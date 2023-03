Nejlepší gólmani? Vítkovice se hlásí. Záskok Klimeš válí, chytá o pozici

A když nemáte Stezku, dejte tam Klimeše, vyjde to nastejno. Vítkovice si pochvalují třpytivé brankářské duo, které se může stát postrachem soupeřů a klíčem k úspěchu v extraligovém play off. I kdyby jednička Stezka z nějakých důvodů vypadl, na řadu může přijít prakticky plnohodnotný záskok. Lukáš Klimeš v neděli v Liberci opět přesvědčil o svých schopnostech a připravenosti. V posledních třech utkáních (shodou okolností venku) inkasoval v 60 minutách jenom jednou, vyhrál v Pardubicích (4:1), na Kladně (2:1) a úspěšně odolával i v Liberci (1:2n), když padl až v deváté sadě nájezdů.

Než se v Pardubicích zranil Dominik Frodl, mluvilo se o tom, že nejlepší brankářskou dvojku mají právě tam. Will a Frodl zapisovali parádní čísla a svému týmu kradli výhry. Podobná chvála padala na adresu sparťanů Jakuba Kováře a Josefa Kořenáře.

Mít silný tandem je dnes nutností. A tak tedy pozor na Vítkovice. Za reprezentantem Stezkou, jenž chytá průlomový ročník a ocitl se na radaru NHL, ze zákrytu úspěšně vyskakuje Lukáš Klimeš. Forma 28letého brankáře je v posledních dnech a týdnech skvělá. Ačkoli dostane šanci v průměru každé čtvrté utkání, dokáže se precizně připravit.

Ze tří posledních vystoupení Klimeš pustil jen tři góly z 95 střel, dvakrát z toho inkasoval ve vítkovickém oslabení. Průměrnou úspěšnost zákroků měl 96,82 procent. V neděli v prvním dějství v Liberci zlikvidoval 17 domácích pokusů, co rána, to dobrá šance na gól. Fakt působivé. „Vypjatý a vyrovnaný zápas v parádní atmosféře, který se musel líbit a měl parametry play off. Liberec bude v play off strašně těžký soupeř, hlavně doma,“ povídal pak Klimeš.

Brněnský rodák je soutěživý typ, v Kometě si pozici jedničky nevychytal, také proto to hodně dobře zná v Přerově, kde už osmým rokem dohání menší vytíženost v extralize.

Ve Vítkovicích dostal novou příležitost. Ale zase to má složité v tom, že neskutečně vyrostl Stezka. Co na to Klimeš? „Neříkám, že se svou pozicí jsem smířený, ale vzhledem k vývoji sezony jsem ji musel přijmout,“ říká k tomu. „Těch startů nakonec nebylo málo a závěr se poměrně povedl. Škoda jen posledního zápasu, kdy jsme sahali po výhře,“ zmiňuje 13 duelů, do nichž za Rideru nastoupil.

Činil se, úspěšnost zásahů vytáhl až na 92,99 procent. Kdyby z jakéhokoli důvodu Stezka vypadl, Klimeš může jít do brankoviště místo něj. A shodit roletu. Protože jako jednička zkrátka chytat umí. „Nebudeme si nic nalhávat, Aleš play off určitě začne. Co bude dál, vám nedokážu říci, to je otázka na trenéry. Já se cítím dobře, a co bude, to bude,“ dodává Lukáš Klimeš.

Otázka na trenéry… V Liberci ji dostal asistent hlavního kouče Miloše Holaně. „My víme, že Aleš i Klimson jsou výborní gólmani, na oba je spoleh. Jsme rádi, že je máme,“ pousmál se Radek Philipp.

Dvojice brankářů do play off PARDUBICE Roman Will 39 z. 92,08 % 2,11 g/z. Dominik Frodl 12 94,61 % 1,37 VÍTKOVICE Aleš Stezka 39 92,44 % 2,14 Lukáš Klimeš 13 92,99 % 2,05 SPARTA Jakub Kovář 41 91,24 % 2,21 Josef Kořenář 15 90,14 % 2,21 MOUNTFIELD HK Henri Kiviaho 34 92,45 % 1,85 Matěj Machovský 2 91,49 % 2,03 LIBEREC Petr Kváča 43 92,53 % 2,10 Jakub Neužil 7 90,09 % 3,11 TŘINEC Marek Mazanec 37 92,01 % 2,07 Ondřej Kacetl 16 90,34 % 2,43 KOMETA BRNO Dominik Furch 40 92,61 % 2,29 Marek Čiliak 21 90,17 % 3,29 OLOMOUC Jan Lukáš 29 91,41 % 2,59 Branislav Konrád 26 90,13 % 2,52 KARLOVY VARY Vladislav Habal 24 90,69 % 2,54 Štěpán Lukeš 31 90,18 % 3,13 MLADÁ BOLESLAV Filip Novotný 33 92,18 % 2,21 Gašper Krošelj 22 92,12 % 2,31 LITVÍNOV Matej Tomek 14 93,06 % 1,81 Šimon Zajíček 26 91,34 % 2,64 PLZEŇ Miroslav Svoboda 28 91,99 % 2,61 Dominik Pavlát 25 91,30 % 2,63

