Plzeňský kabinet kuriozit: zvláštní góly i zásah sudího. Motor hrál o čest

Pro Jihočechy s 52. kolem Tipsport extraligy skončila sezona, o nic jim nešlo. Plzeň však není v ideálním rozpoložení a do předkola půjde z poslední postupové příčky na pátý Liberec. „Vždycky je lepší mít dobrý konec, aby byla trošku pohoda, herní, psychická. Poslední čtvrtina se nám opravdu nepovedla. Tohle se nedá jen tak přetnout, ale říká se, že play off je jiná soutěž. Mančaft to ví, dobře se připravíme a půjdeme do toho s odhodláním. Je to vždycky o jednom konkrétním zápase. Porveme se o to,“ prohlásil trenér Petr Kořínek.

„Tíha na těch hokejkách je, chceme to zlomit, bohužel,“ litoval Tomáš Mertl , který dal dva plzeňské góly. „Ale nepomohlo to. Dobře začali, hned první střídání gól, jenže zase to nedopadlo. Nebylo to moc dobré. Motor byl možná uvolněnější, na začátku dali docela šťastný gól od mantinelu. Ale tohle skočilo a už se musíme chystat na další fázi,“ dodal.

Hosté blbé nálady plzeňského celku dokázali využít. Taky proto, že aspoň z jejich pohledu utkání nic neřešilo. Ale zajímavý zápas to rozhodně byl. Připomínal kabinet kuriozit. Rozhodčí v prostřední části pískali dvě minuty ve třech, protože čárový David Klouček dostal při vhazování nechtěně hokejkou do obličeje od Sama Bittena a odjel rovnou na šití.

Po gólech se často neslavilo, hodně se totiž trefovali hráči, kteří v minulosti působili nebo vyrostli na opačné straně. Mertl je z Českých Budějovic pryč už hodně dlouho, po svých gólech však příliš nejásal. Dvě trefy za Budějovice obstaral zase Filip Přikryl, který se hokej naučil v Plzni a na jih odešel před sezonou. Jednou se prosadil bývalý kapitán Indiánů Milan Gulaš a měl ještě další tutovku.

Plzeň - České Budějovice: Svižná střela Gulaše skončila za zády brankáře, 1:2 Video se připravuje ...

Oba brankáři předvedli několik fantastických zákroků, ale zároveň padaly i zvláštní góly, navíc na začátcích jednotlivých třetin rychle po zahájení hry. Skóre otevřel už po 12 sekundách plzeňský Aleksi Rekonen po odrazu puku od zadního mantinelu, vyrovnával Petr Šenkeřík nahozením z ostrého úhlu od mantinelu. Gulaš na začátku druhé části a Zdeněk Doležal v úvodu třetí se trefili zhruba po půlminutě. Zatímco první patří s 24 zásahy k nejlepším střelcům soutěže, druhý dal čtyři branky. Jeho zásah však zase takovou raritou nebyl, protože se zapsal taky v pátek proti Kladnu.

České Budějovice hrály o čest. I bez Pecha, Tomáše Čachotského a Jakuba Strnada obstály. Taky proto, že po vítězství nad Kladnem mohly hrát bez starostí, i v příští sezoně budou mezi elitou. Měly by pokračovat pod vedením nových trenérů, do Motoru údajně míří Ladislav Čihák a Jiří Hanzlík, kteří ještě před dvěma lety působili právě v Plzni. Škodovka zase vyhlíží předkolo, před nímž si hodně pohoršila.

„Série porážek není dobrá, ale to teď skončilo. Liberec je asi favorit, ale začíná se od nuly. Předloni jsme taky byli pátí a vypadli jsme. Chceme se s tím porvat a určitě jim to nenecháme lacino. Chceme je potrápit a překvapit jako tehdy Olomouc nás. Budeme chtít vyhrát,“ předeslal Mertl.

SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 3:5. Vítězná rozlučka Motoru se sezonou Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:12. Rekonen, 28:49. Mertl, 54:24. Mertl Hosté: 03:47. Šenkeřík, 20:35. Gulaš, 35:28. Přikryl, 40:31. Doležal, 59:27. Přikryl Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Skok, Zámorský, Houdek, Jiříček, Baránek, Jaroměřský – Schleiss (C), Holešinský, Rekonen – Pour, Mertl (A), Blomstrand – M. Beránek, Honejsek, Hrabík – Bitten, Suchý, Adamec. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel (A), Vráblík, Bindulis, Percy, Šenkeřík, Kachyňa, Hovorka – Dzierkals, Přikryl, Gulaš (C) – Vondrka, Hanzl, Valský – Raška I, M. Toman, Doležal. Rozhodčí Sýkora, Veselý – Brejcha, Klouček. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4219 diváků

