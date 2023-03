Holaň o Vítkovicích: Zlomeniny i rekord. Úlet Lakatoše? Museli jsme...

Historický stobodový průlom, druhé místo za favorizovanými Pardubicemi, postup do hokejové Ligy mistrů, ale i šest zlomenin a polámaných prstů. Vítkovice mohou být, tedy až na fraktury, s dlouhodobou částí spokojené. Přímo postoupily do čtvrtfinále a čekají na soupeře z předkola. „Obrovský úspěch,“ říká o základní části trenér Miloš Holaň. Sám měl interní „bodový plán“ střízlivější. Co říká o týmových emocích a disciplíně? O amerických posilách, spekulacích ohledně odchodů Muellera s Bukartsem nebo o brankářské soutěživosti?

Play off, klíčový díl sezony, je teprve před vámi. Jak zatím hodnotíte základní část?

„Obrovský úspěch. Nemyslím si, že by před sezonou takhle někdo uvažoval, nebo si myslel, že se tohle může dokázat. Už jen díky tomu, že začátek sezony byl strašně těžký. Spousta zápasů venku, které se nám podařilo vyhrát. Tam byl základ nastartování se. Ale třeba jsme měli i strašně moc zlomenin rukou, šest hráčů, to je až neuvěřitelné. Ne, že by pak sestava nebyla silná, ale lajny jsme neměli dlouho pospolu. Když to shrnu – velké díky hráčům, vedení, sportovnímu úseku i fanouškům, kteří nás drželi. Díky tomu se mohl dosáhnout takový extra výsledek. Druhé místo a rekord v počtu bodů (102) je velký milník pro všechny, kdo v klubu pracují. Ale play off je jiná soutěž. Počkejme, co ukáže.“

Zmínil jste, že hodně lidí asi takový výsledek nečekalo. Co vy?

„Měli jsme plán na 78 bodů, který by podle statistik z dřívějších let měl zajistit předkolo. A potom udělat maximum v play off. Toho jsme se tajně v trenérské kabině drželi. Bez vědomí hráčů. A vidíte… Nakonec z toho vyšlo 102 bodů, což je fantazie.“

Nebyl to až moc střízlivý odhad?

(usměje se) „Byl to náš vnitřní cíl s tím, že když tohle dokážeme, budeme v předkole. A třeba začneme doma, což jsme chtěli.“

Mluvil jste o zlomených rukách. Mají nějaký společný jmenovatel?

„Já nevím, ale údajně to bylo i v ostatních mužstvech, byť ne v takovém počtu. Zlomeniny prstů po střelách. Pátrali jsme po tom a je možné, že rukavice jsou méně chráněné, než v minulosti. Ale to je na analýzu výrobce. Pak se totiž zkoušely i nové, které mají chrániče navíc. Je důležité se na tohle připravit i dál.“

Chcete, aby hráči clonili, chodili před branku, kde je riziko zranění větší. Může to být i stylem hry?

„Je to pravda. I v tréninku se nám takové zranění stalo. Myslím, že Kržel (Lukáš Krenželok) měl zlomený prst. Takže ano, je to i stylem hry. Nebo nešikovností těch, co střílí.“ (zasměje se)

Vítkovickou slabinou byla disciplína, odehráli jste 196 minut v oslabení, nejvíc v lize. Jak s tím pracovat?

„Trápilo nás to celou dobu. O to víc je výsledek potěšující, protože jsme byli schopní oslabení ubránit. To je výborná práce Radka Philippa, který to má na starosti. Je to důležité, ale nenašli jsme recept, jak hráče zbytečné fauly odnaučit. Je tam strašně tenká hrana. Rozdáte třeba pokuty a pak mi hráči řeknou, že přestanou hrát do těla, protože se budou bát, že dostanou postih. Jsou typy hráčů, o kterých víme, že fauly dělají. Není to naschvál, ale prostě to vyplývá z povahy jejich hry. Hrají na hraně a pak to rozhodčí buď písknou, nebo ne. Je to kaňka, ale doufám, že si to všichni uvědomují. A v play off zbytečné fauly vymizí.“

Na druhou stranu jste tým programově stavěli tak, aby byl nepříjemný a hrál do těla. Je to tak?

„Ano, je to náš styl hry, ve kterém chceme pokračovat. Být nepříjemní, dostávat se pod kůži, hrát tvrdě, na hraně.“

V play off všichni fauly a výroky rozhodčích prožívají dvojnásobně víc. Pracujete s hráči, aby je nerozhodily ublíženost, pocit křivdy. Aby disciplínu zvládali?

„Měli jsme už několik pohovorů. Musím zaklepat, ke konci základní části už to nebylo v takové míře. Je důležité, aby hráč, který ránu rozdá, byl schopný ji i přijmout. Aby potlačil své ego i emoce ve prospěch mužstva. Když to bude fungovat, budeme daleko silnější.“

Asi nejvýraznější emotivní ústřelem předvedl Dominik Lakatoš proti Spartě při speciálním retro duelu věnovaném Vladimíru Vůjtkovi a vicemistrům z roku 1993.

„Možná to bylo nejvíce prezentováno, ale Gewi (Petr Gewiese) taky udělal nesmyslný faul v Plzni, Krieger u nás doma, pak tam byl znovu Gewi, nebo Patrik Koch… Těch případů bylo více, byť nejvíce se mluvilo o Lakym. Možná dobře, že se to stalo, protože jsme na to museli reagovat. Udělali jsme mítink, abychom hráčům vysvětlili, jak moc to může mužstvo poškodit. Hokej je kolektivní sport, nikoli sport jednotlivců. A nad tím, co mohou, nebo nemohou, by hráči měli přemýšlet.“

Žádnou výraznější krizí v dlouhodobé části jste si neprošli, nahradil ji tento boj s disciplínou?

„Krize byla, nechci říct úplně výsledková, ale herní. Nehráli jsme dobře, ale body jsme sbírali. Nerad používám slovo krize, protože se neprohrálo třeba deset zápasů v řadě, ale prošli jsme si složitými okamžiky. Třeba v tom, že mančaft nebyl kompletní a nebylo jednoduché skládat sestavu nanovo. Hráči spolu nehráli, vázla souhra, kombinace. Myslím, že jsme si v sezoně prošli plus minus vším. Hlavně kvůli zraněním. Nás trenéry zajímá předvedená hra. Takže to možná vypadá růžově, vyhraješ 3:2, ale hraješ hrozně a urveš to jen díky štěstí, nebo Stezkovi. Co si budeme povídat, spoustu zápasů ze začátku sezony vyhrál v uvozovkách on sám. Tak sedmdesát procent.“

Dobře chytal i Lukáš Klimeš, potvrdíte to?

„Ano, máme výbornou brankářskou dvojici. A zase to je o tréninku. Martin Falter (trenér brankářů) dělá výbornou práci, ti kluci jedou v tréninku bomby, soutěží spolu. Když to člověk vidí každým dnem na tréninku, není pak tolik překvapený, jak oba chytají. I Klimson (Klimeš) je velice dobrý gólman, proto jsme se nebáli ho tam dát i teď v závěru. Výkony a výsledky má, což je jenom dobře i směrem do play off. Může se stát cokoliv a my máme vyrovnanou dvojici, která je mezi sebou kamarádská, ale i soutěživá.“

Co americké posily? Peter Krieger a Willie Raskob, kteří před sezonou přišli ze slovenské ligy, byly to trefy?

„Musím zaklepat, to se nám hodně podařilo. Trefa do černého. Kriegs teď vypadnul, ale bude ready na play off. Oba dva mají své plusy i minusy, nikdy tuto soutěž nehráli. Willie měl začátek kostrbatý, Kriegs do toho vletěl neskutečným způsobem. S Muellerem udělal spoustu bodů, do tohoto útoku jsme se trefili. I to je plus. Jsme rádi, je to vždycky zajíc v pytli. Viděli jsme je hrát na Slovensku, ale nikdy nevíte, jak to bude, když přijdou sem. Obměna kádru byla v létě velká. Tím, že si i oni našli skupinku mezi sebou, vytvořili dobrou partu, od začátku s nimi nebyl žádný problém v komunikaci. A výkony byly dobré. Ale zase, zhodnoťme to až po play off, to je jiná soutěž. A tam se ukáže, jakou sílu máme.“

Co s vámi dělaly spekulace o odchodech Muellera nebo Bukartse do Brna?

„Mueller má pevnou smlouvu na dvě sezony, není šance, aby odcházel. Bukymu smlouva končila. Spekulace byly, jsou a budou, tomu se člověk nevyhne. Ale základ je to, co víme my v mužstvu, potažmo sportovní úsek. Nás se to až tak nedotklo. Mrzelo nás, že to vycházelo ven. Pro fanoušky, kteří nejsou tak zainteresovaní do hloubky myšlení klubu, to mohla být i rána. Stejně tak pro sponzory. Najednou si řeknou – ty bláho, oni pustí takové dva plejery pryč. A co tady teda bude? Nepřispělo to. Myslím, že se dobře zareagoval Roman Šimíček (sportovní ředitel), i hráči, kterých se to týkalo. A smazali to ze stolu. Spekulace byly, jsou a budou, i s tím se budeme muset vyrovnat.“

Díky druhému místu jste si vysloužili účast v Lize mistrů. Co pro vás znamená?

„My jsme si to strašně přáli, protože zápasy v ní jsou velmi kvalitní. Má být trochu jiný model, skupina na šest mužstev, pět zápasů. K tomu je ale třeba si sednout, mít širší kádr, letní přípravu. Termíny zatím nevíme, ani soupeře, ale myslím, že nás takové zápasy v létě mohou posílit. Je to dobré pro zjištění nedostatků. Před touto sezonou jsme měli parádní turnaj ve Švýcarsku a Francii, ty zápasy nám daly strašně moc. Je tam sice riziko, že se někdo může zranit, ale to se může zranit i v tréninku. Nejen realizační tým, ale celé Vítkovice jsme si přáli, abychom naši značku prodávali i ve světě. A teď k tomu máme skvělou příležitost díky Champions League.“

