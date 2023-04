Marha rozebral Třinec a mentalitu vítězů: Dynastie se buduje, nekupuje

Makáte, máte pocit, jak všechno děláte dobře, ale Třinec se směje. Vyhrává. To, co si zažil Litvínov, vytrpěly Sparta s Pardubicemi, zkouší prolomit ve finále extraligy Hradec. Zatím se mu to nedaří, prohrává 0:2 na zápasy. „Vítěz se neposere z porážky,“ říká hlavní motto úspěšných týmů bývalý útočník Josef Marha (47). Třinec hraje popáté v řadě české finále. On něco podobného zažil s Davosem ve Švýcarsku, finále hrál sedmkrát. Jak se vaří silná dynastie?

Automaticky si ho zařadíte mezi nejklidnější české hokejisty. Jakoby Josef Marha tenhle sport plný emocí ani nedělal. Pořád je nad věcí. Nenechá se vytočit. V životopise má ale výhru v AHL s farmou Colorada a pět titulů ve Švýcarsku.

K úspěchům se jen tak nepřimotal, řídil je. Jakmile s ním rozjedete téma play off, změní se. Ožije ve vítězného maniaka. Kouč Arno Del Curto mu jednou řekl památnou větu: „Josef, ty jsi věřící člověk. Ale jak přišlo play off, byl jsi normální ďábel.“

Nevidíte v Třinci trochu váš Davos?

„Vítěznou mentalitou určitě, jen oni hrají jiný systém. Všimněte si, že když jeden napadá, napadají všichni. Když se jeden stáhne, znovu to udělají všichni. My jsme šli pořád šedesát minut, náš hokej v Davosu byl o neustálém napadání, a když to trochu přeženu, jen centr nemohl dál než čtyři metry za modrou. My jsme soupeře v play off uštvali jako lovnou zvěř.“

Co jsem viděl, Třinec svůj lov spouští, jen když prohrává. Taky ho ale velmi dobře umí. Souhlasíte?

„Ano, jinak hraje úsporněji. Jsou tam pak taky znát ohromné zkušenosti s úspěchem, pořád si drží svoje silné jádro.“

Hodně se mluví o třinecké vítězné mentalitě. Našel byste konkrétní případ, kdy ji šlo vidět?

„Při prvním finále Hradec srovnal na 2:2. V tu chvíli jsem se podíval na třineckou střídačku a viděl tam takové to: nic se neděje, jdeme dál. Hradec chytil euforii, lidi na zimáku bouřili, na střídačce jste ale neviděli nikoho, kdo by z toho byl rozhozený. Navíc si vezměte, že v závěrech zápasů je Mountfield lepší, ale oni zůstávají v klidu. Samozřejmě se výsledek může překlopit i na hradeckou stranu, ale jako kdyby si to Třinec vůbec nepřipouštěl. Jak na vás působily závěry prvních dvou zápasů?“

Jako kdyby měl Mountfield víc sil, dostával se do šancí.

„Jo, bušil a bušil. Ale Třinec dá na 3:2, hotovo. Jsou