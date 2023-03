Živá zeď na brankovišti! Nemůžeš uhnout, hecuje se vítkovický Kalus

Když se podíváte na sestřih vítkovických gólů, zhusta najdete jeden společný jmenovatel - ukázková Kalusova clona na hraně brankoviště. A gratulace střelců mířící jeho směrem. „Práce před bránou je hodně důležitá a to neříkám jen proto, že to hraju já,“ usmíval se Kalus v rozhovoru pro klubový web. „Beru to jako, neřekl bych skryté góly, ale je to pomoc. Každý máme v týmu nějakou roli a moje je tahle.“

Kalus za 44 zápasů nasbíral 20 bodů (9+11). Ve Vítkovicích tvrdí muziku. Hituje, napadá, dohrává souboje. A cloní před bránou. Nejen v přesilovkách je nalepený na gólmanově masce. „Takhle nám tam kdysi v přesilovkách stával Radek Philipp, který je teď asistentem trenéra ve Vítkovicích,“ připomněl bývalý elitní útočník David Moravec. „Nebyl střelec, ale pár gólů z toho dal. Clony, teče, dorážky. Byl pohotový a na správném místě.“

Z clon na brankovišti ve své kariéře hodně těžil i Miloš Holaň, současný trenér Vítkovic. Ve stříbrné sezoně 1992/93 nasbíral jako bek 68 bodů! V základní části jich měl 52 (27+25), v play off dalších 16 (8+8). Dobře ví, jak práce na brankovišti je pro střelce klíčová.

Vítkovice - Mountfield HK: Důrazný Kalus v přesilovce dopravil puk do hradecké branky, 1:0 Video se připravuje ...

„Pro clonícího borce to není nic jednoduchého,“ připomíná Moravec. „Musí být hodně drsný, protože puky kolem něho lítají sto dvacet, sto třicet. Je to riziko, ale kdo se bojí, tak se do ideálního prostoru nedostane.“

Kalus si riziko nepřipouští. „Snažím se na to nemyslet,“ přitakal. „Samozřejmě nechcete, aby vás to trefilo do nějakého blbého nebo nechráněného místa, je to černá práce. Ale nemůžeš uhnout! Když uhneš, nebude to mít efekt. Takže tam stojím a doufám, že mě puk netrefí, ale spadne do brány.“

Role drsňáků na brankovišti je pro řadu týmů klíčová. „Specialistou na tohle je třeba Smoly (Radek Smoleňák) v Hradci,“ říká Moravec. „Stojí na brankové čáře, ještě do toho kecá, rozhazuje gólmany. Úplný expert na tuhle černou práci. Krásné góly a kombinace jsou možná na první pohled víc vidět, lidé si je pamatují. Ale potřebujete tyto ukryté branky. Právě ty rozhodují zápasy.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE