Jágr o bitvě roku i Kubíkovi do Motoru: Podepsat dřív? Hlava mi to nebere

Čtvrteční dopoledne na kladenském ČEZ stadionu. Žádná extra silná výpověď o tom, že v pátek navečer Rytíře čeká boj o extraligový život. Pokud by Kladno prohrálo po 60 minutách, padá do baráže. Hráči si odkroutí klasický trénink a mizí do kabin. Co velký šéf? Jaromír Jágr si lehce přidává krátké svižné fáze, na střídačce během odpočinku usrkává z plechovky energetického nápoje. Když má hotovo, zpocený se dává do řeči.

Mluví až nečekaně dlouho a i otevřeně. Třeba k případu spoluhráče Adama Kubíka, jenž po sezoně odchází do Českých Budějovic, na adresu nynějšího největšího soka. „Ať chcete, nebo ne, i když vám ten hráč poví, že je stoprocentní profesionál, důvěra v něj se ztrácí,“ vypálí majítel klubu.

Co s vámi dělá důležitost páteční bitvy na jihu Čech?

„Já vždycky řešil jen sám sebe. Teď taky. Pokud se budu cítit dobře, je mi jedno, proti komu nastoupím. A když se budu cítit špatně, platí to samé.“

A teď se cítíte jak?

„Úplně na hovno…“ (směje se)

V hlavě, nebo spíš v nohách?

„Cítím se, jako by mi bylo jednapadesát. Věřil byste tomu? (usmívá se) Cítím se normálně? Podle toho, jak se vyspím.“

Jak spíte poslední dobou?

„Není důležitý, jak jsem spal včera nebo dnes, podstatný bude, jak se vyspím na pátek.“

Rozhovor pokračuje pod grafikou

Odhadnete to dopředu?

„Ne.“

Jde o hodně, vsadíte o to víc na své rituály?

„Všechno běží stejně jako normálně. Nic navíc neřeším. Trénuju stejně, všechno je totožný jako posledních třicet let.“

Nepřidáváte pátku extra důležitost? Říkáte si: Dopadne to, jak to dopadnout má?

„Samozřejmě, že to nějak dopadne. Každý to bere jinak. Pro mě to je horší v tom, že mám i pozici majitele, nejen roli hráče. Dáváte mi otázky, na které se mi hrozně těžko odpovídá. Chápu lidi, že si chtějí číst, jak se kdo cítí před zápasem. Já si nemyslím, že je to důležitý. Zápas vás k něčemu dovede. Někdy se na začátku cítíte špatně, ale postupně se to zlepšuje. Podle vývoje, podle toho, jak se vám osobně daří. Záleží na spoustě maličkostí a detailech. Důležitý je mít dobrý pocit z toho, že jste pro to udělal všechno. Ale na ledě se může přihodit miliony věcí, které to všecho ovlivní. Zranění, forma druhého mužstva. Proto by se člověk neměl starat o věci okolo, měl by se starat jen sám o sebe a dát tomu maximum.“

Před čtyřmi roky jste v Budějovicích vstřelil čtyři góly a definitivně zajistil Kladnu postup mezi elitu. Po pěti letech. Vzpomenete si?

„To jsem byl ještě mladej… (usmívá se) Kdyby teď bylo před čtyřmi roky, o nic se vůbec nestarám. A odpověděl bych vám jednou větou: Neblbněte, běžte se ptát někam jinam…“ (směje se)

SESTŘIH: Č. Budějovice - Kladno 2:4. Jágr dopsal další kapitolu svého příběhu, čtyřmi góly poslal Rytíře do extraligy Video se připravuje ...

Coby majitel vnímáte mnohem větší zodpovědnost za klub než jako hráč? To byste řešil jen svůj výkon, ne?

„Samozřejmě. V roli majitele jste zodpovědný za všechny své zaměstnance. Počínaje hráči a konče ledaři.“

V českém hokeji se rozšířil názor, že pro jakýkoli extraligový tým bude baráž de facto hračka. Protože i ten nejhorší tým elitní soutěže je lepší než nejlepším celek Chance ligy. Není to v reálu o dost složitější?

„Absolutně. Věřím tomu, že kdybys nastoupil hned po základní části, měl bys určitou výhodu. Všechno má svoje pro a proti. Chápu, že jinak to nejde zorganizovat. Jeden tým čeká přes čtyřicet dní na soupeře, který má nevýhodu v tom, že může být pobitý, asi i unavený a mít daleko víc zranění. Vy zase čtyřicet dnů jen trénujete. Přičemž z rytmu vypadnete už po týdnu. Minulý rok jsme to řešili výjezdem na Slovensko.“

Dokážete si představit, jak byste se připravoval v případě účasti baráže, když je tam 41 celých dnů čisté pauzy? Máte v hlavě případný plán?

„Nemám s tím problém. Udržoval bych se tréninkem, pokud bych se tedy nezranil. O trénink nejde, spíš o zdravotní stránku. Co jsem doma, během sezony jsem se skoro pokaždé dlouhodobě zranil. Po tomhle je daleko obtížnější se vracet, v hlavě máte určitý blok, protože si uvědomujete, co se může stát v případě obnovení zranění. Mladí hráči tenhle risk nevnímají, necítí. A taky se jim zranění líp hojí.“

Tomáš Plekanec má za to, že zkušenosti s hraním dole vám mohou být ku prospěchu, zatímco Motor může být po sešupu z loňského bronzu víc nervózní. Vnímáte to jako výhodu?

„Každý to má jinak. Vím, co tím chtěl Pleky říct. Ale v zápase rozhodují maličkosti. Někdy vyhraje daleko horší tým. Spíš je smutný, když si člověk uvědomí, kolik bodů během 52 kol zbytečně poztrácel… (usmívá se) Ale to může říci každý tým. To samé si říkáte každý rok. Co by kdyby…“

Přesto můžete být optimistický, ne? Spartu i Vítkovice jste hodně trápili.

„Nemyslím si, že hrajeme špatně. Jen jsme zrovna nastoupili na týmy, kterým šlo o hodně. A jsou to kvalitní týmy. Klíčový byl pro nás zápas s Olomoucí, v němž jsme vedli osm minut před koncem a nechali si zápas utéct. Tam, kdybychom to zvládli, možná by i následující utkání dopadla jinak. Kdo ví… Škoda, že už není šance hrát o play off, kterým bychom si prodloužili sezonu. Kvůli velkým nákladům na energie, pokud sezona skončí brzy, tak nebude led pro naši mládež. Nejlepší by bylo dostat se do finále extraligy.“ (usmívá se)

Ve specifické pozici je útočník a váš nejlepší střelec Adam Kubík, jenž má hrát v příští sezoně za Motor. Jeho výkon bude v pátek hodně sledovaný. Probírali jste to spolu?

„Můj názor na to znáte. Já byl 25 let v NHL, tyhle věci tam mají vyřešené správným způsobem. V Evropě je to ale jinak. Škodí to hlavně majitelům klubů, kteří z hráčů nedostanou absolutní maximum do konce smluv. Ať chcete, nebo ne, i když vám ten hráč poví, že je stoprocentní profesionál, důvěra v něj se ztrácí. Na hráče, kteří už mají podepsáno někde jinde, se díváte jiným způsobem. Není to jen o hráčích, ale i o trenérech. Zažil to loni Hradec s Boleslaví, kdy hradecký kouč (Čihák) měl podepsáno do Boleslavi, to samé gólman (Novotný) chytal za Hradec a měl podepsáno Boleslavi. A přitom je to váš soupeř. Mně to hlava nebere. Je to divný.“

Myslíte, že v NHL se transfery hráčů, kteří jsou od léta volní, nepředjednávají?

„Během sezony? To těžko. Tam máte po sezoně strašně moc času. Půlka klubů končí v půlce dubna, další postupně vypadávají z play off. A i po konci Stanley Cupu tam máte tři neděle volna před pořizováním volných hráčů, navíc příprava začíná až v září.“

Platí u vás, že mužstvo budete skládat až po sezoně podle toho, jak dopadne?

„Všechny hráče máme podepsané. Někde jsem četl nebo slyšel, že máme podepsané dva hráče. Ne, máme víceméně všechny pod kontraktem. Buď mají opci nebo jsou podepsaní. Teď se nebavím o Plekym nebo Klépovi (Klepišovi). Problém by jedině byl, kdybychom extraligu neudrželi… (usmívá se) To bychom hráli s velkým rozpočtem.“

Motor drží nad vodou Lukáš Pech, Milan Gulaš, v lajně mají Tomáše Čachotského, také veteráni, byť proti vám o dekádu a víc mladší. Není to ale zvláštní, že elitní řady obsazují plus minus čtyřicátníci?

„Svět se nějakým způsobem vyvíjí. Všichni poukazují na fakt, že starší hráči tu zůstávají a pořád rozhodují zápasy. Ale podívejte se do NHL. I tam jsou klíčoví starší kluci. Vezměte si Ovečkina, Crosbyho nebo Malkina. Jasně, je tu i McDavid, ale ten je někde úplně jinde. Naprosto odskočenej. Ovečkin si dá znovu v klidu čtyřicet gólů. Crosby je taky pořád nejlepší hráč v týmu. A je jim okolo šestatřiceti let. A to se bavíme o NHL. V jiných týmech taky najdete takové. Je to jen o tom najít si svou cestu, věnovat se té práci. Věk nehraje zásadní roli. U starších lidí jde o priority. Většina z nich má rodinu, děti. Ale přijde tam i fáze, kdy děti odrostou a pro ně je hokej najednou velká zábava, protože se u něj odreagují. Pokud máte hokej pořád rád, léta nehrají absolutně roli. Naopak. Pokud se dokážete připravit a tvrdě trénovat, roky nejsou problém.“

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE