Nejvytíženějšího hráče chtěla půlka extraligy, už se rozhodl. Co Kanaďan?

Nebylo divu, že se k němu scházely zajímavé pracovní pobídky, Petr Zámorský zapsal jednu z nejpovedenějších sezon za poslední roky, byť na úplném konci to týmově neklaplo. On sám však v Plzni platil za lídra, na ledě předváděl to, co má. A mohl si vybírat. Podle informací iSport.cz 30letý zadák obdržel návrhy od řady extraligových klubů, například i z Karlových Varů, zájem měla projevit i Mladá Boleslav. Už je však jasno, uznávaný ofenzivní obránce se dohodl s Plzní.

Západočeši o něj stáli, chtěli se domluvit v předstihu, ještě ke konci minulého roku, vyšlo to ovšem až nyní. „Zámek u nás bude pokračovat, podepíše na dva roky,“ sděluje iSport.cz klíčovou novinu sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Netají potěšení. Zámorský přišel k Indiánům loni a hned se z něj stal jeden z nejdůležitějších hráčů týmu. V celé extralize byste nenašli vytíženějšího hokejistu. Zlínský rodák odehrál během základní části v průměru 27:23 minuty za zápas, hned desetkrát překonal půlhodinovou porci, což je rarita. V lednovém utkání v Olomouci mu změřili dokonce čas 34:11, což je během šedesátiminutového boje unikátní.

V celé lize byl Zámorský s 32 body (7+25) druhým nejproduktivnějším obráncem po libereckém Balinskisovi. „Určitě jsme rádi, že u nás Zámek zůstává. To, co jsme od něj očekávali, to nám dal a potvrdil kvality. Říkal jsem to na jeho adresu už dřív. Pokud dostane důvěru a správnou roli, vrátí vám, co si od něj slibujete. Je produktivní, dobře fyzicky připravený, to by jinak nevydržel hrát na úrovni při takovém vytížení. Věřím, že v dosavadních výkonech bude pokračovat,“ doufá Tomáš Vlasák.

Dobře věděl, že měl řadu soupeřů a nebylo to rozhodně tak, že by před Zámorským vyndal z penálu tužku a šlo se podepisovat na první dobrou.

„Vím, že o něj byl zájem, z komunikace s agentem vyplynulo, že uvažoval i o zahraničí. Nabídku od nás měl dlouho, už někdy od prosince, tehdy mluvil také o cizině. Nějaké oťukávání s venkem tam bylo. Po sezoně jsme jednání znovu otevřeli, Zámek chtěl dvouletou smlouvu a domluvili jsme se na ni,“ mne si ruce Vlasák.

Ten vstoupil do jednání i se zajímavou kanadskou akvizicí. V Trenčíně o sobě dal letos vědět Miguël Tourigny, jednadvacetiletý kanadský bek. Loňská volba Montrealu ze sedmého kola po příchodu do Evropy okamžitě zaujala, z 39 utkání pobrala 24 bodů (5+19). K dohodě však nedošlo.

„Máme informace od jeho zástupce, že chce zkusit předsezonní kempy v zámoří a pak se rozhodnout, my tak dlouho nemůžeme čekat. Pak by nám utekly i záložní varianty. Zájem o něj jsme měli, tam jsme to ovšem ukončili,“ dodává plzeňský manažer.

