Boleslav nutně potřebuje střelce, našla ho ve Finsku? A co Pyrochta?

Je to pořádně pálivé a ožehavé místo v hokejovém klubu Mladé Boleslavi. Snad nikde jinde v extralize nehledají schopného kanonýra víc než u Bruslařů ve Viničné ulici. Už dvě poslední sezony Bruslaři v koncovce výrazně strádají. Podle všeho se zdá, že jedna hodně zajímavá ofenzivní posila by v boleslavských sítích měla uvíznout. Zdroje deníku Sport a webu iSport.cz hovoří o návratu slovenského reprezentanta Pavola Skalického z Finska, jenž ve dvou ročnících (2020–22) strávených v Lukko Rauma nasázel 40 gólů.

V této sezoně Bruslaři trefili pouhých 116 gólů, což činí slabý průměr 2,32 branek na utkání. V extralize nenajdete tým, který by se v koncovce více soužil, ačkoli po hradeckém Mountfieldu Boleslav vykázala největší počet vypálených ran na soupeřovu klec. Napočítali jste jí však devět utkání bez vstřelené branky, v předchozím ročníku dokonce jedenáct.

Skalický by měl zavedené pořádky změnit, byť mu poslední ročník úplně nevyšel – po přesunu z Raumy do TPS Turku našel cíl jen pětkrát, k tomu přidal osm nahrávek ve 46 zápasech. TPS se procpal do předkola play off, kde vypadl s Pori.

Slovenský reprezentant to v Mladé Boleslavi dobře zná, právě odtud před třemi roky v létě odešel do Finska. Tehdy si řekl o angažmá v cizině ziskem životních 45 bodů (18+27) v 51 utkáních, ocitl se i na radaru klubů NHL. Téměř dvoumetrový univerzální útočník vlastní čtyři starty na mistrovství světa a ve 27 letech má rozhodně na to vzít na svá bedra odpovědnost za boleslavskou ofenzivu.

V zákulisí se čile spekuluje o dalších jménech pro napravovací ročník Bruslařů. Na hráčském trhu se objevuje i jméno Filipa Pyrochty, jemuž končí kontrakt ve švédském Luleå a o němž má uvažovat vícero extraligových klubů. Šestadvacetiletý obránce v extralize hrával za Liberec, Kometu a Vítkovice, předloni se vydal do finské Lappeenranty, odkud v téže sezoně podnikl transfer do Luleå.

Jak už bylo dříve oznámeno, v Mladé Boleslavi končí devět hráčů kádru hlavního kouče Jiřího Kalouse. Z brankoviště odchází Gašper Krošelj, pryč jdou bránci Alex Lintuniemi, Pavel Pýcha a David Štich. Za Bruslaře dále nebudou hrát útočníci Maris Bičevskis, Kelly Klíma, Ondřej Najman, Daniel Přibyl a David Šťastný.

