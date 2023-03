Anketa expertů: Věřím Motoru, hlásí Varaďa. Broš či Koreis tipují Kladno

Video se připravuje ... Zápas o všechno. Není kam couvnout. V pátek od 18.00 si to České Budějovice s Kladnem rozdají o jistotu extraligové příslušnosti pro další ročník. Výhra Motoru pošle do baráže Rytíře. Vítězství Jágrovy družiny odsune verdikt do posledního 52. kola. Jak utkání vidí experti? V názorech se rozcházejí. Deník Sport a web iSport oslovil hned osm známých jmen. „Motor to zvládne. Kladno má špatně poskládané mužstvo,“ tvrdí například trenér Martin Pešout.

Michal Broš mistr světa a čtyřnásobný vítěz extraligy Kdo zvládne páteční klíčový duel o útěk před baráží? Kladno „Většinou hraje roli domácí prostředí, tenhle zápas je ale tak moc specifický, že se všechny tyhle obvyklé výhody a očekávání mažou. Papír můžete hodit do koše. Nejde ani tak o zkušenosti nebo jiné věci. Je to jako sedmý zápas play off. Dlouhodobé analýzy a předpoklady tady neplatí. Rozhodne momentální rozpoložení a brankáři. Možná první gól. Kladno taky umí v těchhle vodách líp plavat, nemusí to pro ně být tak moc stresující situace jako pro Motor. Divil bych se, kdyby v utkání Rytíři něco neuloupli. A dál? Chtělo by to křišťálovou kouli. Kladno by v posledním kole mělo porazit Karlovy Vary a Motor naopak prohrát v Plzni. To by ale bylo až moc jednoduché. Sám jsem zvědavý, jak to dopadne.“

Vladimír Vůjtek st. bývalý trenér české i slovenské reprezentace České Budějovice „Budějovice mají výhodu domácího prostředí, ale před lety tam Kladno rozhodující zápas vyhrálo. Mohou to mít lehce v hlavách, ale přesto si myslím, že to Budějovice zvládnou, Kladno porazí a zachrání se v lize. Potřebovat budou Lukáše Pecha, je to jejich nejlepší hráč v bodování, v přesilovkách hodně silný, nabíjí Gulašovi. To je velká síla. Na druhé straně je Jaromír Jágr, má 51 let. Obdivuhodné. Ale nevím, co to říká o úrovni naší ligy. Celé léto netrénuje, pak si dá měsíc zabrat, skočí do ligy i v těchto letech a pořád je platný hráč. Klíčovou roli mohou hrát brankáři. Sám jsem zvědavý, koho kdo nasadí. Jasnými jedničkami byli zkušení Hrachovina a Bow, to teď až tak neplatí, chytají Strměň a Brízgala. Brankáři mohou rozhodnout.“ SESTŘIH: Karlovy Vary - České Budějovice 5:1. Energie přejela matný Motor Video se připravuje ...

Martin Pešout extraligový trenér, dnes manažer Chomutova České Budějovice „Narovinu přiznám, že přeju záchranu Českým Budějovicím. Do baráže podle mě půjde Kladno. Poslední dva vzájemné zápasy skončily jasným vítězstvím Motoru (6:1 a 6:2). Mají více zkušených hráčů, mnohem líp poskládané mužstvo. V Kladně jsou Tomáš Plekanec s Jaromírem Jágrem, ale pak dlouho nic. Když nedají gól oni, nebo případně Adam Kubík, tak prostě branku nedají. Kladno má špatně poskládané mužstvo, protože ho odpovědní lidé skládají v květnu a červnu, kdy už jsou všichni pořádní hráči rozebraní. Motor je dole jen proto, že se jim v sezoně na nějaký čas zranili Percy, Gulaš a Hrachovina. Jinak by o život nehráli.

David Moravec olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa České Budějovice „Hodně slyším, že Kladno má s takovými zápasy zkušenosti, ale podle mého si to Budějovice doma vzít nenechají. Myslím, že to zvládnou, i když to bude hodně ostré. Rozhodne momentální forma. Ani jeden z nich není v ideální pozici, nemá za sebou žádnou vítěznou šňůru. Je zřejmé, že Budějovice budou chtít využít hned první šanci a mít klid. Mají to ve svých rukách, hrají doma. Nechávat si to na poslední kolo, to nechce nikdo. Spoléhat na to, že urvete nějaké body v Plzni a Kladno doma zaváhá s Vary? To je strašné riziko.“

Milan Antoš bývalý útočník, dnes expert ČT Kladno „Věřím Kladnu, zvládne to. V poslední době hraje líp než Budějovice, mají lepší formu. Hodně to taky ovlivní nemoc Lukáše Pecha, u kterého stále není jisté, zda nastoupí. Stejně ale opravdu víc věřím Kladnu. Viděl jsem několik posledních zápasů obou týmů. Motor mě zklamal, nemile mě překvapili. V posledním kole ve Varech vydrželi hrát bez chyb tak sedm minut, pak se jim to rozpadlo. Na to, jaký mají tým, je to strašně málo. Obrovské chyby. Přijdou mi rozhození, nepohoda posledních týdnů je vyloženě semlela. A co rozhodne? Za mě to nebudou přesilovky, ale hra pět na pět. Kdo bude hrát rychleji, bude důraznější kolem branky. Právě to podle mě svedou líp Rytíři.“

Václav Varaďa dvojnásobný mistr světa, jako trenér třikrát mistr s Třincem České Budějovice „Zkušenější tým mají České Budějovice. Hrají doma a ví, že když vyhrají za tři body, mají klid. Procentuálně bych to tedy viděl 60 na 40 pro Motor. Kladno se mi ale poslední dobou líbí, hraje velmi vyrovnaně i zápasy, které třeba nakonec nezvládne. Líbí se mi jeho projev. Hodně bude záležet na tom, jak to povedou rozhodčí. Počítám, že na takto důležitý zápas budou vyslaní ti nejlepší. Budu čekat play off zápas.“

Jaromír Šindel mistr světa, stříbrný z olympiády, trojnásobný mistr ligy Kladno „Těžká otázka, ale myslím, že to Kladno zvládne. Věřím mu, složitou situaci ustojí. Nějaké zkušenosti z bojů o všechno už kladenští hráči nasbírali a hlavně - nemají, co ztratit. V tomto konkrétním zápase mohou jen oni získat, daleko větší tlak bude na domácích. A mají Jágra. Neskutečné, co v jeho letech pořád dokáže!“ SESTŘIH: Kladno - Vítkovice 1:2. Rytíři bez bodů. Kontaktní gól Jágra přišel pozdě Video se připravuje ...