Velké změny v Plzni: konec Kodýtka i Budíka, přijde brankář ze Slovenska

O pár centimetrů vedle a za siláky mohli být plzeňští Indiáni. Za stavu 3:0 pro ně měl v páté partii v Liberci obrovskou šanci Jan Schleiss. Jakub Pour trefil horní tyč. Jedno z toho dát, zacloumali by s Bílými Tygry ještě víc a možná je i skolili. „Věřili jsme, že je máme na lopatě,“ přiznal trenér Petr Kořínek. Scházelo hodně málo, aby příběh jeho kmene měl šťastný konec. Dopadlo to jinak. Do čtvrtfinále jde tým z Podještědí. Na západě už se chystá spousta změn. Víme jakých.

O povstání Západočechů v předkole play off se bude vyprávět. Před sérií jim nikdo nevěřil. Říkalo se, jak Liberec vyřídí Plzeň nejdřív ze všech, série však skončila ze všech nejpozději. „Po prvním prohraném zápase jsme si uvědomili, že k tomu musíme přistoupit úplně jinak. Hráči byli dobře nastavení, poslední zápasy hráli opravdu srdcem, bojovali. Bylo vidět, jak se zlepšují, věří si, hrají týmově. Kluků je mi líto, ale zaslouží respekt,“ povídal kouč Petr Kořínek.

K týmu nastoupil od dorostu s asistentem Františkem Bombicem už po druhém kole základní části. Šlo to ztuha, v jednu chvíli hráli s Litvínovem doma o to, kdo spadne na poslední příčku. Pak se jim podařilo mužstvo vytlačit až do pozic, odkud mělo výhled na přímý postup do čtvrtfinále. Následovala však šílená série porážek, ještě při vstupu do play off tým připomínal soubor duchů. Jenže pak nastal zlom. Velká bitva proti Liberci se protáhla až do prodloužení pátého zápasu.

„V sezoně byly úseky, kdy mužstvo hrálo velmi dobře, poslední čtvrtina nám vůbec nevyšla. Taky jsme měli hodně zraněných a kádr přitom není široký. To nás rovněž ovlivnilo. Ale jakmile jsme se dostali do předkola, věděli jsme, že mužstvo má sílu. V sérii proti Liberci se to ukázalo,“ pokračoval plzeňský trenér.

Pokud měl někdo v předkole překvapit, mohl to být Litvínov proti Třinci. Nakonec se málem postarala o senzaci podceňovaná Plzeň, která šla z poslední postupové pozice na pátý Liberec. V sérii, jež měla podle prognóz dopadnout jednoznačným triumfem Tygrů. „Něco jsme slyšeli, četli,“ připustil Petr Kořínek. „Právě proto se kluci ještě víc semkli. Je to škoda, věřili jsme, že je máme trošku na lopatě. Znervózněli, znejistěli, ale bohužel. Za stavu 3:0 jsme dostali dvě šťastné branky, nakonec rozhodlo prodloužení. První minuta a hned gól,“ vracel se.

Hodně zklamaný byl po vyřazení brankář Dominik Pavlát. Mužstvo neskutečně držel. Taky si rýpnul do všech, kdo Plzeň předem odepisovali. „Nechápal jsem to. Predikce před play off nemůže nikdo brát vážně. Nevěřili nám, nakonec musel rozhodnout jeden jediný gól. Bohužel padl do naší sítě. Do play off jsme šli tak, že to je nová soutěž. Tam jsme naplno ukázali, jaký jsme tým. Ve druhém zápase jsme se konečně chytli a hráli to, co od nás trenéři chtěli, táhli za jeden provaz. Jsme ale samozřejmě zklamaní, hodně nás to mrzí,“ líčil své pocity.

S Miroslavem Svobodou tvořili během základní části vyrovnanou dvojici, střídali se a oba si vedli velice dobře. V play off chytal pouze 23letý odchovanec Pavlát, jehož si v Plzni hýčkají do další sezony. O pět let starší parťák totiž míří do