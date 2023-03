Vítkovice otočily Kometu a překonaly stovku. Grman: Důležité je druhé místo

„Dostat se přes stovku je super,“ pochvaloval si vítkovický obránce Mario Grman, který svou první brankou v sezoně vyrovnával na 2:2. „I pro kabinu. Že jsme se dokázali zapsat do historických statistik. Ale velký důraz na to neklademe, sezona začíná až v play off, tam to bude důležité.“

Podobně historický milník vnímá i trenér Miloš Holaň. Daleko víc si cení toho, že proti rozjeté Kometě se jeho tým dokázal vyhrabat z manka 0:2. Poslední domácí zápas bral už jako ostrý test před play off.

„Nepočítáme rekordy, ale předvedenou hru před play off,“ přitakal kouč. „Že bych já, nebo hráči, počítali na prstech, kolik máme bodů? To není faktor, který máme v hlavách. Cením si přístupu. Že kluci nesklonili hlavy a šlapali dál. Velký dík za předvedený výkon. Dostat se proti kvalitnímu soupeři v těžkém utkání z 0:2, to je ukázka síly a charakteru.“

Vítkovice - Kometa: Rána jako z děla! Grman od modré vymetl pavučinku, 2:2 Video se připravuje ...

Přes stovku se od zavedení tříbodového systému v sezoně 2000/01 dostalo devět klubů. Hned šestkrát se to povedlo Liberci a Spartě, třikrát Pardubicím, dvakrát Třinci a Plzni, jednou Českým Budějovicím, Litvínovu, Zlínu a Slavii Praha. Nejnověji také Vítkovicím.

Rekordní balík bodů nasbíral Liberec před sedmi lety (118 bodů). Právě v Liberci budou Ostravané v neděli dlouhodobou část končit. A hájit druhé místo po základní části před Spartou. Ta ztrácí tři body, má lepší vzájemnou bilanci.

„Druhé místo je pro nás důležité, chceme to zvládnout a uhájit ho, nic se pro nás nemění,“ říká Grman. „Tlak si ale nepřikládáme, chceme hrát co nejlepší hokej před play off. Co nejlépe se připravit. I proto jsme rádi, že jsme dokázali otočit zápas s Kometou. Je to pro nás velké povzbuzení, že jsme se nevzdali a dokázali výsledek otočit. I publikum se chytilo, takže i za něj jsme rádi.“

Vítkovice - Kometa: Lakatoš využívá přesilovku a domácí jdou poprvé v utkání do vedení, 3:2 Video se připravuje ...

Kometa v Ostravě hrála velmi dobře. Do první inkasované branky byla živější, nebezpečnější, dvakrát udeřila z přesilových situací. A skvělý byl znovu brankář Dominik Furch.

„Jenže třetí třetina se nám vůbec nepovedla,“ mrzelo sedmnáctiletého útočníka Eduarda Šalého (1+1). „Nedělali jsme v ní věci, které zdobí týmy, co vyhrávají,“ doplnil mladíka trenér Jaroslav Modrý, „Blok, standardní situace... To musí být lepší!“

V posledním kole bude Kometa bojovat o udržení domácí výhody v předkole. Osmé místo drží o jeden bod před Karlovými Vary. Hostí Spartu. „Chceme pozici udržet, musíme to uhrát,“ velí Modrý. „Máme to ve svých rukách.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:10. Jarůšek, 45:58. Grman, 50:31. Lakatoš, 57:05. Fridrich, 59:11. Jarůšek Hosté: 16:54. Pospíšil, 26:18. Šalé Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Koch, Raskob, Prčík, Gewiese, J. Stehlík – Bukarts, Lindberg, Mueller (A) – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Jarůšek, Kotala, Kalus – Dej, M. Přibyl, Lednický. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Ondráček, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour (A), Zbořil, I. Sedláček. Rozhodčí R. Hradil, D. Pražák – T. Brejcha, J. Frodl Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 925 diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE