Gewiese o zranění: Dusil jsem se, chrlil krev a nemohl se nadechnout

Životní play off mu ukončila hororová scéna. Vítkovický obránce Petr Gewiese (30) hned v úvodu sedmého semifinále Generali ČP play off proti Mountfieldu HK (1:2p) skočil do střely Graema McCormacka a bylo zle. Rána pukem na nechráněné místo mu poškodila plíci. Nejproduktivnější hráč Vítkovic v play off (0+9) se nemohl nadechnout, chrlil krev. I tak se už během příjmu v nemocnici zajímal o průběžné skóre a to, jak si parťáci v boji o finále vedou. Teď už je naštěstí v pořádku a v domácím léčení. „Už se cítím samozřejmě lépe než v nemocnici, byť se tam o mě starali úplně skvěle,“ říká bek v rozhovoru pro Sport a iSport.cz.

Co vám zranění dovolí?

„Jsem doma v takovém nemocničním režimu. Odpočívám, zatím to podle doktora není ani na žádné velké procházky. Čekám na pondělí, kdy mám další vyšetření a kontrolu, pak budu vědět víc.“

Vybavujete si, co se při zranění vlastně stalo?

„Dostal jsem pukem do boku. Přijížděl jsem, kleknul do rány, abych ji zblokoval. Šlo to trošku nahoru, tak jsem si podvědomě chtěl krýt obličej a dostal z boku do žeber do nechráněného místa. Žebra se prohnula a puk trefil plíci. Bylo tam malé poškození.“

Hned jste věděl, že je zle?

„Lehnul jsem, hrozně to bolelo. Říkal jsem si, že to bolí fakt dost. Jednou jsem si odplivnul, bylo tam trochu krve. Pak jsem se začal dusit a chrlit krve víc. To už jsem věděl, že je zle, nemohl jsem se nadechnout. Nebylo to dobrý.“

Kdy se vám „ulevilo“, kdy už dýchat šlo?

„Dole v tunelu u sanitky, když mě vystříhávali z věcí. To už jsem dýchat mohl. To už jsem si říkal, že to bude dobrý. Že už jsem u doktorů.“

Zažil jste nějaké podobné zranění dřív?

„Ne, nikdy. Naštěstí to má být bez následků, pár týdnů klidový režim a měl bych být dobrý.“

V nemocnici jste sledoval hokej? Dostal jste se k televizi?

„Už když mě vytáhli ze sanitky a ležel jsem na rychlém příjmu, tak tam všichni hokej sledovali. Hlásili mi průběžný stav. (usmívá se) Pak mě odvezli na cétéčko a když mě dali jipku, dali mi mobil, protože v televizi hokej naladit nešel. Sledoval jsem zápas na mobilu.“

Prožíval jste duel hodně, nebo strach o zdravotní stav vše přebil?

„Byl jsem tak půl na půl. Spíš jsem byl ale hlavou pořád v zápase, moc jsem si neuvědomoval, že ležím na jipce a pípají za mnou všechny různé přístroje.“

Postup do finále by byl pro zotavení jistě lepší...

„Bez debat. Škoda. Jeden gól v prodloužení rozhodl, to se nedá nic dělat.“

Na historický obrat z 0:3 na zápasy jste měli, souhlasíte?

„Jo, byl jsem i v nemocnici pevně přesvědčený, že vyhrajeme. Že to kluci zvládnou. Škoda, prodloužení je vabank.“

V play off jste nasbíral 9 bodů (0+9) z dvanácti zápasů, byl jste nejproduktivnějším hráčem Vítkovic. Bylo to vaše životní play off?

„Jo, bez debat, povedlo se. Měl jsem důvěru, cítil jsem se v play off silný a věřil jsem, že dojdeme co nejdál. A body? Nějak se na mě nalepily (usmívá se). Věděl jsem, že mám sílu, důvěru jsem dostával, dařilo se.“

Kdo by byl řekl, že obrana Stehlík-Gewiese bude jednou z nejlepších ve vyřazovacích bojích, co myslíte?

(usměje se) „Sedlo nám to se Stehlem, rozumíme si i mimo led. Věřili jsme si, dostávali víc prostoru, šlo to jedno s druhým.“

Před sedmým zápasem jste hráli rekordně dlouhé prodloužení, na ledě jste byli takřka 139 minut, vrátili jste se nad ránem, další den se hrálo. Myslíte, že mohla mít únava vliv na následné zranění?

„Hmm... Tak to nevím, nad tím můžeme jen polemizovat, jestli to nějakou roli hrálo nebo ne. Ten rekordní zápas byl neuvěřitelně náročný! Ale vyzkoušeli jsme si, že to jde zvládnout.“

Jak hodnotíte sezonu Vítkovic celkově?

„Druhé místo v sezoně byl skvělý výsledek. Ale celkové hodnocení dělá play off. Dojít do něj je strašně náročné, takže si druhého místa po základní části ohromně vážíme, ale třešničku dělá play off. Medaile by nám určitě slušela, škoda.“

Může to být i motivace a zkušenosti do dalších let?

„Rozhodně. Tým zůstane skoro celý pohromadě, byť nějaké odchody a příchody jsou vždycky. Vím, že příští rok do toho zase půjdeme tak, abychom se dostali co nejdál. Věřím, že nás i tohle semifinále bude tlačit za ještě lepšími výsledky.“

Finále sledujete?

„Po očku ano. Hraje to Třinec, který je kousek od nás, tak mám přehled, kdo si jak vede.“

