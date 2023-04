Bourači ve čtvrté lajně? 107 let a sbírka medailí. Vrána: Puky už nenosíme

Zkušenosti. Jestliže se v aktuálním Generali ČP play off extraligy mluví o zkušenostech třineckých Ocelářů, není lepšího příkladu. Čtvrtý útok úřadujících mistrů by dohromady napočítal devět mistrovských titulů a šest extraligových stříber k tomu. Tedy bez aktuálního finále proti Mountfieldu HK, ve kterém Oceláři vedou už 3:0 na zápasy (4:2, 2:1p, 1:0) a dnes od 17 hodin budou útočit na Masarykův pohár.

Erik Hrňa – Petr Vrána – Vladimír Svačina. V součtu 107 let, přičemž Svačina bude příští týden „o rok“ starší. Vsetínský rodák Hrňa (34) byl u všech čtyř titulů Třince (2011, 2019, 2021 a 2022), kapitán Petr Vrána (38) přebíral pohár jako první v posledních třech odehraných ročnících a Vladimír Svačina (35) byl u zlatých oslav 2019 a 2022.

„Pěkně se to sešlo,“ pousmál se centr Petr Vrána. „Asi jsme i nejstarší, co? Erik je ve čtyřiatřiceti nejmladší v lajně, to je už na zamyšlenou. S klukama se dobře známe, snažíme se podpořit ostatní, udělat svou práci a být součástí týmu.“

Klasická bránící formace? Checking line, která by řezala soupeře a brala mu energii a herní pohodu? Nad tím se Vrána zasměje. „Na to nemáme úplně postavy. Ale snažíme se, pokud to jde, hrát jednoduše, účelně. Dohrávat souboje. Samozřejmě by bylo skvělé přidat gól, ale hlavní je nedostat. Takže se snažíme hrát, udržet na kotouči, dostat soupeře sem tam pod tlak a hrát dobře dozadu. Zaskakujeme, jak je potřeba, to je náš úkol.“

I na tomto příkladu je dobře vidět, v čem je play off síla Ocelářů. Všichni tři útočníci patří k nejzkušenějším, přesto bez reptání vezmou i menší role, kratší čas na ledě. Hrňa třeba jako jediný z týmu pamatuje všech sedm novodobých finále, v sezoně 2014/15 byl nejlepším střelem ligy.

Svačina má ligová stříbra s Vítkovicemi (2010), Libercem (2017) i Třincem (2018) a o Petru Vránovi netřeba dlouze mluvit. Než se v ocelářském dresu postavil na zlatou stezku, měl dvě stříbra s Vítkovicemi (2010 a 2011) a další dvě z ruské KHL (2014 a 2015).

„Puky ale jako čtvrtá formace neuklízíme, to už dlouho ne,“ usmál se třinecký kapitán. „Do toho už se věkově nevlezeme.“

Po vydřeném třetím finálovém vítězství nad Hradcem Králové popisoval Vrána své emoce pragmaticky. „Jsem unavený i šťastný, že jsme udělali další krok, ale musíme zvládnout ještě jeden. Zregenerujeme, odpočineme, je třeba zůstat nohama na zemi a v neděli do toho musíme vstoupit lépe, protože začátek nebyl úplně optimální. Všichni víme, že Hradec nám nenechá nic zadarmo a vletí do toho znovu. Musíme se připravit na další bitvu.“

Klasicky chválil brankáře Ondřeje Kacetla, který si ve spolupráci s parťáky připsal už třináctou (!) nulu v play off. To je o jednu víc, než má za celou kariéru ze základní části. A pouze jedno čisté konto mu chybí na dorovnání federálního rekordu Petra Břízy z vyřazovacích bojů.

„Káca byl zase velkej, měl spoustu skvělých zákroků a kluci hlavně na konci zblokovali obětavě spoustu střel. Tak nějak to musí vypadat,“ pochvaloval si Vrána. „Jsme hodně zkušení, to se znovu potvrdilo. V podstatě všichni máme spoustu takových zápasů odehraných, takže jsme se i po ne úplně povedeném začátku dostali do hry.“

Před třetím finále sportovní ředitel třineckého klubu Jan Peterek potvrdil, že Petr Vrána bude i v další sezoně pokračovat. V rozhovoru pro Českou televizi řekl: „S Petrem Vránou jsme prodloužili smlouvu. Smlouvy sice zveřejňujeme po prvním květnu, ale můžu říct, že tihle dva hráči – Petr Vrána a Martin Růžička, jsou dva základní pilíře sestavy. Hráčsky i charakterově. Takové kluky v šatně potřebujete.“

Vrána to nechtěl v rozjetém finále rozebírat. „Domluvili jsme se na nějakém pokračování, ale nerozváděl bych to. Zatím se pořád hraje a tohle téma přijde až po sezoně,“ glosoval stručně.

I Peterek připouští, že generační obměna kádru přijde. „Uvědomujeme si, že naši lídři už mají nějaký věk, nepůjde to do nekonečna, musíme se dívat po lídrech, co by to časem mohli táhnout,“ říkal Peterek. „Nahradit časem Růžu a Petra Vránu bude těžké. Ale když je vidím, jak hrají, bude to nějaký pátek trvat. Máme ještě chviličku čas, doba se posouvá. Když jsme hráli my, tak našim starým bylo 26 let, sem tam si zašli na pivo a měli jsme to jednodušší. Dnes mají kluci třicet pět a jsou to gladiátoři. Pro mladé je opravdu těžké se mezi ně dostat.“