zadina.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:31. Melancon, 41:14. Faško-Rudáš, 42:00. Birner, 43:49. Flynn, 54:03. Birner Hosté: 21:02. L. Sedlák Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (C), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Šír (A), Rychlovský – Jenčovský, Vlach, Dlouhý. Hosté: J. Růžička (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – Rohlík, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Lhotský, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6023 diváků